Huck-Gegner Briedis plagt Vergiftungsangst

Mittwoch, 29.03.2017

"Briedis hat offensichtlich Angst, dass er hier vergiftet wird", erklärte Karsten Mahlmann, Technischer Leiter des Kampfabends in der Dortmunder Westfalenhalle. "Sein Manager hat mir erzählt, dass er das Veranstalterhotel meidet und in eine geheime Herberge gezogen ist." Zur Pressekonferenz am Mittwoch wolle der Lette mit Mundschutz erscheinen, so Mahlmann weiter.

Während Briedis sich bestmöglich abschottet, präsentierte sich Huck deutlich offener. "Ich habe beste Bedingungen hier. Nach Abschluss des Trainingslagers im Harz bin ich bestens gerüstet für den schweren Kampf gegen Briedis", erklärte der IBO-Champion gegenüber der Bild. Huck hat in Dortmund ein Hotelzimmer bezogen, das unter anderem mit einer Massagebank ergänzt wurde.

