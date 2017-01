Wilder-Gegner Wawrzyk positiv getestet

Mittwoch, 25.01.2017

Am 25. Februar hätte Deontay Wilder seinen Titel im Schwergewicht gegen Andrzej Wawrzyk verteidigt. Der Herausforderer wurde nun allerdings bei einem Urin- und Bluttest positiv auf Anabolika getestet, der Kampf wurde abgsagt.

Wie ESPN berichtet, war Wawrzyk am 15. und am 16. in seiner Heimatstadt Warschau von Kontrolleuren überrascht worden. Beide Tests waren positiv, der Kämpfer hat jedoch weiterhin das Recht, die B-Option prüfen zu lassen. Dass diese negativ ausfällt, gilt als sehr unwahrscheinlich.

Promoter Lou DiBella kündigte an, für seinen Schützling Wilder einen neuen Gegner bis zum 25. Februar zu finden. Eine Titelverteidigung soll auf jeden Fall stattfinden.

