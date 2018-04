Basketball Champions League Final Four 2018: Die Infos zur Endrunde

NBA Warriors @ Spurs (Spiel 3) NBA Cavaliers @ Pacers (Spiel 3) NBA 76ers @ Heat (Spiel 4) Liga ACB Real Betis -

Gran Canaria BSL Darüssafaka -

Banvit Liga ACB Valencia -

Malaga NBA Celtics @ Bucks (Spiel 4) NBA Warriors @ Spurs (Spiel 4) NBA Thunder @ Jazz (Spiel 4) BSL Besiktas -

Karsiyaka Liga ACB Saski Baskonia -

Murcia Liga ACB Estudiantes -

Real Madrid

Die Basketball Champions League geht in die heiße Phase! Anfang Mai wird in Athen der Champions-League-Sieger gekrönt - sogar ein deutscher Verein ist beim Final Four noch dabei!

SPOX hat die wichtigsten Infos zur erst zum zweiten Mal stattfindenden Finalrunde der BCL für euch zusammengefasst.

Welche Mannschaften nehmen am Champions League Final Four 2018 teil?

Seit Oktober 2017 haben 32 europäische Topteams um ein Ticket für das Final Four gekämpft. Die AS Monaco Basket, die MHP Riesen Ludwigsburg, AEK Athen und UCAM Murcia haben sich schlussendlich für die Finalrunde qualifiziert.

Mit den EWE Baskets Oldenburg, medi Bayreuth und den Telekom Baskets Bonn schieden drei deutsche Vereine im Lauf des Wettbewerbs aus. Titelverteidiger Iberostar Tenerife unterlag im Achtelfinale dem diesjährigen Finalisten Murcia.

Wann und wo finden die Champions League Final Four 2018 statt?

Gespielt wird die Finalrunde vom 4. bis zum 6. Mai. Dabei steigen die beiden Halbfinals am 4., das Spiel um Platz drei und das Endspiel nach einem spielfreien Tag am 6. Mai.

Ludwigsburg bekommt es dabei im Semifinale mit Monaco zu tun, Murcia spielt gegen AEK.

Datum Uhrzeit Match Mannschaft 1 Mannschaft 2 Fr., 04.05. 17.30 Uhr Halbfinale A MHP Riesen Ludwigsburg AS Monaco Basket Fr., 04.05. 20.30 Uhr Halbfinale B UCAM Murcia AEK Athen So., 06.05. noch offen Spiel um Platz 3 Verlierer Halbfinale A Verlierer Halbfinale B So., 06.05. noch offen Finale Gewinner Halbfinale A Gewinner Halbfinale B

Austragungsort ist die OAKA Olympic Indoor Hall, die Olympiahalle in Athen. Die in der Athener Vorstadt Marousi gelegene Mehrzweckhalle wurde 1995 eröffnet und für die Sommerspiele 2004 renoviert. Mit einer Kapazität von 18.989 Zuschauern ist die Halle die größte Sporthalle Griechenlands und einer der größten Europas.

© getty

In welchem Modus wird das Final Four 2018 ausgespielt?

Während die gesamte Champions-League-Saison über - sprich in allen Qualifikationsrunden, der Regular Season sowie den Achtel- und Viertelfinals - die Paarungen über ein Hin- und Rückspiel entschieden wurden, gibt es beim Final Four nur noch direkte Entscheidungsspiele.

Übertragung: Champions League Final Four 2018 live im Stream

Die Rechte für die Liveübertragung der Basketball Champions League hat sich wie schon in der vergangenen Saison DAZN gesichert. Das Streamingportal überträgt alle Spiele der deutschen Teilnehmer sowie ausgewählte Partien live und in voller Länge.

Neben der BCL gibt's beim "Netflix des Sport" zahlreiche andere Sport-Events live und exklusiv, zum Beispiel aus Europas Fußball-Topligen oder den vier großen US-Sport-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL. Nach einem gratis Probemonat kostet das Abonnement 9,99 Euro im Monat. Hier geht's zur kompletten Programmübersicht.

Wo bekomme ich Tickets für das Final Four 2018?

Während die Fans des griechischen Gastgebers ihre Karten direkt über die Homepage der Basketball Champions League beziehen können, müssen deutsche Fans ihre Karten über die Riesen Ludwigsburg erwerben. Hier geht's zur Anmeldung.

Fans aus anderen Ländern werden gebeten, sich via tickets@aekbc.gr mit dem AEK Athen in Verbindung zu setzen.