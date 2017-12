BBL: ratiopharm Ulm feiert siebten Sieg in Serie, Telekom Baskets Bonn mit Kantersieg

NBA Jazz @ Cavaliers Liga ACB Barcelona -

Gran Canaria Liga ACB Obradoiro -

Real Madrid NBA Kings @ Raptors NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NBA Cavaliers @ Bucks Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors BSL Darüssafaka -

Trabzonspor Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa NBA Mavericks @ Hawks NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics NBA Jazz @ Nuggets NBA Raptors @ Thunder NBA Rockets @ Celtics NBA Rockets @ Wizards

ratiopharm Ulm kommt nach seinem Fehlstart in der BBL weiter in Schwung und hat den siebten Sieg in Serie gefeiert. Gegen s.Oliver Würzburg gewann die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath 72:69 (34:28).

Die Telekom Baskets Bonn setzten sich bei der BG Göttingen souverän mit 91:65 (49:37) durch und verteidigten damit ihren siebten Platz mit nun 16 Zählern vor den Ulmern (14) auf Rang acht. Würzburg (12) ist Zehnter.

Im Mittelfeldduell siegten die Giessen 46ers bei den Löwen Braunschweig 96:85 (54:48) und verhinderten damit die dritte Niederlage in Serie. Gießen (12) bleibt als Elfter vor den Löwen (10) auf Platz 13.

Würzburgs amerikanischer Point Guard Abdul Gaddy vergab in Ulm mit der letzten Aktion einen Dreier und somit den Ausgleich. Die erfolgreichsten Werfer waren Ulms Per Günther und Würzburgs Kresimir Loncar mit jeweils 22 Punkten. Bei Bonn ragte Tomislav Zubcic mit 19 Punkten heraus.