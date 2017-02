Trinchieri nennt Pokalmodus "Mist"

Samstag, 18.02.2017

Bamberg spielt im Endspiel am Sonntag gegen Bayern München.

Trinchieri hat klare Vorstellungen. "Deutschland ist reif für ein Top Eight", meinte der 48-Jährige. In Trinchieris Heimat Italien und auch in Spanien spielen acht Teams an einem verlängerten Wochenende um den Titel. Grundsätzlich sei der Pokal ohnehin etwas für die Außenseiter. "Überall auf der Welt", so Trinchieri.

Derzeit ist der Gastgeber für das Top Four gesetzt, die sechs besten Teams der BBL-Hinrunde spielen in drei Qualifikationsspielen die übrigen drei Teilnehmer aus. Bei der Feststellung der sechs besten Teams werden die Bundesligaspiele gegen den Gastgeber der Finalrunde nicht berücksichtigt.

