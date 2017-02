Alba scheitert im Halbfinale an Bayern

Samstag, 18.02.2017

Der FC Bayern bekommt es am Sonntag im Endspiel mit Meister Brose Bamberg oder den MHP Riesen Ludwigsburg zu tun. Das zweite Halbfinale findet am Abend (20.00 Uhr im LIVETICKER) statt.

Die Münchner, im Vorjahresfinale in der heimischen Arena noch an Berlin gescheitert (65:67), spielen damit um ihren zweiten Pokalsieg nach 1968. Die zuletzt kriselnden Berliner verpassten dagegen die Chance, durch ihren zehnten Triumph im Wettbewerb mit Rekordsieger Bayer Leverkusen gleichzuziehen. Alba hatte den Pokal in den vergangenen vier Jahren dreimal gewonnen.

Anders als bei der Lehrstunde eine Woche zuvor im Bundesliga-Duell mit den Münchnern an gleicher Stelle (56:80), sorgte Alba für ein offenes Spiel. Die aggressive Abwehr funktionierte, bei den Rebounds war das Berliner Team von Trainer Ahmet Caki in der Anfangsphase besser.

Dennis Schröder zu Besuch

Vor den Augen von Nationalspieler Dennis Schröder von NBA-Klub Atlanta Hawks, der die kurze Spielpause in der nordamerikanischen Profiliga wegen des Allstar-Games für einen Abstecher nach Berlin nutzte, machte Alba den Bayern das Leben schwer. Erst nach der Pause konnte sich der Favorit aus München nach einer Leistungssteigerung absetzen und führte kurz vor Ende des dritten Viertels erstmals zweistellig (60:48/29. Minute).

Alba zeigte in der Schlussphase große Moral und kam wieder bis auf drei Punkte heran (66:69/37.), musste sich im engen Spiel aber doch geschlagen geben. Bayern-Spielmacher Nick Johnson sorgte 21,7 Sekunden vor den Ende mit zwei verwandelten Freiwürfen zum 76:70 für die Entscheidung.

Beste Werfer im Bayern-Team von Trainer Sasa Djordjevic waren vor 10.433 Zuschauern Johnson (19) und der frühere Berliner Reggie Redding (17). Bei Alba überzeugte vor allem Dragan Milosavljevic (17) als Scorer. Durch die Niederlage haben die Berliner in diesem Monat wettbewerbsübergreifend alle ihre sechs Spiele verloren.

