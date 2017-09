HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Die Forbes-Liste der Superstars des Sports lässt tief blicken. Welcher Sportler verdient das meiste Geld im Jahr? Wer macht das Rennen in seiner Sportart? Verdient Lionel Messi mehr als Cristiano Ronaldo? SPOX verrät, wer aktuell der Rekordverdiener des Sports ist, welche Sportart prädestiniert für ein dickes Jahresgehalt ist und wie sich das Jahresgehalt zusammensetzt.

Welcher Sportler verdient das meiste Geld?

Das Forbes-Magazin brachte im Juni 2017 eine Auflistung der bestbezahltesten Sportler der Welt heraus. Der Top-Verdiener? Natürlich Cristiano Ronaldo, dicht gefolgt von NBA-Superstar LeBron James und etwas weiter dahinter Lionel Messi.

Wie viel verdient Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo kann sich über jährliche Einnahmen in Höhe von 93 Millionen US-Dollar freuen. 58 Millionen verdient CR7 mit seinem Gehalt plus Prämien in Diensten von Real Madrid. 35 Millionen erwirtschaftet er durch Sponsoring, Werbeverträge und eigene Kollektionen, wie sein neues CR7-Parfum.

Die Top-10 der Welt nach Jahresgehalt

Rang Name Sportart Gehalt in $ 1 Cristiano Ronaldo Fußball 93 Millionen 2 LeBron James Basketball 86,2 Millionen 3 Lionel Messi Fußball 80 Millionen 4 Roger Federer Tennis 64 Millionen 5 Kevin Durant Basketball 60.6 Millionen 6 Andrew Luck American Football 50 Millionen 6 Rory Mcllroy Golf 50 Millionen 8 Stephen Curry Basketball 47,3 Millionen 9 James Harden Basketball 46,6 Millionen 10 Lewis Hamilton Formel 1 46 Millionen

Forbes: Top 30 der bestbezahlten Sportler des Jahres 2017 © getty 1/31 Das renommierte Fachmagazin Forbes hat die Liste mit den bestbezahlten Sportler des Jahres 2017 veröffentlicht. SPOX blickt auf die Top 30 und gibt einen Überblick, wie sich das Einkommen jeweils zusammensetzt © getty 2/31 Platz 30: Zlatan Ibrahimovic mit 32 Mio. Dollar (Gehalt: 27 Mio., Sponsoring: 5 Mio.) © getty 3/31 Platz 29: Carmelo Anthony mit 32,6 Mio. Dollar (Gehalt: 24,6 Mio., Sponsoring: 8 Mio.) © getty 4/31 Platz 28: Clayton Kershaw mit 33,3 Mio. Dollar (Gehalt: 32,5 Mio., Sponsoring: 0,8 Mio.) © getty 5/31 Platz 27: Fletcher Cox mit 33,4 Mio. Dollar (Gehalt: 33,3 Mio., Sponsoring: 0,1 Mio.) © getty 6/31 Platz 26: Kei Nishikori mit 33,9 Mio. Dollar (Gehalt: 3,9 Mio., Sponsoring: 30 Mio.) © getty 7/31 Platz 24: Gareth Bale mit 34 Mio. Dollar (Gehalt: 23 Mio., Sponsoring: 11 Mio.) © getty 8/31 Platz 24: Conor McGregor mit 34 Mio. Dollar (Gehalt: 27 Mio, Sponsoring: 7 Mio.) © getty 9/31 Platz 23: Usain Bolt mit 34,2 Mio. Dollar (Gehalt: 2,2 Mio, Sponsoring: 32 Mio.) © getty 10/31 Platz 22: Derrick Rose mit 34,3 Mio. Dollar (Gehalt: 21,3 Mio., Sponsoring: 13 Mio.) © getty 11/31 Platz 21: Jordan Spieth mit 34,5 Mio Dollar (Gehalt: 5,5 Mio, Sponsoring: 29 Mio.) © getty 12/31 Platz 20: Fernando Alonso mit 36 Mio. Dollar (Gehalt: 34 Mio., Sponsoring: 2 Mio.) © getty 13/31 Platz 19: Dwyane Wade mit 36,2 Mio. Dollar (Gehalt: 23,2 Mio., Sponsoring: 13 Mio.) © getty 14/31 Platz 18: Neymar mit 37 Mio. Dollar (Gehalt: 15 Mio., Sponsoring: 22 Mio.) © getty 15/31 Platz 17: Tiger Woods mit 37,1 Mio. Dollar (Gehalt: 0,1 Mio., Sponsoring: 37 Mio.) © getty 16/31 Platz 16: Novak Djokovic mit 37,6 Mio. Dollar (Gehalt: 9,6 Mio., Sponsoring: 28 Mio.) © getty 17/31 Platz 15: Damian Lillard mit 38,4 Mio. Dollar (Gehalt: 24,4 Mio., Sponsoring: 14 Mio.) © getty 18/31 Platz 14: Sebastian Vettel mit 38,5 Mio. Dollar (Gehalt: 38 Mio., Sponsoring: 0,5 Mio.) © getty 19/31 Platz 13: Russell Westbrook mit 38,6 Mio. Dollar (Gehalt: 26,6 Mio., Sponsoring: 12 Mio.) © getty 20/31 Platz 12: Phil Mickelson mit 43,5 Mio. Dollar (Gehalt: 3,5 Mio., Sponsoring: 40 Mio.) © getty 21/31 Platz 11: Drew Brees mit 45,3 Mio Dollar (Gehalt: 31,3 Mio., Sponsoring: 14 Mio.) © getty 22/31 Platz 10: Lewis Hamilton mit 46 Mio. Dollar (Gehalt: 38 Mio., Sponsoring: 8 Mio.) © getty 23/31 Platz 9: James Harden mit 46,6 Mio. Dollar (Gehalt: 26,6 Mio., Sponsoring: 20 Mio.) © getty 24/31 Platz 8: Stephen Curry mit 47,3 Mio. Dollar (Gehalt: 12,3 Mio., Sponsoring: 35 Mio.) © getty 25/31 Platz 6: Andrew Luck mit 50 Mio. Dollar (Gehalt: 47 Mio., Sponsoring: 3 Mio.) © getty 26/31 Platz 6: Rory McIlroy mit 50 Mio. Dollar (Gehalt: 16 Mio., Sponsoring: 34 Mio.) © getty 27/31 Platz 5: Kevin Durant mit 60,6 Mio Dollar (Gehalt: 26,6 Mio., Sponsoring: 34 Mio.) © getty 28/31 Platz 4: Roger Federer mit 64 Mio Dollar (Gehalt: 6 Mio., Sponsoring: 58 Mio.) © getty 29/31 Platz 3: Lionel Messi mit 80 Mio. Dollar (Gehalt: 53 Mio., Sponsoring: 27 Mio.) © getty 30/31 Platz 2: LeBron James mit 86,2 Mio. Dollar (Gehalt: 31,2 Mio., Sponsoring 55 Mio.) © getty 31/31 Platz 1: Cristiano Ronaldo mit 93 Millionen Dollar (Gehalt: 58 Mio., Sponsoring: 35 Mio.)

Welcher deutsche Sportler verdient das meiste Geld?

Der deutsche Top-Verdiener unter den Sportlern ist Sebastian Vettel. Er nimmt Platz 14 im Forbes-Ranking ein und verdient bei Ferrari 38 Millionen Dollar inklusive Preisgeld. Hinzukommen noch 500.000 aus Werbe-Einnahmen und Sponsoring. Durch seine Vertragsverlängerung bei der Scuderia dürfte Seb noch einmal etwas mehr verdienen. Der zweite Deutsche, der es in die Top 100 der Forbes-Liste geschafft hat, ist Dirk Nowitzki, der bei den Dallas Mavericks immer noch ein saftiges Gehalt von 25 Millionen Dollar kassiert, und durch Marketing, Werbung und Sponsoring auf 26 Millionen Dollar kommt.

Wer ist die bestbezahlteste Sportlerin der Welt?

Lediglich Serena Williams schaffte im Juni den Sprung in die Top 100 der bestbezahltesten Sportler weltweit. Dort wird sie allerdings mit Platz 51 und 27 Millionen Dollar Jahres-Salär ziemlich prominent geranked. Von den 27 Millionen kommen "nur" 8 Millionen Dollar aus Preisgeldern.

Welche deutsche Sportlerin verdient das meiste Geld?

Angelique Kerber schob sich mit ihren Grand-Slam-Siegen bei den Australian Open und in Flushing Meadows in die Weltspitze. Das wirkte sich auch auf ihr Jahresgehalt aus. 2017 ist sie weltweit die Nummer 2 der bestbezahltesten Sportlerinnen hinter Serena Williams.

Die Top-10 der Sportlerinnen 2017 nach Gehalt

Rang Name Sportart Gehalt in $ 1 Serena Williams Tennis 27 Millionen 2 Angelique Kerber Tennis 12,6 Millionen 3 Danica Patrick Motorrad 12,2 Millionen 4 Ronda Rousey MMA 11 Millionen 5 Venus Williams Tennis 10,5 Millionen 6 Garbine Muguruza Tennis 7,7 Millionen 6 Caroline Wozniaki Tennis 7,5 Millionen 8 Agnieszka Radwanska Tennis 7,3 Millionen 9 Eugenie Bouchard Tennis 7,1 Millionen 10 Simona Halep Tennis 6,2 Millionen

In welchen Sportarten wird das meiste Geld verdient?

Bei den Gehältern nach Sportart muss man auch die Geschlechter unterscheiden. Bei den Frauen wirft das Damentennis laut Forbes den größten Gewinn ab, bedingt durch die enormen Preisgelder. Bei den Männern wird die Liste besonders von den US-Sportarten dominiert. Die Spieler der NBA, MLB und NFL machen deutlich mehr fast die Hälfte der Top 100 aus (69). Usain Bolt (Leichtathletik), Virat Kohli (Cricket) und Conor McGregor (MMA) sind die Ausnahmeverdiener in ihrer Sportart.

Sportart Anteil an Top 100 Basketball 32 Baseball 22 American Football 15 Fußball 9 Tennis 6 Golf 5 Motorsport 5 Boxen 3 Leichtathletik 1 Cricket 1 MMA 1

Die Gehälter aller 32 Starting-Quarterbacks © getty 1/33 Mit seiner Vertragsverlängerung bei den Detroit Lions hat sich Matthew Stafford zum bestbezahlten Spieler in der NFL aufgeschwungen. Doch welcher Quarterback kassiert wie viel? SPOX zeigt das jährliche Durchschnittsgehalt aller 32 Starter © getty 2/33 32. Trevor Siemian, Denver Broncos. Durchschnittliches Jahresgehalt: 583.196 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 3/33 31. Tom Savage, Houston Texans. Durchschnittliches Jahresgehalt: 630.146 Dollar, Vertrag bis: 2017 © getty 4/33 30. Dak Prescott, Dallas Cowboys. Durchschnittliches Jahresgehalt: 680.848 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 5/33 29. DeShone Kizer, Cleveland Browns. Durchschnittliches Jahresgehalt: 1.237.104 Dollar, Vertrag bis: 2020 © getty 6/33 28. Blake Bortles, Jacksonville Jaguars. Durchschnittliches Jahresgehalt: 5.163.703 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 7/33 27. Josh McCown, New York Jets. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6 Millionen Dollar, Vertrag bis 2017 © getty 8/33 26. Brian Hoyer, San Francisco 49ers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6 Millionen Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 9/33 25. Marcus Mariota, Tennessee Titans. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.053.494 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 10/33 24. Jameis Winston, Tampa Bay Buccaneers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.337.819 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 11/33 23. Carson Wentz, Philadelphia Eagles. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.669.085 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 12/33 22. Jared Goff, Los Angeles Rams. Durchschnittliches Jahresgehalt: 6.984.418 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 13/33 21. Mike Glennon, Chicago Bears. Durchschnittliches Jahresgehalt: 15 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 14/33 20. Tyrod Taylor, Buffalo Bills. Durchschnittliches Jahresgehalt: 15.250.000 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 15/33 19. Andy Dalton, Cincinnati Bengals. Durchschnittliches Jahresgehalt: 16 Millionen Dollar, Vertrag bis 2020 © getty 16/33 18. Alex Smith, Kansas City Chiefs. Durchschnittliches Jahresgehalt: 17 Millionen Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 17/33 17. Sam Bradford, Minnesota Vikings. Durchschnittliches Jahresgehalt: 18 Millionen Dollar, Vertrag bis 2017 © getty 18/33 16. Ryan Tannehill, Miami Dolphins. Durchschnittliches Jahresgehalt: 19.250.000 Dollar, Vertrag bis 2020 © getty 19/33 15. Tom Brady, New England Patriots. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.500.000 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 20/33 14. Matt Ryan, Atlanta Falcons. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.750.000 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 21/33 13. Cam Newton, Carolina Panthers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.760.000 Dollar, Vertrag bis 2020 © getty 22/33 12. Philip Rivers, Los Angeles Chargers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 20.812.500 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 23/33 11. Eli Manning, New York Giants. Durchschnittliches Jahresgehalt: 21 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 24/33 10. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 21.850.000 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 25/33 9. Russell Wilson, Seattle Seahawks. Durchschnittliches Jahresgehalt: 21.900.000 Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 26/33 8. Aaron Rodgers, Green Bay Packers. Durchschnittliches Jahresgehalt: 22 Millionen Dollar, Vertrag bis 2019 © getty 27/33 7. Joe Flacco, Baltimore Ravens. Durchschnittliches Jahresgehalt: 22.133.333 Dollar, Vertrag bis 2021 © getty 28/33 6. Kirk Cousins, Washington Redskins. Durchschnittliches Jahresgehalt: 23.943.600 Dollar, Vertrag bis 2017 (Franchise Tag) © getty 29/33 5. Drew Brees, New Orleans Saints. Durchschnittliches Jahresgehalt: 24.250.000 Dollar, Vertrag bis 2017 © getty 30/33 4. Carson Palmer, Arizona Cardinals. Durchschnittliches Jahresgehalt: 24.350.000 Dollar, Vertrag bis 2018 © getty 31/33 3. Andrew Luck, Indianapolis Colts. Durchschnittliches Jahresgehalt: 24.594.000 Dollar, Vertrag bis 2021 © getty 32/33 2. Derek Carr, Oakland Raiders. Durchschnittliches Jahresgehalt: 25 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022 © getty 33/33 1. Matthew Stafford, Detroit Lions. Durchschnittliches Jahresgehalt: 27 Millionen Dollar, Vertrag bis 2022

Wie viel verdient Neymar?

Neymar war bereits vor seinem Wechsel zu Paris Saint-Germain der bestbezahlteste Sportler unter 25. Neymar verdiente schon beim FC Barcelona nicht schlecht und bekam pro Jahr 37 Millionen Dollar zusammen (Gehalt: 15 Mio., Sponsoring: 22 Mio.). Durch seinen Wechsel zu PSG hat sich in Sachen Jahresgehalt allerdings noch einmal einiges getan. Medienberichten zufolge bekommt Neymar bei Paris 30 Millionen Euro im Jahr. Das würde ihn in der Forbes-Liste der Sportler deutlich in die Top 10 katapultieren.

Die Top 10 unter 25 Jahre