Von Barca zu PSG: Infos zum Neymar-Transfer

FC Barcelonas Neymar Junior steht kurz vor einem Transfer zu Paris St. Germain. Wie viel kostet der Brasilianer? Wie viel verdient könnte Neymar bei PSG verdienen? Wieso blockt die Primera Division den Deal? Alle Infos und News zum Rekord-Transfer hat SPOX zusammen gefasst.

© getty

Wie viel wird Neymar bei PSG verdienen?

Medienberichten zufolge hat sich Neymar mit PSG auf ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro geeinigt. Netto.

Sein Vater, der gleichzeitig Neymars Berater ist, soll eine Einmalzahlung von 40 Millionen Euro erhalten.

Zusätzliche Kohle winkt Neymar kurioserweise durch einen Bonus von Barcelona. 26 Millionen stehen ihm noch zu - und auf die will er, trotz des bevorstehenden Transfers, nicht verzichten.

Welche Laufzeit wird Neymars Vertrag bei PSG haben?

In denselben Berichten heißt es, dass der vorverhandelte Vertrag eine Laufzeit von fünf Jahren beinhaltet.

Das bedeutet Summa Summarum: Der Vertrag ist 150 Millionen Euro schwer.

Neymars Barca-Vertrag: Wann wäre er ablösefrei zu haben?

Neymar hat seine letzte Vertragsverlängerung bei Barcelona erst im Sommer 2016 unterzeichnet. Der Vertrag gilt bis 2021 und beinhaltet eine, im Wert steigende, Ausstiegsklausel.

Dass Neymar diesen Vertrag bis zum Ende erfüllt scheint derzeit komplett ausgeschlossen.

Ausstiegsklausel: Wie viel Ablöse zahlt PSG für Neymar an Barcelona?

Die festgeschriebene Ausstiegsklausel für Neymar beträgt in diesem Sommer 222 Millionen Euro. Der Betrag ist gestaffelt, so dass ab dem nächsten Vertragsjahr sogar 250 Millionen fällig wären. Die 222 Millionen will der Superstar jedoch "selbst" bezahlen.

PSG würde demnach keinen Cent direkt an Barcelona überweisen. Es wären jedoch rund 100 bis 120 Millionen Euro in Steuern fällig, die bei den französischen Behörden hinterlegt werden müssen.

Warum will Neymar zu PSG wechseln? Lionel Messi und der Ballon d'Or

Neymar wechselte im Jahr 2013 von Brasilien aus zu den Katalanen. Dort spielt der 25-Jährige seitdem in der öffentlichen Wahrnehmung die zweite Geige hinter dem alles überstrahlenden Lionel Messi.

Mit dem Wechsel zu PSG könnte Neymar aus Messis Schatten treten und sein eigenes Team anführen. Davon abgesehen böte der neue Vertrag natürlich eine kräftige Gehaltserhöhung.

Auch der begehrtesten Einzelauszeichnung im Fußball, dem Ballon d'Or, kommt Neymar so näher: Ist er bei PSG erfolgreich, wäre Neymar neben Messi und Cristiano Ronaldo der Hauptfavorit auf die Trophäe.

© getty

Wieso will PSG Neymar verpflichten?

Das sind Neymars Leistungsdaten bei Barca im Überblick:

Saison Spiele Siege Tore Vorlagen 2016/17 45 31 20 21 2015/16 49 39 31 20 2014/15 51 42 39 7 2013/14 41 27 15 11 GESAMT 186 139 105 59

Dembele, Coutinho, Draxler, Griezmann - Wer kann Neymar ersetzen?

Da der Abgang von Neymar unvermeidbar scheint, sucht der FC Barcelona bereits nach einem Nachfolger. Top-Kandidat ist laut Medienberichten Philippe Coutinho vom FC Liverpool. Doch deren Coach Jürgen Klopp erteilte bereits eine Absage: Barcelona solle keine Energie auf Coutinho verschwenden.

Auch ein Tauschgeschäft mit PSG, das den Deutschen Julian Draxler in den Deal involviert, steht seit längerem im Raum. Sollte sich Neymar jedoch aus seinem Vertrag rauskaufen und es zu keinem Vertrag zwischen den Vereinen kommen, ist diese Variante wohl vom Tisch.

Übrig bleiben die Kandidaten Paulo Dybala (Juventus Turin), Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Kylian Mbappe (AS Monaco) oder Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

Neymar-Ablöse: Financial Fairplay muss beachtet werden

Wie der 25-Jährige die 222 Millionen Ablöse "selbst bezahlt" ist derzeit noch unklar. Die UEFA äußerte sich jedoch bereits zu dem Fall: PSG müsse sich in jedem Fall an das Financial Fairplay halten, das Vereine bestraft, die über eine Zeitspanne von drei Jahren eine zu negative Transferbilanz aufweisen.

Den Regeln des FFP zufolge, darf ein Investor in dieser Periode lediglich einmalig 45 Millionen Euro zuschießen, um die Bilanz auszugleichen. Als Strafe für Missachtung drohen Geldstrafen, Ausschluss aus dem internationalen Geschäft oder Transfersperren.

Bekommt Neymar Katar-Geld zur Finanzierung der Millionen-Ablöse?

Ein diskutiertes Finanzierungsmodell involviert die Anstellung von Neymar als Botschafter für die WM 2022 in Katar. Dafür soll er 300 Millionen Euro verdienen - die er wiederum nutzt, um sich auszulösen. Kritik gibt es vor allem deswegen, weil der Besitzer von PSG, Nasser Ghanim Al-Khelaifi, ebenfalls aus Katar stammt und bei der WM das führende Mitglied im Organisationskomitee ist.

Somit würde das Financial Fairplay durch den Mittelsmann Neymar umgangen. Aufgrund dieser Kontroverse kündigte Primera-Division-Boss Javier Tebas bereits an, das Geld nicht akzeptieren zu wollen.

© getty

News: Barcelona gibt Neymar die PSG-Freigabe

Am Mittwoch gab es die nächste große Überraschung in Sachen Neymar-Transfer. Zunächst war berichtet worden, dass Neymar dem Training fernblieb und um eine Freigabe gebeten habe. Am späten Nachmittag bestätigt der Klub dies in einer Pressemeldung. Neymar darf demnach gehen, wenn die 222 Millionen Euro Ablöse gezahlt werden.

Gleichzeitig postete Neymars zweiter Berater Ribeiro Wagner ein Bild des Eiffelturms auf Instagram - die Verhandlungen in der französischen Hauptstadt laufen wohl auf Hochtouren.

Messi verabschiedet sich von Neymar

Das niemand mehr ernsthaft an einen Verbleib des Brasilianers in Spanien glaubt, beweist auch das ebenfalls auf Instagram gepostete Video von Teamkollege Messi, in dem er sich von Neymar verabschiedet.

Mit der Hommage an Neymar widerspricht Messi zum Teil auch dem Narrativ, dass Barcas Führungsspieler den Youngster los werden wollten, da sie das Transfertheater gestört habe.

Neymar zu PSG - Die weiteren News in der Übersicht