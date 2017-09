Zidane zu CR7: "Von einem anderen Planeten"

Primera División Leganes -

Getafe Primera División Real Madrid -

Levante Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol Primera División La Coruna -

Real Sociedad Primera División Bilbao -

Girona Primera División Celta Vigo -

Alaves Primera División Villarreal -

Real Betis Primera División Malaga -

Las Palmas Primera División Eibar -

Leganes Primera División Levante -

Valencia Primera División Getafe -

Barcelona Primera División Real Betis -

La Coruna Primera División Atletico Madrid -

Malaga Primera División Girona -

Sevilla Primera División Las Palmas -

Bilbao Primera División Real Sociedad -

Real Madrid Primera División Espanyol -

Celta Vigo Primera División Valencia -

Málaga Primera División Barcelona -

Eibar Primera División Sevilla -

Las Palmas Primera División Real Madrid -

Real Betis

Trainer Zinedine Zidane lobte einige seiner Spieler bei Real Madrid. Doch Superstar Cristiano Ronaldo hob er besonders hervor. "Cristiano ist von einem anderen Planeten", schwärmte der Franzose gegenüber beIn Sports .

In der Primera Division machte der portugiesische Nationalspieler in der vergangenen Saison nur 29 von 38 möglichen Spielen. Die Entscheidung Zidanes, ihn öfter draußen zu lassen, könne CR7 allerdings nachvollziehen. "Er ist ein sehr intelligenter Kerl und er kennt sich gut. Er motiviert dazu seine Mannschaftskameraden. Er ist der Beste", lobt der Coach der Königlichen.

Auch Ramos und Benzema bekommen großes Lob

Auch für Ronaldos Teamkollegen Sergio Ramos und Karim Benzema findet der 45-Jährige lobende Worte: "Ramos ist unser Anführer. Benzema ist das pure Talent." Die drei genannten Akteure sind nur einige wenige von vielen Weltklasse-Spielern in den Reihen der Madrilenen. "Ich habe so viele außergewöhnliche Spieler", freut sich Zidane.

Am Samstag, den 09. September, treffen Ronaldo, Ramos, Benzema und Co. vor heimischem Publikum auf UD Levante. Das Starensemble von Real will dann das 2:2-Unentschieden vom vergangenen Spieltag wettmachen und wieder drei Punkte einfahren.