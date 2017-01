RAW: Lesnar mischt Elite auf

Dienstag, 17.01.2017

In North Little Rock stellte RAW die Weichen noch mehr Richtung Royal Rumble. Das kommende PPV wird wohl manche Fehde aufklären müssen. Die Show begann mit Roman Reigns, der kürzlich seinen Titel an Chris Jericho verlor und im Ring mit Mikro eröffnete.

Allerdings konnte der ehemalige Champ kaum eröffnen, da kamen schon zahlreiche Konkurrenten zum Ring. Kevin Owens, Chris Jericho, Seth Rollins und Braun Strowman kamen zum Ring. Alle werden am kommenden Rumble teilnehmen.

Paul Heyman und Brock Lesnar sorgten mit ihrem Gang zum Ring ebenso für Erstaunen wie Sami Zayn. Letzterer löste einen wilden Kampf aus, den Lesnar klar für sich entscheiden konnte. Er räumte in gewohnt beeindruckender Manier auf und vertrieb gar Strowman aus dem Ring.

Die Konfrontation sollte - ohne Lesnar - im Main Event der Show aus der Welt geräumt werden. Chris Jericho, Kevin Owens und Braun Strowman gewannen in einem 6-Man-Tag-Team-Match gegen Seth Rollins, Roman Reigns und Sami Zayn.

Bada Boom Shakalaka zum Sieg

Zuvor jedoch besiegten Enzo Amore und Big Cass Rusev mit Jinder Mahal. Lana konnte nur zusehen, wie ihr Team mit einem Bada Boom Shakalaka unter die Räder kam. Luke Gallows und Karl Anderson siegten dank DQ gegen Cesaro und Sheamus, nachdem der Ire den Schiedsrichter attackiert hatte.

Ariya Daivari siegte gegen Lince Dorado, Neville attackierte Cruiserweight-Champion Rich Swann und konnte nur von mehreren Offiziellen zurückgehalten werden. Der zur Hilfe eilende Tony Nese wurde schlicht aus dem Weg geräumt. Ähnlich erging es Titus O'Neil, der von Big E geschlagen wurde.

Cedric Alexander setzte sich gegen The Brian Kendrick durch, nachdem Alicia Fox entscheidend eingriff. Alexander verweigerte anschließend aber jeden Dank und marschierte aus der Halle. Noam Dar sah von Backstage zu, wie das Paar sich trennte.

Neben Fox sorgten auch Bayley und Charlotte für Aufsehen. Die Frauen duellierten sich lautstark verbald, wurden aber nicht tätlich. Ein Video zeigte, wie Nia Jax Sasha Banks vor der Show hinterrücks attackierte.

Alle Mehrsport-News