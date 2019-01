WM-Aus für Martin Strobel: Christian Prokop nominiert Tim Suton nach

Bundestrainer Christian Prokop hat auf die schwere Verletzung von Spielmacher Martin Strobel reagiert und Tim Suton nachnominiert.

Der 22 Jahre alte Rückraumspieler vom TBV Lemgo wird bereits im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Europameister Spanien am Mittwoch (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) auflaufen. Dies teilte Prokop auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Köln mit.

"Tim hat bei den Lehrgängen zum Jahresende und zu Jahresbeginn einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, was Spielstrategie und Abwehrverhalten angeht", begründete Prokop seine Entscheidung. Der Coach hob Sutons "Art, in der Mannschaft sich unterzuordnen, aber in Momenten auch Verantwortung zu übernehmen", hervor. "Er hat trotz seines jungen Alters einen guten Mix, weswegen er von allen wertgeschätzt wird. Deswegen war die Überlegung eine ganz kurze. Wir sind davon überzeugt, dass er uns weiterhilft."

Turnier-Premiere für Tim Suton

Die WM ist für Suton seine Turnier-Premiere. In bislang acht Länderspielen erzielte er zwölf Tore. Wenige Tage vor der WM war Suton noch aus dem Kader gestrichen worden, als das Team von 18 auf 16 Spieler verkleinert werden musste.

Strobel hatte sich am Montagabend in der Partie gegen Kroatien (22:21) das vordere Kreuzband und das Innenband im linken Knie gerissen und war am Dienstagmorgen abgereist. Der Rückraumspieler vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten, der erst im Herbst von Prokop für die Nationalmannschaft reaktiviert worden war, gehörte im bisherigen Turnierverlauf zu den Leistungsträgern.

Tim Suton im Steckbrief