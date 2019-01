Handball-WM 2019: Deutschlands mögliche Halbfinalgegner

Nach dem 22:21-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft im Hauptrundenspiel gegen Kroatien, steht das DHB-Team im Halbfinale der Handball-WM. Wir zeigen euch, wer als möglicher Gegner im Kampf um das Finale auf die Mannschaft von Christian Prokop treffen könnte.



Deutschland steht nach dem Sieg über Kroatien an der Tabellenspitze der Gruppe I und könnte als Spitzenreiter ins Halbfinale in Hamburg einziehen. Durch das "Kreuzsystem" würde das DHB-Team so die bestplatzierte Mannschaft aus Gruppe II umgehen und auf einen vermeintlich schlechteren Gegner treffen.

Gesichert ist die Position an Tabellenplatz eins jedoch noch nicht. Mit sieben Punkten, hat die Mannschaft von Christian Prokop gleich viele Zähler wie Frankreich auf dem Konto, kann aber mit einem Sieg über Spanien am Mittwoch die Platzierung halten.

Handball-WM 2019: Die möglichen Halbfinalgegner des DHB-Teams

Auf folgende drei Mannschaften könnte Deutschland im Halbfinale treffen: Dänemark, Schweden und Norwegen. Dänemark steht sicher im Halbfinale, Schweden und Norwegen kämpfen jedoch noch um einen Platz unter den besten Vier.

Dänemark: Dänemark galt schon vor der Weltmeisterschaft als Favorit auf den Titel und konnte bisher alle Erwartungen erfüllen. Mit acht Punkten steht die Mannschaft an der Tabellenspitze der Gruppe II und wird voraussichtlich als Gruppensieger ins Halbfinale starten.

Dänemark galt schon vor der Weltmeisterschaft als Favorit auf den Titel und konnte bisher alle Erwartungen erfüllen. Mit acht Punkten steht die Mannschaft an der Tabellenspitze der Gruppe II und wird voraussichtlich als Gruppensieger ins Halbfinale starten. Schweden: Schweden hat mit sechs Punkten gleich viele Zähler wie Norwegen auf dem Konto. Allerdings besteht mit einem Sieg über Dänemark im letzten Hauptrunden-Spiel noch die Chance, die Tabellenspitze zu übernehmen.

Schweden hat mit sechs Punkten gleich viele Zähler wie Norwegen auf dem Konto. Allerdings besteht mit einem Sieg über Dänemark im letzten Hauptrunden-Spiel noch die Chance, die Tabellenspitze zu übernehmen. Norwegen: Norwegen liegt aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter Schweden auf Platz drei. Da jedoch der direkte Vergleich zählt und die Norweger gegen Schweden gewinnen konnten, wäre das Team nach aktuellem Stand im Halbfinale. Zudem hat Norwegen am letzten Spieltag der Hauptrunde mit Ungarn den vermeintlich leichteren Gegner als die Schweden mit Dänemark. Aktuell sieht es - sollte Deutschland Platz eins behaupten - nach einem Halbfinale zwischen dem DHB-Team und Norwegen aus.

Handball-WM 2019: Die Gruppen-Tabellen

Gruppe I

Platz Team Punkte Spiele Differenz 1 Deutschland 7 4 19 2 Frankreich 7 4 14 3 Spanien 4 4 12 4 Kroatien 4 4 4 5 Brasilien 2 4 -24 6 Island 0 4 -25

Gruppe II