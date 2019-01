Handball - DHB-Team nach Halbfinal-Einzug: Auf der Welle nach Herning

Deutschland hat durch den 22:21-Sieg gegen Kroatien das Ticket für das WM-Halbfinale in der Tasche. Trotz des grandiosen Erfolges bleibt die Mannschaft auf dem Teppich. Der einfache Grund: Sie will noch mehr.

Während in und rund um die Kölner Lanxess Arena noch die Jubelstürme der deutschen Fans zu hören waren, herrschte in der Mixed Zone nach dem kurzen Freudentanz zuvor schon wieder eine bemerkenswert sachliche Atmosphäre.

Nahezu alle DHB-Spieler hatten einen Becher mit dem "Zaubertrank" von Mannschaftsarzt Kurt Steuer in der Hand, der für eine schnellere Regeneration sorgen soll, und beantworteten unaufgeregt die Fragen der Journalisten.

Der Tenor: Das verletzungsbedingte WM-Aus von Martin Strobel ist tragisch, der Sieg gegen Kroatien und der damit verbundene Einzug ins WM-Halbfinale - der erste übrigens seit dem Wintermärchen 2007 - derweil nicht viel mehr als ein weiterer Schritt.

Böhm: "Das Grinsen ist irgendwo innen drin"

"Wir sind alle platt, es war ein sehr intensives Spiel. Das Grinsen ist nicht offensichtlich zu erkennen, aber es ist irgendwo innen drin", sagte Fabian Böhm. Diese Aussage des Rückraumspielers war im Vergleich zu dem, was seine Teamkollegen so von sich gaben, fast schon ein emotionaler Ausbruch.

Diese Mannschaft, das wurde überdeutlich, sieht sich keinesfalls am Ende ihres Weges angekommen. "Jetzt wollen wir auch den Pokal hochstemmen", machte Fabian Wiede klar, dass das Ziel nun das Erklimmen des Handball-Throns ist. Auf gar keinen Fall weniger als das Finale am 27. Januar im dänischen Herning soll es sein.

Für DHB-Vizepräsident Bob Hanning machte das nüchterne Verhalten der Spieler durchaus Sinn. Er habe jedenfalls noch nie davon gehört, referierte der 50-Jährige, "dass jemand ein Halbfinale verlieren möchte".

Handball-WM: Noten und Einzelkritiken zu DHB vs. Kroatien © getty 1/17 Das DHB-Team hat Kroatien mit 22:21 geschlagen und steht damit im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Wer hat überzeugt? Wer eher weniger? Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 Tor - Andreas Wolff: Hatte gute Momente und hielt vor allem am Ende einen ganz wichtigen Ball, kam aber unter dem Strich nicht an sein höchstes Leistungsvermögen ran, wie seine Quote von 30 Prozent beweist. Note 3,5. © getty 3/17 Tor - Silvio Heinevetter: Wurde in der zweiten Hälfte nur ganz, ganz kurz von Prokop reingeworfen. Bekam in dieser Phase nur zwei Bälle auf seinen Kasten und beide waren drin. Keine Benotung. © getty 4/17 Linksaußen - Uwe Gensheimer: War diesmal nicht ansatzweise so souverän wie im restlichen Turnier. Vergab einen Siebenmeter und traf insgesamt nur vier seiner acht Würfe. Erzielte aber das Tor zum 22:20, was die Vorentscheidung bedeutete. Note 3,5. © getty 5/17 Linksaußen - Matthias Musche: Kam direkt zu Beginn der zweiten Hälfte für Gensheimer, konnte aber keine Akzente setzen. Sein einziger Wurf auf den Kasten war nicht drin. Note 4. © getty 6/17 Rückraum links - Finn Lemke: Kam ebenfalls nur ganz kurz zum Einsatz, als Pekeler seine zweite Zeitstrafe kassiert hatte. Keine Benotung. © getty 7/17 Rückraum links - Fabian Böhm: Brauchte wie immer nach seiner Hereinnahme nicht lange, um auf Betriebstemperatur zu sein. War im ersten Teil der zweiten Hälfte ein ganz wichtiger Faktor und verwandelte zwei seiner drei Würfe. Note 2,5. © getty 8/17 Rückraum links - Steffen Fäth: War über weite Strecken nicht richtig drin im Spiel und musste längere Zeit auch auf der Bank Platz nehmen. Erzielte in der Schlussphase aber eines seiner zwei ganz wichtigen Tore. Note 3. © getty 9/17 Rückraum Mitte - Martin Strobel: Musste bereits in der neunten Minute aufgrund einer schweren Knieverletzung vom Feld. Für ihn ist die WM gelaufen. Keine Benotung. © getty 10/17 Rückraum Mitte - Fabian Wiede: Weltklasse-Leistung! Übernahm vor allem nach Strobels Ausfall die Verantwortung im Rückraum. War mit sechs Toren bester Werfer der Partie. Seine unfassbare Quote: 100 Prozent! Note 1. © getty 11/17 Rückraum Mitte - Paul Drux: War leider kein Faktor im deutschen Angriff (0 Tore). Und auch in der Abwehr wurde ihm in der zweiten Halbzeit Kohlbacher vorgezogen. Note 4,5. © getty 12/17 Rückraum rechts - Steffen Weinhold: Ganz eindeutig noch nicht wieder richtig fit nach seiner kurzen Verletzungspause. Kam nur sehr kurz zum Einsatz. Keine Benotung. © getty 13/17 Rückraum rechts - Kai Häfner: Auch Häfner zeigte eine durchwachsene Vorstellung mit zwei Toren bei vier Versuchen. Konnte dem Spiel seinen Stempel nicht wirklich aufdrücken. Note 3,5. © getty 14/17 Rechtsaußen - Patrick Groetzki: Zeigte gegen Kroatien eine grauenhafte Vorstellung. Handelte sich zwei Zeitstrafen ein, leistete sich haarsträubende technische Fehler und traf keinen seiner zwei Würfe. Note 5,5. © getty 15/17 Kreis - Patrick Wiencek: Bot erneut eine überragende Vorstellung im Mittelblock. Offensiv mit einem Tor bei einem Versuch. Note 1,5. © getty 16/17 Kreis - Hendrik Pekeler: Übernahm in der 3-2-1-Deckung den offensiven Part und machte seine Sache fantastisch. Traf im Angriff drei seiner vier Würfe. Note 1,5. © getty 17/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Erzielte zwei Tore, zeigte aber vor allem in der Abwehr auf der halbrechten Position eine großartige Vorstellung. Note 2.

Prokop: "Das ist mir scheißegal"

Einige Meter weiter hinterließ der sonst eher sachliche Bundestrainer Christian Prokop bei der Pressekonferenz noch den euphorischsten Eindruck. Allerdings musste er damit warten, bis Kroatiens Coach Lino Cervar unverständlicherweise das Ende der Gerechtigkeit verkündet und seine Schiedsrichter-Schelte beendet hatte.

"Das ist mir scheißegal! Wir stehen im Halbfinale", antwortete Prokop auf die Frage nach den mäßigen bis schlechten Leistungen seiner Außenspieler Uwe Gensheimer und Patrick Groetzki. Er strahlte beim Aussprechen dieses für ihn ungewöhnlichen Satzes bis über beide Ohren. Er platzte fast vor Stolz auf seine Truppe.

"Die Kroaten haben uns immer wieder Nackenschläge verpasst. Aber die Mannschaft ist daran nicht zerbrochen und hat nicht einmal daran gedacht, dann eben die zweite Türe nach Hamburg zu nehmen", sagte Prokop und verwies dabei auf das letzte Hauptrundenspiel am Mittwoch gegen Spanien (20.30 Uhr im LIVETICKER), in dem es selbst bei einer Niederlage gegen Kroatien noch eine Chance zum Weiterkommen gegeben hätte: "Sie wollte die erste Türe. Das macht mich unglaublich stolz."

Spiel mit dem siebten Feldspieler funktioniert diesmal

Die Partie wurde aber nicht nur durch absoluten Willen entschieden, sondern auch durch taktische Kniffe. In der alles entscheidenden Phase trug das Spiel mit dem siebten Feldspieler, für das die deutsche Auswahl in Berlin gegen Serbien noch Pfiffe geerntet hatte, dazu bei, dass das Pendel in Richtung Deutschland ausschlug.

"Ich hatte auch die Pfiffe von Berlin noch im Kopf", sagte Prokop: "Aber da waren wir auch zu lässig. Trotzdem ist das ein Mittel, das helfen kann, wenn eine Mannschaft so Beton anrührt wie Kroatien. Mir war wichtig, dass das Team daran glaubt, dass es funktionieren kann. Und diesmal hat es funktioniert."

Handball-WM - Ranking: DHB-Scorer der Vorrunde © getty 1/18 Am Samstag um 20.30 Uhr startet das DHB-Team gegen Island in die WM-Hauptrunde. Wer waren in der Vorrunde die besten deutschen Scorer? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/18 Eines vorneweg: Der bislang beste Scorer des Turniers ist Mazedoniens Superstar Kiril Lazarov mit 55 Scorerpunkten (30 Tore, 25 Assists). Nun aber zu den Deutschen… © getty 3/18 Platz 16: Andreas Wolff mit 0 Scorerpunkten (0 Tore, 0 Assists) – Gesamtranking: keine Platzierung. © getty 4/18 Platz 15: Silvio Heinevetter mit 2 Scorerpunkten (1 Tor, 1 Assist) - Gesamtranking: Platz 311. © getty 5/18 Platz 14: Franz Semper mit 3 Scorerpunkten (3 Tore, 0 Assists) - Gesamtranking: Platz 288. © getty 6/18 Platz 13: Finn Lemke mit 4 Scorerpunkten (1 Tor, 3 Assists) - Gesamtranking: Platz 264. © getty 7/18 Platz 12: Patrick Wiencek mit 7 Scorerpunkten (5 Tore, 2 Assists) - Gesamtranking: Platz 223. © getty 8/18 Platz 11: Matthias Musche mit 12 Scorerpunkten (10 Tore, 2 Assists) - Gesamtranking: Platz 157. © getty 9/18 Platz 7: Steffen Weinhold mit 14 Scorerpunkten (8 Tore, 6 Assists) - Gesamtranking: Platz 140. © getty 10/18 Platz 7: Martin Strobel mit 14 Scorerpunkten (8 Tore, 6 Assists) - Gesamtranking: Platz 140. © getty 11/18 Platz 7: Patrick Groetzki mit 14 Scorerpunkten (8 Tore, 6 Assists) - Gesamtranking: Platz 140. © getty 12/18 Platz 7: Paul Drux mit 14 Scorerpunkten (10 Tore, 4 Assists) - Gesamtranking: Platz 140. © getty 13/18 Platz 5: Hendrik Pekeler mit 15 Scorerpunkten (12 Tore, 3 Assists) - Gesamtranking: Platz 128. © getty 14/18 Platz 5: Steffen Fäth mit 15 Scorerpunkten (12 Tore, 3 Assists) - Gesamtranking: Platz 128. © getty 15/18 Platz 4: Fabian Böhm mit 16 Scorerpunkten (10 Tore, 6 Assists) - Gesamtranking: Platz 115. © getty 16/18 Platz 3: Jannik Kohlbacher mit 19 Scorerpunkten (14 Tore, 5 Assists) - Gesamtranking: Platz 90. © getty 17/18 Platz 2: Fabian Wiede mit 22 Scorerpunkten (9 Tore, 13 Assists) - Gesamtranking: Platz 66. © getty 18/18 Platz 1: Uwe Gensheimer mit 32 Scorerpunkten (31 Tore, 1 Assist) - Gesamtranking: Platz 22.

Fabian Wiede der gefeierte Held

Nicht ganz, aber fast so gut wie neben der einmal mehr überragenden Abwehr mit Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek im Mittelblock auch Wiede funktioniert hat. Der Mann von den Füchsen Berlin versenkte alle seine sechs Würfe und war damit bester Torschütze des DHB-Teams.

"Er hat ein unglaubliches Spiel gemacht, er hat uns hier getragen", meinte Torhüter Andreas Wolff. Pekeler pflichtete bei: "Wiede war überragend. Er wird jetzt noch mehr in Strobels Rolle hineinwachsen."

Hanning: "Wir müssen die Welle mitnehmen"

Blieb die Frage, wie es nun weitergeht? Gewinnt die deutsche Mannschaft gegen Spanien, ist ihr der Gruppensieg nur noch zu nehmen, wenn Frankreich gegen Kroatien siegt und dabei Deutschland in Sachen Tordifferenz übertrumpft. Das DHB-Team steht aktuell bei +19 Toren, die Franzosen bei +14.

Der Gruppensieg wäre deshalb wertvoll, weil das DHB-Team so wahrscheinlich im Halbfinale, das am Freitag in Hamburg steigt, den bislang übermächtig erscheinenden Dänen vorerst aus dem Weg gehen würde. Deutschlands Gegner wäre in diesem Fall Norwegen oder Schweden.

"Gegen Spanien dürfen wir auf keinen Fall taktieren oder einen Gang zurückschalten", meinte Hanning: "Wir sind auf einer Welle, die müssen wir mitnehmen bis nach Herning. Das heißt aber nicht, dass manche Spieler durchspielen müssten. Ähnlich wie gegen Serbien können wir Spielanteile verteilen und Kräfte sparen."

Der große Stress beginne schließlich erst jetzt, fuhr Hanning fort: "Spiel gegen Spanien, Reise nach Hamburg, Halbfinale, Reise nach Herning - und dann hoffentlich Endspiel."