Handball-WM 2019: Spielplan und Termine der Handball-Weltmeisterschaft

Endlich geht es los! Am 10. Januar findet in Berlin das Eröffnungsspiel der Handball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Korea statt. Das Turnier wird in Deutschland und Dänemark ausgetragen und mit dem Finale am 27. Januar im dänischen Herning abgeschlossen. Hier bei SPOX findet ihr den Spielplan und alle wichtigen Termine der deutschen Mannschaft bei der Heim-WM.

Alle zwei Jahre wird die Handball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Nachdem das vergangene Turnier 2017 in Frankreich stattfand, richtet nun wieder einmal Deutschland - gemeinsam mit Dänemark - das Großereignis aus. Bei der letzten Heim-WM 2007 schnappte sich die DHB-Auswahl den Titel und hofft dieses Jahr auf einen ähnlichen Erfolg.

Wann findet die Handball-WM statt?

Die Handball-WM 2019 findet vom 9. Januar bis zum 27. Januar 2019 in Deutschland und Dänemark statt. Das Auftakt-Match wird in der Mercedes-Benz-Arena Berlin zwischen Deutschland und einem gemeinsamen Team von Nord- und Südkorea ausgetragen. Nach Abschluss der Vorrunde am 17. Januar beginnt zwei Tage später die Hauptrunde mit zwei Gruppen in Köln und Herning. Am 25. Januar steigen die beiden Halbfinalpartien in Hamburg, am 27. Januar das Finale in Herning.

Wann ist die deutsche Mannschaft im Einsatz? Wo werden die Spiele übertragen?

Die Partien mit deutscher Beteiligung werden allesamt im Free-TV gezeigt. Die ARD und das ZDF teilen sich die Übertragungen auf. Per Livestream können neben den deutschen Spielen auch die Pressekonferenzen sowie Highlights anderer Begegnungen verfolgt werden. SPOX bietet zu allen Spielen des DHB-Teams einen Liveticker an, beginnend mit der Auftakt-Partie gegen Korea.

Datum Uhrzeit Paarung Free-TV SPOX Donnerstag, 10. Januar 18.15 Uhr Korea - Deutschland ZDF Liveticker Samstag, 12. Januar 18.15 Uhr Deutschland - Brasilien ZDF Liveticker Montag, 14. Januar 18.00 Uhr Russland - Deutschland ARD Liveticker Dienstag, 15. Januar 20.30 Uhr Deutschland - Frankreich ZDF Liveticker Donnerstag, 17. Januar 18.00 Uhr Deutschland - Serbien ARD Liveticker

Wo finden die Spiele der Handball-WM statt?

An sechs verschiedenen Orten in Deutschland und Dänemark wird die beste Handball-Nationalmannschaft der Welt ermittelt.

Berlin (deutsche Vorrundengruppe): Mercedes-Benz Arena

München (Vorrunde): Olympiahalle

Kopenhagen (Vorrunde, President's Cup): Royal Arena

Köln (Hauptrunde mit Deutschland - falls qualifiziert, President's Cup): Lanxess Arena

Herning (Vorrunde, Hauptrunde, Platzierungsspiele, Finale): Jyske Bank Boxen

Hamburg (Halbfinale): Barclaycard Arena

Wer nimmt an der Weltmeisterschaft teil? Die Termine der Gruppenspiele

Gruppe A: Deutschland, Südkorea, Brasilien, Serbien, Russland, Frankreich

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Donnerstag, 10. Januar 18.15 Uhr Korea - Deutschland Freitag, 11. Januar 18 Uhr Serbien - Russland Freitag, 11. Januar 20.30 Uhr Brasilien - Frankreich Samstag, 12. Januar 15.30 Uhr Russland - Korea Samstag, 12. Januar 18.15 Uhr Deutschland - Brasilien Samstag, 12. Januar 20.30 Uhr Frankreich - Serbien Montag, 14. Januar 15.30 Uhr Serbien - Brasilien Montag, 14. Januar 18 Uhr Russland - Deutschland Montag, 14. Januar 20.30 Uhr Frankreich - Korea Dienstag, 15. Januar 15.30 Uhr Russland - Brasilien Dienstag, 15. Januar 18 Uhr Korea - Serbien Dienstag, 15. Januar 20.30 Uhr Deutschland - Frankreich Donnerstag, 17. Januar 15.30 Uhr Brasilien - Korea Donnerstag, 17. Januar 18 Uhr Deutschland - Serbien Donnerstag, 17. Januar 20.30 Uhr Frankreich - Russland

Gruppe B: Spanien, Mazedonien, Kroatien, Island, Bahrain, Japan

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Freitag, 11. Januar 15.30 Uhr Japan - Mazedonien Freitag, 11. Januar 18 Uhr Island - Kroatien Freitag, 11. Januar 20.30 Uhr Bahrain - Spanien Sonntag, 13. Januar 14 Uhr Mazedonien - Bahrain Sonntag, 13. Januar 16.30 Uhr Kroatien - Japan Sonntag, 12. Januar 19 Uhr Spanien - Island Montag, 14. Januar 15.30 Uhr Island - Bahrain Montag, 14. Januar 18 Uhr Kroatien - Mazedonien Montag, 14. Januar 20.30 Uhr Spanien - Japan Mittwoch, 16. Januar 15.30 Uhr Japan - Island Mittwoch, 16. Januar 18 Uhr Kroatien - Bahrain Mittwoch, 16. Januar 20.30 Uhr Mazedonien - Spanien Donnerstag, 17. Januar 15.30 Uhr Bahrain - Japan Donnerstag, 17. Januar 18 Uhr Mazedonien - Island Donnerstag, 17. Januar 20.30 Uhr Spanien - Kroatien

Gruppe C: Dänemark, Norwegen, Österreich, Tunesien, Chile, Saudi-Arabien

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Donnerstag, 10. Januar 20.15 Uhr Chile - Dänemark Freitag, 11. Januar 18 Uhr Saudi-Arabien - Österreich Freitag, 11. Januar 20.30 Uhr Tunesien - Norwegen Samstag, 12. Januar 15 Uhr Österreich - Chile Samstag, 12. Januar 17.30 Uhr Norwegen - Saudi-Arabien Samstag, 12. Januar 20.15 Uhr Dänemark - Tunesien Montag, 14. Januar 15 Uhr Tunesien - Chile Montag, 14. Januar 17.30 Uhr Norwegen - Österreich Montag, 14. Januar 20.15 Uhr Dänemark - Saudi-Arabien Dienstag, 15. Januar 16.15 Uhr Saudi-Arabien - Tunesien Dienstag, 15. Januar 18.30 Uhr Norwegen - Chile Dienstag, 15. Januar 20.45 Uhr Österreich - Dänemark Donnerstag, 17. Januar 15 Uhr Chile - Saudi-Arabien Donnerstag, 17. Januar 17.30 Uhr Österreich - Tunesien Donnerstag, 17. Januar 20.15 Uhr Dänemark - Tunesien

Gruppe D: Schweden, Ungarn, Katar, Argentinien, Ägypten, Angola)

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Freitag, 11. Januar 15.30 Uhr Angola - Katar Freitag, 11. Januar 18 Uhr Argentinien - Ungarn Freitag, 11. Januar 20.30 Uhr Ägypten - Schweden Sonntag, 13. Januar 15.30 Uhr Katar - Ägypten Sonntag, 13. Januar 18 Uhr Ungarn - Angola Sonntag, 13. Januar 20.30 Uhr Schweden - Argentinien Montag, 14. Januar 15.30 Uhr Ungarn - Katar Montag, 14. Januar 18 Uhr Argentinien - Ägypten Montag, 14. Januar 20.30 Uhr Schweden - Angola Mittwoch, 16. Januar 15.30 Uhr Angola - Argentinien Mittwoch, 16. Januar 18 Uhr Ungarn - Ägypten Mittwoch, 16. Januar 20.30 Uhr Katar - Schweden Donnerstag, 17. Januar 15.30 Uhr Ägypten - Angola Donnerstag, 17. Januar 18 Uhr Katar - Argentinien Donnerstag, 17. Januar 20.30 Uhr Schweden - Ungarn

Hauptrunde I:

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Samstag, 19. Januar 18 Uhr Samstag, 19. Januar 20.30 Uhr mit Deutschland, falls qualifiziert Sonntag, 20. Januar 18 Uhr Sonntag, 20. Januar 20.30 Uhr Montag, 21. Januar 18 Uhr mit Deutschland, falls qualifiziert Montag, 21. Januar 20.30 Uhr Mittwoch, 23. Januar 15.30 Uhr Mittwoch, 23. Januar 18 Uhr mit Deutschland, falls qualifiziert Mittwoch, 23. Januar 20.30 Uhr

Hauptrunde II:

Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Samstag, 19. Januar 18 Uhr Samstag, 19. Januar 20.30 Uhr Sonntag, 20. Januar 18 Uhr Sonntag, 20. Januar 20.30 Uhr Montag, 21. Januar 18 Uhr Montag, 21. Januar 20.30 Uhr Mittwoch, 23. Januar 15.30 Uhr Mittwoch, 23. Januar 18 Uhr Mittwoch, 23. Januar 20.30 Uhr

Endrunde:

Runde Datum Uhrzeit Paarung Ergebnis Halbfinale Freitag, 25. Januar 17.30 Uhr Halbfinale Freitag, 25. Januar 20.30 Uhr Spiel um Platz 7 Samstag, 26. Januar 17.30 Uhr Spiel um Platz 5 Samstag, 26. Januar 20.30 Uhr Spiel um Platz 3 Sonntag, 27. Januar 14.30 Uhr Finale Sonntag, 27. Januar 17.30 Uhr

In welchem Modus wird gespielt?

Insgesamt nehmen 24 Mannschaften an der Handball-Weltmeisterschaft teil. In der Vorrunde werden diese in vier Sechsergruppen aufgeteilt. Nach jeweils fünf Vorrundenspielen ziehen die ersten drei Teams in jeder Gruppe in die Hauptrunde ein, die Mannschaften auf den Plätzen vier bis sechs spielen im President's Cup die Ränge 13 bis 24 aus. Die zwölf Hauptrunden-Teilnehmer werden erneut in Sechsergruppen unterteilt und treffen dort auf drei Teams aus einer anderen Vorrundengruppe. Die Punkte aus der Vorrunde gegen die ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierten Mannschaften werden mitgenommen, jene gegen ausgeschiedene Teams "verfallen". Die beiden Gruppenersten in der Hauptrunde ziehen ins Halbfinale ein und treffen dort kreuzweise aufeinander. Auch die Platzierungen drei bis acht werden am Finalspielort Herning ausgespielt.

Handball-WM 2019: Der deutsche 18er-Kader

Bis zum WM-Start muss Bundestrainer Christian Prokop seinen Kader noch auf 16 Spieler reduzieren.