Handball-WM, Auslosung: Deutschland erwischt mit Frankreich ein Hammerlos

Die deutsche Nationalmannschaft hat für die Gruppenphase der Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark mit Frankreich ein echtes Hammerlos erwischt. Das ergab die Auslosung am Montag in Kopenhagen.

Das DHB-Team trifft als Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft in Gruppe A neben Frankreich außerdem auf Russland, Serbien, Brasilien und Korea.

Das Duell gegen die Koreaner wird am 10. Januar 2019 das Eröffnungsspiel der WM sein. Es ist geplant, dass ein gesamtkoreanisches Team - also mit Spielern aus Süd- und Nordkorea - antritt. Als Gäste sind zu diesem Anlass unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un geladen.

"Das ist eine starke Gruppe, in der Frankreich ein besonders schwerer Gegner sein wird. Wir werden auf hohem Niveau spielen müssen, um die nächste Runde zu erreichen", kommentierte Bundestrainer Christian Prokop die Auslosung.

Die Mannschaft von Prokop, der aufgrund des schlechten Abschneidens bei der EM 2018 in massiver Kritik stand, wird alle ihre Gruppenspiele in Berlin bestreiten. Anschließend würde es nach Köln gehen, zum Halbfinale nach Hamburg und in den Medaillen-Spielen nach Kopenhagen.

Die WM dauert zweieinhalb Wochen und endet am 27. Januar 2019. Insgesamt nehmen 24 Mannschaften teil.

Handball-WM 2018: Die Gruppen

Gruppe A: Deutschland , Korea, Brasilien, Serbien, Russland, Frankreich

Gruppe B: Japan, Bahrain, Island, Mazedonien, Kroatien, Spanien

Gruppe C: Dänemark, Saudi-Arabien, Chile, Tunesien, Österreich, Norwegen

Gruppe D: Schweden, Angola, Ägypten, Argentinien, Katar, Ungarn

Spielorte der Handball-WM 2019