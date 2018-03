Alle Infos zur Handball-WM 2019: Spielorte, Teams, Termine und Übertragungen

UK Open Live UK Open: Viertelfinale Premiership Live Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Pinar Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich

Vom 10. bis 27. Januar 2019 wird die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark stattfinden. SPOX gibt euch alle wichtigen Informationen über Spielorte, Teams, Termine und Übertragungen.

Unter dem Motto "Come together" wird die Handball-WM der Männer im Januar 2019 in Berlin eröffnet und findet mit dem Endspiel in Kopenhagen ihren Höhepunkt. Erstmals wird eine Handball-WM von zwei Verbänden ausgetragen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Mit Deutschland und Dänemark als Ausrichter der Männer-WM 2019 wird dieses Turnier reich an Tradition sein, aber auch zahlreiche Innovationen präsentieren", sagte Dr. Hassan Moustafa, Präsident der Internationalen Handball-Föderation. "Beide Nationen sind erfahren in der Organisation von Großereignissen und werden bestens auf ihre nächste Herausforderung vorbereitet sein. Ich bin sicher, dass Handball-Fans aus aller Welt bei der WM 2019 erneut von unserem Sport fasziniert sein werden."

Christian Prokop blieb trotz verpatzter EM

Nach der ernüchternden Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der EM in Kroatien wurde beim DHB einiges hinterfragt. Das hochgehandelte Team schied im Viertelfinale verdient gegen Spanien aus und enttäuschte auf ganzer Linie.

Vor allem Bundestrainer Christian Prokop stand wegen seiner Entscheidungen im Zentrum der Kritik. Nach langer Debatte entschied der DHB, dass der 39-Jährige seinen Vertrag bis 2022 erfüllen soll.

Die Spielorte der Handball-WM

Die Handball-WM ist auf insgesamt sechs Spielorte aufgeteilt. Deutschland stellt mit Hamburg, Köln, München und Berlin vier, in Dänemark finden Spiele in Kopenhagen und Herning statt.

Die deutsche Mannschaft wird ihre Vorrunde in Berlin bestreiten und bei einer Qualifikation nach Köln umziehen. Hamburg ist für das Halbfinale vorgesehen, während in München Vorrundenspiele ohne deutsche Beteiligung ausgetragen werden.

"Das Präsidium des Deutschen Handballbundes hat sich einstimmig für Berlin, München, Köln und Hamburg und damit die vier größten deutschen Städte entschieden", sagte Andreas Michelmann, Präsident des DHB.

Arena Kapazität Mercedes-Benz Arena Berlin 13.000 Barclaycard Arena Hamburg 13.000 Lanxess Arena Köln 19.500 Olympiahalle München 12.463 Jyske Bank Boxen Herning 15.000 Royal Arena Kopenhagen 14.500

Der Modus der Handball-WM

Insgesamt werden an der Handball-WM 24 Mannschaften teilnehmen. Aufgeteilt sind diese in der Vorrunde auf vier Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften. Die zwölf qualifizierten Teams kämpfen dann in zwei Hauptrundengruppen mit je sechs Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale. Dadurch ergeben sich 96 Spiele.

Die bisher qualifizierten Nationen

Das Teilnehmerfeld für die Weltmeisterschaft steht noch nicht komplett. Bisher haben sich elf von 24 Nationen qualifiziert.

Nation Qualifiziert als Dänemark Gastgeber Deutschland Gastgeber Frankreich Weltmeister 2017 Katar Asienmeisterschaft 2018 Saudi-Arabien Asienmeisterschaft 2018 Südkorea Asienmeisterschaft 2018 Bahrain Asienmeisterschaft 2018 Tunesien Afrikameister 2018 Ägypten Zweiter der Afrikameisterschaft 2018 Angola Dritter der Afrikameisterschaft 2018 Spanien Europameister 2018

Wo kann ich die Handball-WM live sehen?

Bisher ist noch unklar, wo die Handball-WM zu sehen sein wird. Einiges deutet aber auf Übertragungen im Free-TV hin.

Die WM 2015 lief im Pay-TV bei Sky, die WM 2017 als Online-Stream auf der Homepage des DHB-Sponsors DKB. Damals hatte sich der katarische Rechte-Inhaber beIN Sports geweigert, die Rechte an ARD und ZDF oder einen anderen Free-TV-Kanal zu verkaufen.

Wie kann ich die Handball-WM live im Stadion sehen?

Am 01.03 startete der offizielle Verkauf von Tagestickets. Die Karten können über die offizielle Webseite des Events gekauft werden. Tageskarten für Spieltage der Vor- und Hauptrunde sind bereits ab 15 Euro erhältlich. Nach der Auslosung werden im Sommer weitere Tickets in den Verkauf gehen.

In einer erste Verkausfsphase wurden bereits bereits 27.000 sogenannte Venue Packages vertrieben, die den Eintritt für alle Spiele an den jeweiligen Standorten ermöglichen.