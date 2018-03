Handball-WM 2019: Teilnehmer, Modus und Termine der Heim-Weltmeisterschaft

Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets World Championship Boxing Dillian Whyte vs Lucas Browne NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks BSL Anadolu Efes -

Tofas Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 7 NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 1 Basketball Champions League Karsiyaka -

Murcia Basketball Champions League Ludwigsburg -

Bayreuth Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 8 -

Session 2 NBA Trail Blazers @ Pelicans Basketball Champions League AEK Athen -

Straßburg Basketball Champions League Banvit -

Monaco Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 1 NHL Panthers @ Maple Leafs Miami Open Women Single WTA Miami: Viertelfinale -

Session 2 NBA Celtics @ Jazz Miami Open Women Single WTA Miami: Halbfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Belfast NBA Thunder @ Spurs

Die 26. Handball-Weltmeisterschaft der Männer wird 2019 in Deutschland und Dänemark ausgetragen. Gleichzeitig ist es die erste WM, die in Kooperation von zwei Handballverbänden organisiert wird. Hier gibt's alle Infos zur WM 2019 - inklusive den Teilnehmern, dem DHB-Team, den Terminen sowie dem Modus.

Die Handball-Weltmeisterschaft wird im Wechsel mit der Europameisterschaft alle zwei Jahre ausgetragen. 2017 fand das Turnier in Frankreich statt, 2019 steht dann erstmals seit der WM 2007 wieder ein Heimturnier für das DHB-Team an.

Wann findet die Handball-WM 2019 statt?

Die Handball-WM 2019 findet vom 9. Januar bis zum 27. Januar 2019 in Deutschland und Dänemark statt. Dabei wird das Eröffnungsspiel in der Mecedes-Benz-Arena Berlin ausgetragen. Das Finale steigt wiederum in der Royal Arena in Kopenhagen.

In welchem Modus wird gespielt?

Insgesamt werden 24 Nationen an der WM 2019 teilnehmen. Aufgeteilt werden diese zunächst in vier Gruppen mit je sechs Teams. Davon ziehen, nachdem jeder gegen jeden gespielt hat, die Plätze eins bis drei in die Hauptrunde ein. Die zwölf Hauptrunden-Teilnehmer werden erneut in zwei Sechser-Gruppen unterteilt, die ersten beiden ziehen jeweils in das Halbfinale ein. Dadurch werden letztendlich 96 WM-Spiele stattfinden.

Handball-WM 2019: So werden die Plätze für die Endrunde vergeben

Afrika: Drei qualifizierte Teilnehmer

Amerika: Drei qualifizierte Teilnehmer

Asien: Vier qualifizierte Teilnehmer

Europa: Weltmeister Frankreich, Europameister Spanien, Gastgeber Dänemark und Deutschland sowie neun weitere Teilnehmer

Ozeanien: Ein qualifizierter Teilnehmer

Diese Länder haben sich bereits für die WM qualifiziert.

Land Qualifiziert als Anzahl Teilnahmen Dänemark Gastgeber 22 Deutschland Gastgeber 23 Spanien Europameister 19 Frankreich Weltmeister 21 Katar Asienmeisterschaft 2018 6 Saudi-Arabien Asienmeisterschaft 2018 8 Südkorea Asienmeisterschaft 2018 11 Bahrain Asienmeisterschaft 2018 2 Tunesien Afrikameister 2018 13 Ägypten 2. der Afrikameisterschaft 2018 14 Angola 3. der Afrikameisterschaft 2018 3

Spielorte der Handball-WM 2019

Ort Land Halle Kapazität Berlin Deutschland Mercedes-Benz-Arena 13.000 Köln Deutschland Lanxess Arena 19.500 München Deutschland Olympiahalle 12.463 Hamburg Deutschland Barclaycard Arena 13.000 Kopenhagen Dänemark Royal Arena 14.500 Herning Dänemark Jyske Bank Boxen 15.000

Wo wird die deutsche Nationalmannschaft ihre Spiele austragen?

Deutschland wird die Vorrunden-Spiele alle in Berlin austragen. Im Falle des sportlichen Erfolgs würde die Nationalmannschaft nach Köln umziehen. Für die Halbfinals wäre dann Hamburg die Spielstätte, bevor es zu den Medaillen-Spielen nach Kopenhagen gehen würde.

Wo gibt es Tickets für die Handball-WM 2019?

Der offizielle Verkauf der Tickets hat am 1. März 2018 begonnen. Die Karten können über die offizielle Website des Events erworben werden. Tageskarten für Spieltage der Vor- und Hauptrunde sind bereits ab 15 Euro erhältlich. Nach der Auslosung im Sommer gehen weitere Tickets in den Verkauf.

In der ersten Verkaufsphase wurden bereits 27.000 Venue Packages verkauft, die den Eintritt für alle Spiele am ausgewählten Standort garantieren.

Wo findet der President's Cup statt?

Die Viert- bis Sechstplatzierten der Vorrundengruppen werden im President's Cup in Köln und Kopenhagen am 19. und 20. Januar die Plätze ausspielen.

Welche Teams spielen um die Qualifikation für die WM 2019?

In der Europa-Qualifikation stehen die Playoff-Paarungen bereits fest, bei denen um die neun letzten WM-Plätze für die europäischen Teams gekämpft wird. Die Paarungen sehen wie folgt aus:

Gegner 1 Gegner 2 Serbien Portugal Litauen Island Tschechien Russland Slowenien Ungarn Weißrussland Österreich Mazedonien Rumänien Niederlande Schweden Norwegen Bosnien-Herzegowina/Schweiz* Kroatien Montenegro

*Norwegens Gegner steht noch nicht fest, da derzeit noch ein Protest der Schweizer bei der EHF läuft

Der Gewinner nach Hin- und Rückspiel ist für die WM qualifiziert. Die Hinspiele werden zwischen dem 8. und 10. Juni 2018 ausgetragen. Die Rückspiele finden vom 12. bis 14. Juni 2018 statt.

Zusätzlich werden die drei Starter aus Amerika bei der Kontinentalmeisterschaft, welche vom 16. bis 24. Juni 2018 auf Grönland stattfindet, entschieden.