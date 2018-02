DHB-Sportdirektor Axel Kromer will Bundestrainer Christian Prokop halten.

World Rugby Sevens Series Hamilton: Tag 1 NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

DHB-Sportdirektor Axel Kromer will weiterhin mit dem angeschlagenen Bundestrainer Christian Prokop zusammenarbeiten.

"Wir möchten mit ihm weitermachen und hoffen, dass die Analyse kein anderes Ergebnis bringt", sagte der 41-Jährige dem "Schwäbischen Tagblatt".

DHB-Vizepräsident Bob Hanning hatte nach dem Aus der Nationalmannschaft in der EM-Hauptrunde in Kroatien eine vier bis sechsmonatige Bestandsaufnahme angekündigt, an deren Ende über Prokops Zukunft entschieden werden soll.

"Die Analyse befindet sich noch auf einem Schmierblatt, das natürlich niemand öffentlich abgibt", sagte Kromer. Nach der EM war viel von internen Unstimmigkeiten berichtet worden.

"Das ist zu hundert Prozent falsch"

Dass Prokop Abwehrchef Finn Lemke zunächst nicht für die Titelkämpfe nominiert hatte, war dem Coach ebenso angelastet worden wie einige taktische Entscheidungen. Die Gerüchte um das angeblich abgebrochene Training vor dem entscheidenden Spiel um den Einzug ins EM-Halbfinale gegen Spanien dementierte Kromer: "Ich war dabei, das ist zu hundert Prozent falsch."

Dass vor allem aus der HBL viel öffentliche Kritik an Prokop geäußert wurde, versteht Kromer indessen nicht. "Alle haben die Nummer vom Bundestrainer oder von mir und können sich direkt melden, anstatt den Weg über die Öffentlichkeit zu suchen", sagte Kromer.

Besonders Geschäftsführer Axel Geerken und Trainer Michael Roth von der MT Melsungen kritisierten den Bundestrainer scharf. Geerken hatte Prokop im Interview mit dem Fachmagazin Handballwoche als "überfordert" und "verbrannt" bezeichnet.

Prokop wehrt sich gegen Kritiker

Prokop selbst hat sich über den Umgang mit ihm nach dem EM-Aus beschwert. "Das Abschneiden lässt die Kritik zu. Aber was die letzten zehn Tage passiert ist, war nicht immer menschlich", sagte Prokop am Freitag vor dem Allstar Game der HBL bei Sky Sport News HD.

"Ich möchte diese Aufgabe weitermachen, traue es mir auch zu, aber man muss auch ehrlich sein: Nach den letzten zehn Tagen und dem EM-Auftritt liegt es nicht mehr in meiner Hand", sagte der 39-Jährige. Auch die Medien macht Prokop für den Trubel der vergangenen Tage mitverantwortlich. "Ich hoffe nicht, dass aufgrund des medialen Drucks eine vorgefertigte Meinung in den Köpfen herrscht."