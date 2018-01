Handball-EM: Deutschland gegen Dänemark im TV, Livestream und Liveticker

BSL BSL: All-Star-Game 2018 NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NCAA Division I Texas A&M @ Kansas NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League Darts 1 -

Dublin NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Lakers @ Nets Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg -

Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NBA Bulls @ Clippers

Jetzt wird es ernst: Die deutschen Handballer gehen nach dem Sieg gegen Tschechien mit neuem Selbstvertrauen in die Hauptrunden-Partie gegen den Olympiasieger aus Dänemark - doch auf dem Weg zur Titelverteidigung bei der Handball-EM muss eine Leistungssteigerung her. Zu qualvoll wirkte der Auftritt gegen die Tschechen. Auf SPOX gibt es alle Infos zum Kracher Deutschland-Dänemark und zur Übertragung im TV und per Liveticker.

Rein tabellarisch ist die Ausgangsposition gut. Mit 4:2-Punkten liegt das deutsche Team gleichauf mit Dänemark an der Spitze der Hauptrundengruppe 2, das Halbfinale ist für den Titelverteidiger absolut in Reichweite. "Wir brauchen aus den verbleibenden Spielen mindestens drei Punkte", sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler.

Dass Kapitän Uwe Gensheimer und Co. überhaupt noch im Rennen sind, ist einem starken Schlussspurt und den Weltklasse-Leistungen ihrer beiden Keeper Andreas Wolff und Silvio Heinevetter gegen Tschechien (22:19) zu verdanken. "Ich hoffe, dass das der Dosenöffner zur Leichtigkeit ist", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning: "Jetzt sind wir zwei Mal in der Außenseiterrolle."

Wann findet das Spiel Deutschland-Dänemark statt?

Partie Deutschland - Dänemark Anpfiff Sonntag, 21. Januar ab 18.15 Uhr Arena Varazdin Arena, Varazdin Schiedsrichter Gubica, Milosevic

Wo kann ich Deutschland - Dänemark live im TV sehen?

Die öffentlich-rechtlichen Sender zeigen alle Spiele des DHB-Teams bei der Handball-EM live. Das Spiel gegen Dänemark überträgt die ARD. Los geht's am Sonntag, den 21. Januar um 18.15 Uhr.

Deutschland - Dänemark im Livestream und Liveticker verfolgen

Über die ARD-Mediathek zeigt Das Erste die Partie auch im Livestream. SPOX tickert alle Partien der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM in Kroatien. Hier geht's zum LIVETICKER.

Handball-EM, Deutschland vs. Tschechien: DHB-Team in der Einzelkritik © getty 1/17 Das DHB-Team hat Tschechien mit 22:19 geschlagen. Wer hat sich gute Noten verdient? Bewertet werden nur Spieler, die mindestens zehn Minuten auf der Platte standen. Die SPOX-Einzelkritik... © getty 2/17 TOR - Andreas Wolff: Kam in der Schlussphase für Heinevetter ins Tor und machte seine Sache herausragend. Mit ihm kippte die Partie, Wolff kassierte nur ein Tor (3 von 4 gehalten) und hielt einen ganz wichtigen Siebenmeter. Note: 1 © getty 3/17 TOR - Silvio Heinevetter: War ein wesentlich Faktor dafür, dass die DHB-Auswahl in den schwachen ersten 45 Minuten dran blieb. Seine tolle Ausbeute: 12 von 29 Würfe gehalten, 41 Prozent. Note: 2 © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer: Man hat ihn schon deutlich stärker gesehen. Vergab zwei Mal völlig freistehend, zeitweise ließ die gerade für einen Kapitän so wichtige Körpersprache zu wünschen übrig. Traf drei seiner fünf Versuche. Note: 4 © getty 5/17 RÜCKRAUM LINKS - Julius Kühn: Stand in der ersten Hälfte nur knapp vier Minuten auf dem Feld und war dabei völlig verunsichert. Strahlte keinerlei Ballsicherheit aus und verballerte seine beiden Würfe. Note: Keine Bewertung © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Paul Drux: Auch Drux war in der ersten Hälfte neben der Spur. Der Berliner ackerte aber in der Abwehr und machte es im zweiten Durchgang auch im Angriff etwas besser, wie seine beiden Tore bei drei Würfen zeigen. Note: 4 © getty 7/17 RÜCKRAUM LINKS - Finn Lemke: Die Abwehr war wie schon gegen Mazedonien nicht das Problem im deutschen Spiel. Lemke zeigte erneut, wie wichtig er ist. Note: 2 © getty 8/17 RÜCKRAUM MITTE - Maximilian Janke: Kam diesmal keine einzige Sekunde zum Einsatz. Note: Keine Bewertung © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Steffen Fäth: War in der ersten Halbzeit der Ein-Mann-Angriff der Deutschen. Ohne ihn wäre das DHB-Team wohl gar nicht mehr im Geschäft gewesen. Tolle Pässe, acht Tore, nur die Quote (8 von 13, 62 Prozent) könnte besser sein. Note: 1,5 © getty 10/17 RÜCKRAUM MITTE - Philipp Weber: Agierte wie immer mutig und versenkte zwei seiner drei Würfe. Leistete sich allerdings auch haarsträubende Fehlpässe und beging ungeschickte Offensivfouls. Note: 5 © getty 11/17 RÜCKRAUM RECHTS - Kai Häfner: Durfte von Beginn an ran, konnte dies aber nicht rechtfertigen. Traf nur einen von drei Würfen und war in der zweiten Halbzeit kein Faktor mehr. Note: 5 © getty 12/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold: Gegen Mazedonien ganz stark, kam Weinhold diesmal erst kurz vor der Pause erstmals auf das Feld. Erwischte keinen besonders guten Tag, setzte kaum Akzente im Angriff (1 von 3). Note: 4,5 © getty 13/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki: Erhielt mit 58:34 Minuten die meiste Einsatzzeit aller Spieler. Offensiv mau (1 von 3) ackerte Groetzki in der Abwehr ordentlich. Note: 3,5 © getty 14/17 RECHTSAUSSEN - Tobias Reichmann: War neben Janke der einzige Spieler, der überhaupt keine Einsatzzeit erhielt. Note: Keine Bewertung © getty 15/17 Kreis - Jannik Kohlbacher: Durfte im Angriff mal wieder länger ran, vor allem auch im 7:6. Erfüllte seine Aufgabe ordentlich und war zwei Mal bei drei Abschlüssen erfolgreich. Note: 3 © getty 16/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Wiencek: Zuverlässig in der Abwehr, wenn auch nicht so auffällig wie schon gesehen. Machte außerdem ein Tor bei zwei Versuchen. Note: 3 © getty 17/17 RECHTSAUSSEN - Hendrik Pekeler: Absolut ordentlicher Auftritt von Pekeler. Hielt hinten dicht und machte mit seinem einzigen Wurf ein Tor. Note: 2,5

Dahmke nachnominiert - mehr Gefahr im Schnellangriff

Peu a peu korrigiert Bundestrainer Prokop die umstrittene Kader-Nominierung. Für die weiteren Spiele der Handball-EM in Kroatien hat er jetzt Rune Dahmke nachnominiert. Der Linksaußen vom THW Kiel ersetzt Maximilian Janke (SC DHfK Leipzig). Gegen Dänemark wird er schon zum Einsatz kommen. Dahmke holte vor zwei Jahren in Polen mit dem DHB-Team den EM-Titel.

Die Verantwortlichen erhoffen sich von der Nachnominierung in erster Linie mehr Gefahr im Schnellangriff. "Wenn du Dänemark schlagen willst, brauchst du acht bis zehn Tore aus dem Gegenstoß", sagte Bob Hanning. Zum Vergleich: Gegen Tschechien waren es nur zwei.

Deutschland gegen Dänemark: Erinnerungen an die EM in Polen

Vielleicht hilft den Bad Boys bei der bevorstehenden Mammut-Aufgabe die positive Kraft der Erinnerung. Vor exakt zwei Jahren ging es bei der EM in Polen gegen Dänemark in der Hauptrunde schon einmal um alles. Damals gewann Deutschland mit 25:23 - und erreichte sensationell das Halbfinale.

"Wir wollen mit Emotionalität und Freude für Deutschland spielen", sagte Prokop. Dänemark, das vom Bundesliga-Coach Nikolaj Jacobsen trainiert wird, verfüge zwar über eine "starke Besetzung auf jeder Position, "aber wir kennen die Mannschaft und wissen, was wir tun müssen. Es ist kein Geheimnis, dass wir in allen Bereichen - ob in der Kämpfernatur, in der Taktik und auch im Abschlussverhalten - eine Top-Leistung brauchen, um unser Ziel zu erreichen."

Die Deutsche Hauptrunden-Gruppe

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Dänemark 3 83:78 4 2 Deutschland 3 72:69 4 3 Mazedonien 2 50:49 3 4 Spanien 2 54:40 2 5 Tschechien 3 62:81 2 6 Slowenien 3 77:81 1

Spielplan der Gruppe 2

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Topscorer 19.01. Slowenien - Dänemark 28:31 Zarabec, Miha (6) - Svan, Lasse (11) 19.01. Deutschland - Tschechien 22:19 Fäth, Steffen (8) - Cip, Tomas (6) 21.01. Mazedonien - Spanien 21.01 Deutschland - Dänemark 23.01. Slowenien - Spanien 23.01. Mazedonien - Tschechien 24.01. Mazedonien Dänemark 24.01. Deutschland - Spanien 24.01. Slowenien - Tschechien

Dahmke nachnominiert - der DHB-Kader bei der EM 2018