Alle Infos zur Handball-EM 2018: Termine, Spielplan, TV-Programm, Gruppen & DHB-Team

Die 13. Handball-Europameisterschaft findet vom 12. bis zum 28. Januar 2018 in Kroatien statt. Hier findest du alle wichtigen Infos zur EM: Termine, Spielplan, TV-Programm, Gruppen, Modus und das DHB-Team.

Die Europameisterschaft wird von der Europäischen Handballföderation (EHF) ausgetragen und ist neben der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen eines der drei absoluten Highlights im internationalen Handball. Für viele Experten ist die EM sogar das beste Handball-Turnier überhaupt.

Anders als bei Olympia oder einer Weltmeisterschaft sind bei einer EM nämlich keine hoffnungslos unterlegenen Handball-Exoten vertreten, weshalb nahezu jedes Spiel spannend ist und jedes Team von der ersten Partie an alles in die Waagschale werfen muss.

2018 findet die Europameisterschaft nach 2000 bereits zum zweiten Mal im handballverrückten Kroatien statt. Titelverteidiger ist Deutschland, das sich 2016 in Polen völlig überraschend den Titel gesichert hatte.

Wo kann ich die Handball-EM 2018 im TV sehen?

Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden allesamt live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von ARD und ZDF übertragen. Außerdem findet Ihr bei SPOX zu jedem DHB-Spiel einen LIVETICKER . Wo die Fans in Deutschland die Partien ohne deutsche Beteiligung sehen können, ist noch nicht final geklärt.

Handball-EM 2018: Die feststehenden Spiele des DHB-Teams im TV

Datum Uhrzeit Begegnung Sender Samstag, 13.01.2018 17.15 Uhr Deutschland-Montenegro ARD/ZDF Montag, 15.01.2018 18.10 Uhr Slowenien - Deutschland ARD/ZDF Mittwoch, 17.01.2018 18.10 Uhr Deutschland-Mazedonien ARD/ZDF

In welchem Modus wird die Handball-EM 2018 ausgetragen?

Die insgesamt 16 teilnehmenden Nationen sind in vier Gruppen zu jeweils vier Mannschaften unterteilt. Die jeweils drei besten Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Dabei werden die Punkte mitgenommen, die gegen die beiden ebenfalls weitergekommenen Teams in der Vorrunde gesammelt wurden.

Die Hauptrunde besteht aus zwei Sechsergruppen. Die jeweils besten drei Teams aus Vorrunden-Gruppe A und Vorrunden-Gruppe B bilden die Hauptrunden-Gruppe 1. Die jeweils besten drei Teams aus Vorrunden-Gruppe C und Vorrunden-Gruppe D bilden die Hauptrunden-Gruppe 2.

Jede aus Vorrunden-Gruppe A weitergekommene Nation spielt in der Hauptrunde gegen jede aus Vorrunden-Gruppe B weitergekommene Mannschaft und umgekehrt. Gleiches gilt für die Teams aus den Vorrunden-Gruppen C und D. Somit hat jede Mannschaft in der Hauptrunde noch einmal drei Spiele.

Die jeweils besten zwei Mannschaften aus den Hauptrunden-Gruppen 1 und 2 ziehen ins Halbfinale ein. Dort trifft der Erstplatzierte aus Hauptrunden-Gruppe 1 auf den Zweitplatzierten aus Hauptrunden-Gruppe 2. Der Erstplatzierte aus Hauptrunden-Gruppe 2 bekommt es mit dem Zweitplatzierten aus Hauptrunden-Gruppe 1 zu tun. Die Sieger stehen sich anschließend im Finale gegenüber, die Verlierer im Spiel um Platz 3.

Vorrunden-Gruppen, Spielplan und Termine

Gruppe A

Teams Schweden Island Kroatien Serbien

Spielplan Gruppe A in Split

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Freitag, 12.01.2018 18.15 Uhr Schweden - Island Freitag, 12.01.2018 20.30 Uhr Kroatien - Serbien Sonntag, 14.01.2018 18.15 Uhr Serbien - Schweden Sonntag, 14.01.2018 20.30 Uhr Island - Kroatien Dienstag, 16.01.2018 18.15 Uhr Serbien - Island Dienstag, 16.01.2018 20.30 Uhr Kroatien - Schweden

Gruppe B

Teams Weißrussland Österreich Frankreich Norwegen

Spielplan Gruppe B in Porec

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Freitag, 12.01.2018 18.15 Uhr Weißrussland - Österreich Freitag, 12.01.2018 20.30 Uhr Frankreich - Norwegen Sonntag, 14.01.2018 18.15 Uhr Österreich - Frankreich Sonntag, 14.01.2018 20.30 Uhr Norwegen - Weißrussland Dienstag, 16.01.2018 18.15 Uhr Frankreich-Weißrussland Dienstag, 16.01.2018 20.30 Uhr Norwegen - Österreich

Gruppe C

Teams Deutschland Montenegro Mazedonien Slowenien

Spielplan Gruppe C in Zagreb

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Samstag, 13.01.2018 17.15 Uhr Deutschland-Montenegro Samstag, 13.01.2018 19.30 Uhr Mazedonien - Slowenien Montag, 15.01.2018 18.10 Uhr Slowenien - Deutschland Montag, 15.01.2018 20.30 Uhr Montenegro-Mazedonien Mittwoch, 17.01.2018 18.10 Uhr Deutschland-Mazedonien Mittwoch, 17.01.2018 20.30 Uhr Montenegro - Slowenien

Gruppe D

Teams Spanien Tschechien Dänemark Ungarn

Spielplan Gruppe D in Varazdin

Datum Uhrzeit Begegnung Ergebnis Samstag, 13.01.2018 18.15 Uhr Spanien - Tschechien Samstag, 13.01.2018 20.30 Uhr Dänemark - Ungarn Montag, 15.01.2018 18.15 Uhr Ungarn - Spanien Montag, 15.01.2018 20.30 Uhr Tschechien - Dänemark Mittwoch, 17.01.2018 18.15 Uhr Tschechien - Ungarn Mittwoch, 17.01.2018 20.30 Uhr Spanien - Dänemark

Die Spielstätten der Handball-EM 2018

Arena Zagreb (Zagreb): In der 15.200 Zuschauer fassenden Multifunktionshalle in der kroatischen Hauptstadt werden die Spiele der Vorrunden-Gruppe C mit Deutschland, der Hauptrunden-Gruppe 1 sowie die Finalspiele ausgetragen.

Spaladium Arena (Split): Die Halle in der im Süden Kroatiens gelegenen Hafenstadt bietet 12.500 Fans Platz. Hier trägt der Gastgeber seine Vorrunden-Partien aus.

Gradska dvorana Varazdin (Varazdin): Varazdin ist eine 47.000-Einwohner-Stadt im Norden des Landes. Die Handballbegeisterung ist hier enorm. Die Halle hat eine Kapazität von 5.200 Zuschauern. Hier finden die Spiele der Gruppe D und der Hauptrunden-Gruppe 2 statt. Sollte das DHB-Team also die Vorrunde überstehen, ginge es in Varazdin weiter.

Sportska dvorana Zatika (Porec): Diese Halle ist mit einer Kapazität von 3.700 Zuschauern die kleinste Spielstätte dieser EM. In der Küstenstadt im Nordwesten Kroatiens werden die Vorrunden-Spiele der Gruppe B steigen.

Wer sind die Titel-Favoriten bei der EM 2018?

Frankreich, Kroatien und Dänemark gelten als die Top-Favoriten auf den Titelgewinn. Kurz dahinter ist auch mit Spanien und Deutschland zu rechnen. Auch Norwegen darf der Einzug ins Halbfinale zugetraut werden. Sollte der Turniersieger keine der sechs genannten Nationen sein, wäre dies eine riesige Sensation.

Die Ausgangslage der deutschen Nationalmannschaft

Obwohl das DHB-Team als Titelverteidiger ins Turnier startet, gehören die Bad Boys nicht zu den absoluten Top-Favoriten. Dafür haben vor allem Dänemark und Frankreich eine zu hohe Qualität. Bei den ebenfalls starken Kroaten kommt außerdem noch der Heimvorteil dazu.

Trotzdem muss für Deutschland, das nach dem Wechsel von Dagur Sigurdsson nach Japan mit Christian Prokop einen neuen Bundestrainer hat, das Halbfinale das Ziel sein. Um dieses Ziel zu erreichen, darf sich die deutsche Mannschaft in der Vorrunde eigentlich keinen einzigen Ausrutscher erlauben und sollte mit vier Punkten in die nächste Runde gehen.

In der Hauptrunde warten nämlich aller Voraussicht nach mit Dänemark und Spanien zwei bärenstarke Teams. Sollte die Prokop-Truppe also mit vier Zählern weiterkommen, würde in der Hauptrunde womöglich ein Sieg gegen Spanien oder Dänemark reichen, um in die Runde der letzten Vier einzuziehen.

© getty

Der DHB-Kader für die Handball-EM 2018

Prokop musste einen 28er Kader melden. Aus diesem Pool darf der Bundestrainer sein finales Aufgebot für die EM auswählen. Am 15. Dezember bestimmte der 38-Jährige 20 Spieler, mit denen er die letzten Wochen der Vorbereitung bestreiten wird. Acht weitere Akteure stehen als Reservisten parat.

Am 12. Januar muss Prokop in Zagreb das maximal aus 16 Spielern umfassende Team des DHB beim europäischen Verband melden. Während des Turniers sind sechs Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten 28er-Kader möglich.

20er Kader für die Vorbereitung

Position Name Verein Alter Tor Silvio Heinevetter Füchse Berlin 33 Tor Andreas Wolff THW Kiel 26 Linksaußen Uwe Gensheimer Paris St. Germain HB 31 Linksaußen Rune Dahmke THW Kiel 24 Rückraum links Finn Lemke MT Melsungen 25 Rückraum links Marian Michalczik GWD Minden 20 Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen 24 Rückraum links Paul Drux Füchse Berlin 22 Rückraum Mitte Niclas Pieczkowski SC DHfK Leipzig 27 Rückraum Mitte Steffen Fäth Füchse Berlin 27 Rückraum Mitte Philipp Weber SC DHfK Leipzig 25 Rückraum rechts Kai Häfner TSV Hannover-Burgdorf 28 Rückraum rechts Fabian Wiede Füchse Berlin 23 Rückraum rechts Steffen Weinhold THW Kiel 31 Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen 28 Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen 29 Kreis Jannik Kohlbacher HSG Wetzlar 22 Kreis Patrick Wiencek THW Kiel 28 Kreis Hendrik Pekeler Rhein-Neckar Löwen 26 Kreis Bastian Roscheck SC DHfK Leipzig 26

Die Reservisten

Position Name Verein Alter Tor Johannes Bitter TVB 1898 Stuttgart 35 Tor Carsten Lichtlein VfL Gummersbach 37 Linksaußen Marcel Schiller Frisch Auf Göppingen 26 Rückraum Mitte Maximilian Janke SC DHfK Leipzig 24 Rückraum Mitte Tim Kneule Frisch Auf Göppingen 31 Rückraum rechts Franz Semper SC DHfK Leipzig 20 Rechtsaußen Tim Hornke TBV Lemgo 27 Kreis Erik Schmidt Füchse Berlin 24

Alle Europameister und das Abschneiden des DHB-Teams

Die EM im Handball wird seit 1994 alle zwei Jahre ausgetragen. Mit vier Titeln ist Schweden Rekord-Europameister. Inoffizieller Vorgänger der Europameisterschaft war der Ostseepokal, der von 1968 bis 1989 stattfand.

Deutschland setzte sich bislang zwei Mal die Krone auf. 2004 triumphierte das DHB-Team im Finale gegen Gastgeber Slowenien mit 30:25. 2016 gewann Deutschland in Polen durch einen 24:17-Sieg im Endspiel gegen Spanien den Titel.