Handball-EM - Bob Hanning poltert: Schluss mit den Alibis und dem Verstecken

Nach der mauen Vorrunde bei der EM in Kroatien geht es für Deutschland am Freitag (18.15 Uhr im LIVETICKER) gegen Tschechien mit der Hauptrunde weiter.

Vor der Abreise nach Varazdin stellte sich Bob Hanning den Fragen der Journalisten im Hotel der deutschen Mannschaft. Dabei fand der DHB-Vizepräsident deutliche Worte.

Frage: Herr Hanning, beim 25:25 gegen Mazedonien hat die deutsche Mannschaft den möglichen Sieg in den letzten Sekunden aus der Hand gegeben. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Bob Hanning: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich das, was Kiril Lazarov beim letzten Angriff der Mazedonier gemacht hat, überragend fand. Er hat allen angezeigt, es wäre nur noch ein Pass erlaubt, dabei waren es noch zwei. Dann kam das Anspiel an den Kreis, Silvio Heinevetter hat den Wurf glücklicherweise gehalten. Trotzdem: Wenn das einer unserer Spieler gemacht hätte, würde ich jetzt noch mit erhobenen Armen durch die Altstadt von Zagreb laufen. Das war eine ganz große Idee, das muss man Lazarov lassen.

Frage: Und was sagen Sie zum völlig misslungenen letzten Angriff des DHB-Teams, an dessen Ende Philipp Weber einen schlechten Pass auf Patrick Groetzki spielte und deshalb kein Abschluss mehr möglich war?

Hanning: Das war die allerschlechteste Entscheidung, die wir treffen konnten. Aber Philipp Weber ist ein Debütant und deshalb verurteile ich ihn wegen dieser einen Situation ganz bestimmt nicht.

Frage: Wie bewerten Sie den Auftritt gegen Mazedonien insgesamt?

Hanning: Die Einstellung hat gepasst, das ist eine Grundvoraussetzung. Mazedonien hat uns mit dem siebten Feldspieler überrascht, aber wir haben es dann auch gut gelöst. Wir haben nicht konsequent die Gegenstoßtore gemacht. Das ist auch mangelnde Qualität, das will ich nicht schönreden.

Frage: Und was sagen Sie zur Torhüterleistung?

Hanning: Irgendwann hatten wir keine Torwartleistung mehr. Wolff hat fast keinen mehr gehalten, Heinevetter jetzt auch nicht überragend. Man kann nicht behaupten, dass wir eine Hilfe seitens der Torhüter bekommen hätten. Und diesmal hat Lemke ja gespielt. Man versucht als Trainer zu korrigieren und zu helfen. Das macht der Bundestrainer, er versucht, der Truppe die Stabilität zu geben. Jetzt muss von der Mannschaft aber auch mal was zurückkommen.

Handball-EM, Deutschland vs. Mazedonien: DHB-Team in der Einzelkritik © getty 1/17 Das DHB-Team hat sich mit 25:25 von Mazedonien getrennt. Wer hat sich gute Noten verdient? Bewertet werden nur Spieler, die mindestens zehn Minuten auf der Platte standen. Die SPOX-Einzelkritik... © getty 2/17 TOR - Andreas Wolff: Kam schwer in die Partie, steigerte sich dann und baute schließlich wieder ab. Musste in der zweiten Hälfte für Heinevetter weichen. Der Kieler wehrte 7 von 25 Würfen und damit 28 Prozent ab. Note: 4. © getty 3/17 TOR - Silvio Heinevetter: Wie schon gegen Slowenien war der Berliner der bessere der beiden Torhüter (3 von 9, 33 Prozent). Rettete 15 Sekunden vor dem Ende durch eine grandiose Parade gegen Stojanche Stoilov das Remis. Note: 3. © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer: Der Kapitän zeigte einmal mehr eine ordentliche Leistung. Verwandelte beide Siebenmeter, traf insgesamt 5 von 7 Versuchen. Note: 2,5. © getty 5/17 RÜCKRAUM LINKS - Julius Kühn: Technische Fehler, kein einziger Abschluss - die EM läuft für Kühn weiterhin nicht rund. Stand nur 4:17 Minuten auf der Platte. Note: Keine Bewertung. © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Paul Drux: Ließ erneut die Durchschlagskraft aus dem Rückraum völlig vermissen. Nahm sich zwar mehr Würfe als zuletzt, seine Ausbeute war aber schlecht: 1 von 5, 20 Prozent. Note: 5. © getty 7/17 RÜCKRAUM LINKS - Finn Lemke: Der nachnominierte Melsunger brachte wie erhofft mehr Stabilität in die Abwehr. Erfüllte seine Aufgabe damit sehr ordentlich. Note: 2,5. © getty 8/17 RÜCKRAUM MITTE - Maximilian Janke: Stand etwas mehr als sechs Minuten auf dem Feld und setzte keine Akzente (0 von 1). Note: Keine Bewertung. © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Steffen Fäth: In den ersten beiden Partien von Bundestrainer Prokop fast nur auf der Bank gelassen, durfte Fäth plötzlich 18:33 Minuten ran. Seine Leistung war ausbaufähig (2 von 5, Trefferquote 40 Prozent). Note: 4. © getty 10/17 RÜCKRAUM MITTE - Philipp Weber: Traf lediglich 2 von 5 Versuchen. Verfehlte ganz am Ende einen entscheidenden Wurf und spielte im letzten Angriff einen schlechten Pass auf Groetzki, der einen Abschluss unmöglich machte. Note: 4,5. © getty 11/17 RÜCKRAUM RECHTS - Kai Häfner: Da Weinhold im rechten Rückraum ganz stark spielte, kam Häfner nur 3:08 Minuten zum Einsatz. Note: Keine Bewertung. © getty 12/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold: Ganz klar bester DHB-Spieler gegen Mazedonien. Ackerte in der Abwehr und brachte Power in den Angriff. Seine Wurfausbeute: 8 von 11, 73 Prozent. Note: 1,5. © getty 13/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki: Stand über 30 Minuten auf der Platte. Machte seine Sache zwar längst nicht so toll wie gegen Slowenien, man kann Groetzki (1 von 1) aber wenig vorwerfen. Note: 3,5. © getty 14/17 RECHTSAUSSEN - Tobias Reichmann: Hatte keinen leichten Stand in dieser Partie, weil über Rechtsaußen wenig Bälle kamen. Vergab 1 von 2 Versuchen. Note: 4. © getty 15/17 KREIS - Jannik Kohlbacher: Durfte als einziger Spieler überhaupt nicht mitmischen. Note: Keine Bewertung. © getty 16/17 KREIS - Patrick Wiencek: Gute Partie des Kielers! Half dabei mit, die Abwehr zu stabilisieren und versenkte 4 seiner 5 Würfe im Angriff. Note: 2. © getty 17/17 KREIS - Hendrik Pekeler: War ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Abwehr. Bekam im Angriff nur 1 Versuch, den er auch nutzte. Note: 2,5.

Frage: Warum durfte Jannik Kohlbacher gegen Mazedonien eigentlich als einziger Spieler keine einzige Sekunde ran?

Hanning: Kohlbacher ist der talentierteste Kreisläufer, den wir haben. Zumindest wenn wir über den Angriff reden. Wir wissen aber, dass Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek in der Abwehr nochmal eine Klasse besser sind, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Jetzt soll Finn Lemke spielen, aber auch Kohlbacher. Da ergibt sich folgendes taktisches Entscheidungsbild: Kohlbacher würde auf der Platte stehen, in der Abwehr sollen dann aber Lemke und Pekeler kommen. Das heißt, man müsste beim Umschalten das ganze Zentrum für zwei Wechsel öffnen. Das will man ja logischerweise nicht und das ist das Problem.

Frage: Insgesamt entsteht der Eindruck, dass das Konzept von Bundestrainer Christian Prokop vielleicht nicht zur Mannschaft passt.

Hanning: Das Konzept entscheidet sich kaum vom vorherigen. Handball ist doch leicht zu lesen: kreuzen, stoßen, einlaufen und sperren. So einfach ist dieser Sport. Die, die es besser machen, machen eine Kreuzung, eine Eins-gegen-Eins-Situation oder einen Rückraumwurf besser. Sich hinter einer Taktik zu verstecken, ist nicht angebracht.

Frage: Prokop hat auf Spieler zurückgegriffen, die er kennt. Mit Bastian Roscheck und Maximilian Janke hat es bislang doch aber überhaupt nicht geklappt, oder?

Hanning: Ich bin nicht Roschecks Verteidigungsminister, aber bei ihm war die Situation doch ähnlich wie mit Kohlbacher. Wir wollten nicht zwei Leute aus dem Zentrum wechseln. Klar muss man zugeben, dass es nicht funktioniert hat. Übrigens auch, weil Julius Kühn kein Zentrumsspieler war, mit dem es unter Stress funktioniert hat. Der Bundestrainer hat es aus meiner Sicht richtigerweise korrigiert. Und was Janke angeht, muss ich ehrlich sagen, dass ich bisher in unserer Mannschaft keinen Halblinken gesehen habe, der besser war als er.

