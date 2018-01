Handball-EM 2018: Deutschland gegen Tschechien im TV, Livestream und Liveticker

NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Deutschland hat bei der Handball-EM die Hauptrunde erreicht, eine ideale Ausgangsposition aber verpasst. Nun geht es gegen Tschechien. Die Partie des DHB-Teams gibt es im TV und Livestream. Hier findet ihr alle Infos zur Übertragung und zum Liveticker (Fr., ab 18.15 Uhr).

Nachdem der Auftakt gegen Montenegro noch erfolgreich war, gab es gegen Slowenien und Mazedonien anschließend zwei dramatische Unentschieden.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Damit geht Deutschland mit nur zwei Zählern in die Hauptrunde, in der man sich punktgleich mit Spanien, Dänemark und Tschechien in Gruppe 2 befindet. Mazedonien kommt auf drei Punkte, Slowenien auf einen.

Wo kann ich Deutschland - Tschechien live im TV sehen?

Nachdem zwei Spiele in Folge bei der ARD zu sehen waren, zeigt sich nun wieder das ZDF für die Übertragung des DHB-Spiels verantwortlich. Am Freitag ab 18.15 Uhr kann man die Partie zwischen Deutschland und Tschechien im TV sehen.

Deutschland - Tschechien im Livestream und Liveticker verfolgen

Online zeigt das ZDF die Partie in seinem Livestream. Wer das Duell der beiden Nachbarländer lieber im Liveticker verfolgen möchte, kann das bei SPOX tun. Hier geht's lang.

Hauptrunde der Handball-EM: Die Deutschland-Gruppe

Platz Team Spiele Tore Punkte 1 Mazedonien 2 50:49 3 2 Spanien 2 54:40 2 3 Dänemark 2 52:50 2 4 Deutschland 2 50:50 2 5 Tschechien 2 43:59 2 6 Slowenien 2 49:50 1

DHB-Kader bei der EM 2018