DHB-Team nach dem Remis gegen Mazedonien: Europameister geht anders

Nach dem Remis gegen Mazedonien geht das DHB-Team bei der EM in Kroatien lediglich mit zwei Zählern in die Hauptrunde. Bundestrainer Christian Prokop hält trotz der schwachen Vorrunde noch alles für möglich. Auch Rückkehrer Finn Lemke strahlt Optimismus aus.

Finn Lemke stand umlagert von Journalisten in der Mixed Zone der Arena Zagreb und strahlte. Der vor der Partie zurückgeholte Abwehrchef, dessen Nichtnominierung vor der EM hohe Wellen schlug, hatte eine gute Leistung gezeigt und der zuvor wackligen Abwehr Stabilität verliehen.

Nun war er einfach froh, bei der Mannschaft zu sein und helfen zu können. "Momentan überwiegt bei mir die Freude. Jetzt können wir richtig angreifen, jetzt kommt die heiße Phase. Wir haben noch alle Möglichkeiten", sagte der 2,10-Meter-Riese von der MT Melsungen.

Ähnlich sah es Christian Prokop. "Es ist ein gerechtes Ergebnis. Wir hätten verlieren oder auch den Sieg einfahren können. So nehmen wir einen wichtigen Punkt mit und haben trotzdem weiterhin alle Optionen", erklärte der Bundestrainer.

Hauptrunde beginnt mit Spiel gegen Tschechien

Lemkes Freude ist aus seiner persönlichen Sicht nachvollziehbar. Und natürlich lag auch Prokop mit seiner Einschätzung, dass nach wie vor alles drin sei, nicht falsch.

In der Hauptrundengruppe II, die für das DHB-Team am Freitag um 18.15 Uhr im knapp 100 Kilometer nördlich von Zagreb gelegenen Varazdin mit der Partie gegen Tschechien beginnt, hat schließlich nur Mazedonien drei Punkte auf dem Konto.

Deutschland liegt mit zwei Zählern gleichauf mit Spanien, Dänemark und den Tschechen. Slowenien hinkt mit nur einem Punkt im Kampf um einen der ersten beiden Plätze, die zur Teilnahme am Halbfinale berechtigen, ein wenig hinterher.

DHB-Team von EM-Form weit entfernt

Trotzdem kann das Fazit der Vorrunde auch deutlich weniger optimistisch gezogen werden. Das DHB-Team zeigte sich gegen Mazedonien zwar in der Abwehr verbessert, ansonsten agierte die Prokop-Truppe aber wie schon beim Remis gegen Slowenien alles andere als überzeugend.

Im Angriff schien teilweise ein konkreter Plan zu fehlen oder zumindest nicht aufzugehen. Dem Rückraum fehlte - den starken Steffen Weinhold (acht Tore) einmal ausgenommen - komplett die Durchschlagskraft.

Torhüter Andreas Wolff war zwar besser als gegen Slowenien, kam aber einmal mehr nicht ansatzweise an seine Bestform heran, weshalb Silvio Heinevetter wieder eingewechselt werden musste.

Eine Mannschaft mit Selbstvertrauen und Überzeugung tritt anders auf. Von einer Form, mit der man den EM-Titel verteidigen könnte, ist Deutschland aktuell weit entfernt.

Handball-EM, Deutschland vs. Mazedonien: DHB-Team in der Einzelkritik © getty 1/17 Das DHB-Team hat sich mit 25:25 von Mazedonien getrennt. Wer hat sich gute Noten verdient? Bewertet werden nur Spieler, die mindestens zehn Minuten auf der Platte standen. Die SPOX-Einzelkritik... © getty 2/17 TOR - Andreas Wolff: Kam schwer in die Partie, steigerte sich dann und baute schließlich wieder ab. Musste in der zweiten Hälfte für Heinevetter weichen. Der Kieler wehrte 7 von 25 Würfen und damit 28 Prozent ab. Note: 4. © getty 3/17 TOR - Silvio Heinevetter: Wie schon gegen Slowenien war der Berliner der bessere der beiden Torhüter (3 von 9, 33 Prozent). Rettete 15 Sekunden vor dem Ende durch eine grandiose Parade gegen Stojanche Stoilov das Remis. Note: 3. © getty 4/17 LINKSAUSSEN - Uwe Gensheimer: Der Kapitän zeigte einmal mehr eine ordentliche Leistung. Verwandelte beide Siebenmeter, traf insgesamt 5 von 7 Versuchen. Note: 2,5. © getty 5/17 RÜCKRAUM LINKS - Julius Kühn: Technische Fehler, kein einziger Abschluss - die EM läuft für Kühn weiterhin nicht rund. Stand nur 4:17 Minuten auf der Platte. Note: Keine Bewertung. © getty 6/17 RÜCKRAUM LINKS - Paul Drux: Ließ erneut die Durchschlagskraft aus dem Rückraum völlig vermissen. Nahm sich zwar mehr Würfe als zuletzt, seine Ausbeute war aber schlecht: 1 von 5, 20 Prozent. Note: 5. © getty 7/17 RÜCKRAUM LINKS - Finn Lemke: Der nachnominierte Melsunger brachte wie erhofft mehr Stabilität in die Abwehr. Erfüllte seine Aufgabe damit sehr ordentlich. Note: 2,5. © getty 8/17 RÜCKRAUM MITTE - Maximilian Janke: Stand etwas mehr als sechs Minuten auf dem Feld und setzte keine Akzente (0 von 1). Note: Keine Bewertung. © getty 9/17 RÜCKRAUM MITTE - Steffen Fäth: In den ersten beiden Partien von Bundestrainer Prokop fast nur auf der Bank gelassen, durfte Fäth plötzlich 18:33 Minuten ran. Seine Leistung war ausbaufähig (2 von 5, Trefferquote 40 Prozent). Note: 4. © getty 10/17 RÜCKRAUM MITTE - Philipp Weber: Traf lediglich 2 von 5 Versuchen. Verfehlte ganz am Ende einen entscheidenden Wurf und spielte im letzten Angriff einen schlechten Pass auf Groetzki, der einen Abschluss unmöglich machte. Note: 4,5. © getty 11/17 RÜCKRAUM RECHTS - Kai Häfner: Da Weinhold im rechten Rückraum ganz stark spielte, kam Häfner nur 3:08 Minuten zum Einsatz. Note: Keine Bewertung. © getty 12/17 RÜCKRAUM RECHTS - Steffen Weinhold: Ganz klar bester DHB-Spieler gegen Mazedonien. Ackerte in der Abwehr und brachte Power in den Angriff. Seine Wurfausbeute: 8 von 11, 73 Prozent. Note: 1,5. © getty 13/17 RECHTSAUSSEN - Patrick Groetzki: Stand über 30 Minuten auf der Platte. Machte seine Sache zwar längst nicht so toll wie gegen Slowenien, man kann Groetzki (1 von 1) aber wenig vorwerfen. Note: 3,5. © getty 14/17 RECHTSAUSSEN - Tobias Reichmann: Hatte keinen leichten Stand in dieser Partie, weil über Rechtsaußen wenig Bälle kamen. Vergab 1 von 2 Versuchen. Note: 4. © getty 15/17 KREIS - Jannik Kohlbacher: Durfte als einziger Spieler überhaupt nicht mitmischen. Note: Keine Bewertung. © getty 16/17 KREIS - Patrick Wiencek: Gute Partie des Kielers! Half dabei mit, die Abwehr zu stabilisieren und versenkte 4 seiner 5 Würfe im Angriff. Note: 2. © getty 17/17 KREIS - Hendrik Pekeler: War ebenfalls ein wichtiger Faktor in der Abwehr. Bekam im Angriff nur 1 Versuch, den er auch nutzte. Note: 2,5.

Andreas Wolff: "Ich bin unglaublich sauer"

Der Auftritt zum Auftakt gegen Montenegro war souverän, aber kein Maßstab. Das Comeback gegen Slowenien wurde erst durch eine zweifelhafte doppelte Überzahl Mitte der zweiten Halbzeit und den Videobeweis-Wahnsinn möglich. Und auch gegen Mazedonien war die Gefahr einer Pleite real - doch Heinevetter hielt 15 Sekunden vor Schluss großartig gegen den völlig frei am Kreis stehenden Stojanche Stoilov.

Die bisherige Leistung des DHB-Teams hätte mit ein bisschen Pech also auch null Punkte für die Hauptrunde und damit das Ende aller Träume bedeuten können. Das vor Turnierstart ausgegebene Ziel, schadlos mit vier Zählern weiterzukommen, wurde ohnehin verfehlt.

"Ich bin einfach unglaublich sauer gerade", sagte der völlig bediente Wolff. Und Heinevetter ergänzte: "Das Halbfinale ist jetzt erst einmal kein Thema."

Letzter Angriff geht völlig in die Hose

Dabei hatte es gegen Mazedonien nach Heinevetters Parade in den letzten Sekunden noch die Chance zum Sieg gegeben. Doch der von Prokop in der Auszeit vorgegebene Spielzug wurde nicht umgesetzt.

"Den letzten Angriff haben wir zu undiszipliniert gespielt. Der Plan war, dort wo der Ball war, die Entscheidung zu suchen, ob im Rückraum oder über den Kreis oder über Uwe Gensheimer, der eine gute Hand hatte", erklärte der Bundestrainer.

Stattdessen verhinderte ein schlechtes Zuspiel von Philipp Weber auf Patrick Groetzki einen letzten Abschluss. "Der Diagonalpass war von den Optionen sicherlich die schlechteste", kritisierte Prokop.

Der 39-Jährige kam zu dem Fazit: "Die Einstellung dieser Mannschaft ist positiv. Wir müssen uns im Positionsangriff aber dringend steigern."

Finn Lemke: "Ich habe richtig Bock auf die Hauptrunde"

Zumal in der Hauptrunde wahrscheinlich mindestens fünf Punkte nötig sein werden, um in die Runde der letzten Vier, die wieder in Zagreb steigt, einzuziehen. "Wir sind zum Siegen verdammt", brachte es DHB-Vizepräsident Bob Hanning auf den Punkt.

Gut nur, dass Lemke zurück ist. Der 25-Jährige wird der Mannschaft nicht nur in der Abwehr, sondern auch mit seiner Zuversicht gut tun.

"Ich habe richtig Bock auf die Hauptrunde", sagte der Bad Boy immer noch strahlend: "Das werden coole Spiele. Dänemark ist geil, Spanien macht immer Spaß und Tschechien ist eine Wundertüte."