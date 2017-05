Dänen schnappen sich Olympiasieger

Dienstag, 30.05.2017

"Wir sind sehr glücklich, dass Jesper nach Hause kommt und mit seiner Familie fest in Dänemark leben will", führte Peter Bredsdorff-Larsen im Interview mit TV2 an. Der Trainer bestätigte damit die Verpflichtung von Noddesbo, Olympiasieger von Rio 2016.

Der 36-jährige Kreisläufer spielte zuletzt für den FC Barcelona, entschied sich allerdings zu einer Rückkehr in Richtung seiner Wurzeln. Bei Bjerringbro-Silkeborg unterschrieb er einen Dreijahresvertrag, um seine Karriere wohl ausklingen zu lassen.

Jesper Noddesbo im Steckbrief