Woods mit miserablem Start - Cejka Letzter

Freitag, 27.01.2017

Woods begann ordentlich, verlor an den letzten sieben Löchern aber insgesamt fünf Schläge. Seinen bislang schlechtesten Start ins Jahr hatte der 41-Jährige 2015 erlebt, als er zum Auftakt der Phoenix Open eine 73 gespielt hatte. "Ich habe heute gekämpft, aber einfach nicht gut geschlagen", sagte der Amerikaner, der nach einer Verletzungspause von knapp eineinhalb Jahren wieder auf der Tour unterwegs ist.

Noch schlechter startete Alex Cejka in das Turnier in Kalifornien. Der Münchner benötigte 82 Schläge und liegt auf Platz 155 ganz am Ende des Feldes. Die Führung übernahm der Engländer Justin Rose (England), der mit einer 65 einen Schlag vor dem Amerikaner Adam Hadwin liegt.

