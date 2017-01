China schließt 111 Golfplätze

Dienstag, 24.01.2017

Million über Million wird in den chinesischen Fußball investiert. Der Golfsport hat in China an Bedeutung verloren, seit die Regierung 2004 beschloss, dass keine neuen Golfplätze mehr geschaffen werden dürfen. Nun wurden 111 Kurse geschlossen.

Wie ESPN berichtet, hat sich das Land dazu entschlossen, Lebensraum und Wasser zu sichern. Dafür wurden 111 Kurse komplett geschlossen und weitere 65 mit Beschränkungen versehen. 2015 hatte Präsident Xi-Jinping davor gewarnt, Golf zu spielen.

China kämpft wohl auch mit einer hohen Anzahl an illegal erbauter Plätzen. So seien mindestens 58 Kurse ursprünglich als öffentlicher Sportpark beworben worden, ehe sie zum Golfplatz umfunktioniert wurden.

