Woods kommen vor Turnierserie Bedenken

Mittwoch, 25.01.2017

Für den 41 Jahre alten Woods ist der Auftritt in Kalifornien der erste nach seinem Comeback im Dezember auf den Bahamas. Dort hatte der langjährige Weltranglistenerste (683 Wochen) nach vier wechselhaften Runden Platz 15 unter 17 Startern belegt.

Nach San Diego hat Woods noch drei Turnierstarts geplant, vom 2. bis 5. Februar in Dubai, vom 16. bis 19 Februar in Pacific Palisades/Kalifornien und vom 23. bis 26. Februar in Palm Beach Gardens/Florida.

Grundsätzlich sieht sich der Tiger aber gut gerüstet für seinen anstehenden Marathon. "Mein Körper ist in einer guten Verfassung. Ich muss jetzt da rausgehen und es machen", sagte Woods, der nach seiner Rückkehr nach 15 Monaten Pause und drei Rückenoperationen so glücklich wie lange nicht mehr ist. "Ich habe es vermisst, ich liebe es", hatte der Kalifornier im Dezember erklärt.

Tiger Woods im Steckbrief