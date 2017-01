Kaymer in Abu Dhabi Vierter

Sonntag, 22.01.2017

Kaymer spielte am Sonntag auf dem Par-72-Kurs eine 69, mit insgesamt 273 Schlägen lag der frühere Weltranglistenerste bei der Veranstaltung der Europa-Tour knapp hinter Sieger Tommy Fleetwood aus England (271).

Kaymer, 2008, 2010, 2011 Sieger in Dubai, unterliefen auf der vierten Runde drei Bogeys, mit vier Birdies und einem Eagle am letzten Loch sorgte der 32-Jährige bei seinem Comeback für eine gute Endplatzierung. Kaymer hat seit seinem Triumph bei der US Open im Jahre 2014 kein Turnier mehr gewonnen. Vor dem Schlusstag war er in Abu Dhabi Zweiter gewesen.

Hinter Fleetwood belegten Pablo Larrazabal (Spanien) und Dustin Johnson (USA/beide 272) den zweiten Rang. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer (277) wurde Zwölfter. Bernd Ritthammer, Marcel Siem und Tour-Neuling Alexander Knappe hatten den Cut verpasst.

Für Kaymer war das mit 2,7 Millionen Dollar dotierte Turnier in der Wüste der erste Auftritt nach neun Wochen Pause. Weiter geht es für den Weltranglisten-53. mit dem Katar Masters (26. bis 29. Januar), danach folgt die Dubai Desert Classic (2. bis 5. Februar).

