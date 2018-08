HSV leiht Orel Mangala vom VfB Stuttgart aus: "Kann ein wichtiger Faktor werden"

Der Hamburger SV hat Mittelfeldspieler Orel Mangala für ein Jahr auf Leihbasis vom VfB Stuttgart verpflichtet. Unter Tayfun Korkut musste sich der Belgier bei den Schwaben zuletzt mit der Rolle des Ersatzspielers begnügen.

Mangala unterzeichnete am Mittwoch nach dem erfolgreichem Medizincheck einen entsprechenden Vertrag bei den Rothosen. In der letzten Saison lief Mangala in 20 Bundesligaspielen für den VfB auf.

"Als sich kurzfristig die Option aufgetan hat, einen Spieler seiner Qualität zu verpflichten, haben wir zugeschlagen", sagte HSV-Sportchef Ralf Becker: "Wir sind uns sicher, dass Orel im Laufe der Saison ein ganz wichtiger Faktor für uns werden wird."

Mangala durchlief die Nachwuchsmannschaften des RSC Anderlecht, ehe er 2016/17 an den den BVB verliehen wurde. Mit der U19 der Dortmunder gewann er die A-Junioren-Meisterschaft und steuerte in 25 Spielen vier Tore und fünf Vorlagen bei. Nach seinem Leihende wechselte der gebürtige Brüsseler schließlich zu den Schwaben.