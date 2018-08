1.FC Köln beschäftigt sich anscheinend mit Rückkehr von Anthony Modeste

Der 1. FC Köln plant anscheinend eine Rückholaktion von Anthony Modeste. Erst Im Sommer 2017 hatte der Angreifer die Domstädter für die Rekordsumme in Höhe von 34,7 Millionen Euro in Richtung Tianjin Quanjian verlassen.

Wie RMC Sport berichtet, versucht der Zweitligist den Franzosen von einer Rückkehr nach Köln zu überzeugen. Modeste selbst soll einer zweiten Anstellung bei den Geißböcken nicht abgeneigt gegenüber stehen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat der Stürmer zuletzt seinen bis 2020 laufenden Vertrag in China aufgelöst und plant eine Rückkehr nach Europa.

Nach Informationen der L'Equipe steht Modeste allerdings auch bei Lokomotive Moskau und OGC Nizza als möglicher Neuzugang auf der Liste. Modeste selbst brachte sich zuletzt bei Borussia Dortmund als Kandidat für die beim BVB vakante Mittelstürmerposition ins Gespräch.

Modeste spielte zwei Jahre für den Effzeh und erzielte in 68 Bundesligaspielen 40 Tore für die Geißböcke. Der 30-Jährige war einer der Garanten dafür, dass der 1. FC Köln in der Saison 2016/17 den Sprung in die Europa League schaffte.

Anthony Modeste in der Bundesliga: Statistiken und Leistungsdaten