1.FC Köln: Transfers der Sommerpause 2018: Drexler, Schaub, Sobiech - Neuzugänge Effzeh

International Champions Cup Do 26.07. Topspiele pur: FCB - Juve, BVB - Benfica & City - Reds Club Friendlies Leicester -

Akhisarspor UEFA Champions League Ajax -

Sturm Graz Club Friendlies Huddersfield -

Lyon Club Friendlies Marseille -

Real Betis International Champions Cup Juventus -

FC Bayern München International Champions Cup Borussia Dortmund -

Benfica International Champions Cup Man City -

Liverpool International Champions Cup AS Rom -

Tottenham International Champions Cup AC Mailand -

Man United International Champions Cup Atletico Madrid -

Arsenal Club Friendlies Blackburn -

Everton Copa Sudamericana San Lorenzo -

Temuco Club Friendlies Arminia Bielefeld -

SV Werder Bremen J1 League Kobe -

Kashiwa J1 League Tosu -

Iwata CSL Jiangsu -

Shandong Luneng International Champions Cup Arsenal -

PSG Club Friendlies Leicester -

Udinese Club Friendlies FC St. Pauli -

Stoke International Champions Cup Benfica -

Juventus International Champions Cup Chelsea -

Inter Mailand International Champions Cup Man United -

Liverpool International Champions Cup FC Bayern München -

Man City International Champions Cup FC Barcelona – Tottenham CSL Guangzhou Evergrande -

Chongqing Club Friendlies Groningen -

SV Werder Bremen Allsvenskan AIK -

Kalmar International Champions Cup PSG -

Atletico Madrid International Champions Cup Man United -

Real Madrid International Champions Cup Tottenham -

AC Mailand International Champions Cup FC Barcelona -

AS Rom J1 League Cerezo Osaka -

Kobe UEFA Champions League Sturm Graz -

Ajax Club Friendlies Southampton -

Celta Vigo International Champions Cup Arsenal -

Chelsea International Champions Cup Benfica -

Lyon CSL Beijing Guoan -

Hebei CFFC Copa Sudamericana Sao Paulo -

Colon Santa Fe Club Friendlies West Ham -

Angers Club Friendlies Brighton -

Sporting Championship Reading -

Derby County League One Sunderland -

Charlton Championship Ipswich -

Blackburn Club Friendlies Everton -

Valencia Club Friendlies Wolverhampton -

Villarreal Championship Sheffield Utd -

Swansea Club Friendlies Liverpool -

Neapel International Champions Cup Inter Mailand -

Lyon International Champions Cup Real Madrid -

Juventus International Champions Cup AC Mailand -

FC Barcelona J1 League FC Tokyo -

Kobe Allsvenskan Hammarby -

Trelleborg Championship Leeds -

Stoke Super Cup Galatasaray -

Akhisarspor Championship Hull -

Aston Villa

Nach einer desaströsen Hinrunde war frühzeitig klar, dass der 1.FC Köln für die zweite Liga planen kann. Zu einem relativ frühen Zeitpunkt hat Armin Veh die meisten seiner Hausaufgaben erledigt- er verpflichtete sieben neue Spieler. SPOX gibt einen Überblick über die bisher feststehenden Zu- und Abgänge.

Insgesamt 12,5 Millionen Euro gab der FC bislang für Neuzugänge aus - das ist die höchste Summe aller Zweitligisten. Insgesamt vier der fünf teuersten Transfers der 2.Liga, die in dieser Sommerpause getätigt wurden, wurden vom FC eingefädelt. Genug Geld ist da. Allein der Modeste-Verkauf, der nach seiner einjährigen Leihe erst diese Saison fest wechselte, spülte fast 30 Millionen Euro ein. Durch weitere Verkäufe verzeichnete der Effzeh bislang 46,50 Millionen Euro.

FC-Transfers: Neuzugänge vom 1.FC Köln

Name Alter Verein Ablöse Dominick Drexler 28 FC Midtjylland 4 Millionen Euro Louis Schaub 23 Rapid Wien 3,5 Millionen Euro Rafael Czichos 28 Holstein Kiel 1,8 Millionen Euro Niklas Hauptmann 22 Dynamo Dresden 1,7 Millionen Euro Benno Schmitz 23 RB Leipzig 1,5 Millionen Euro Lasse Sobiech 27 FC St. Pauli ablösefrei Matthias Bader 21 Karlsruher SC ablösefrei Yann Aurel Bisseck 17 1.FC Köln U19 vereinsinterner Wechsel Chris Führich 20 1.FC Köln II vereinsinterner Wechsel Brady Scott 19 1.FC Köln II vereinsinterner Wechsel

Köln-Neuzugang Drexler: Über Umwege zurück zum FC

Alter: 28 Jahre

Position: Linksaußen, Offensives Mittelfeld

Vertrag bis: 30.06.2022

Schon in der vergangenen Saison spielte Dominick Drexler unter dem Trainer Markus Anfang. Gemeinsam schafften es die beiden mit Hostein Kiel bis auf den dritten Platz- scheiterten dann aber in der Relegation am VfL Wolfsburg. Zu dem guten Abschneiden trug Drexler mit zwölf Toren und elf Vorlagen einen erheblichen Teil bei.

Anschließend wechselte er für 2,5 Millionen Euro zum FC Midtjylland. Als der Verein ihm jedoch signalisierte, dass man ihn eher als Geldanlage verpflichtet hätte, dachte Drexler erneut über einen Wechsel nach. Nicht einmal sieben Wochen nach seinem Wechsel nach Dänemark steht er jetzt beim FC unter Vertrag- bei seinem Heimatverein, unter seinem alten Trainer.

Schaub beim FC: Ein entwicklungsfähiger Ösi

Alter: 23 Jahre

Position: Offensives Mittelfeld, Rechtsaußen

Vertrag bis: 30.06.2022

Wohl mithilfe einer Ausstiegsklausel in Höhe von 3,5 Millionen Euro konnte der FC Schaub von Rapid Wien verpflichten. Der Nationalspieler (8 Spiele, 5 Tore) freut sich schon immens auf seine Zeit beim FC: "Der 1.FC Köln ist ein großer Klub mit viel Wucht, großartigen Fans und einer besonderen Atmosphäre. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich absolut davon überzeugt, zum FC zu wechseln".

FC-Geschäftsführer Armin Veh sagte über den Österreicher: "Louis ist ein vielseitiger, technisch starker Spieler, der auf allen Offensivpositionen im Mittelfeld eingesetzt werden kann. Er hat für sein Alter schon viel Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial."

FC-Abgänge: Diese Spieler verlassen den 1.FC Köln

Name Alter Verein Ablöse Anthony Modeste 30 TJ Quanjian 29 Millionen Euro Leonardo Bittencourt 24 TSG Hoffenheim 6 Millionen Euro Yuya Osako 28 Werder Bremen 4,5 Millionen Euro Dominique Heintz 24 SC Freiburg 3 Millionen Euro Lukas Klünter 22 Hertha BSC 2 Millionen Euro Milos Jojic 26 Basaksehir 2 Millionen Euro Pawel Olkowski 28 Bolton Wanderers ablösefrei Sven Müller 22 Karlsruher SC ablösefrei Claudio Pizarro 39 vereinslos ablösefrei Joao Queiros 20 Sporting CP U23 unbekannt Dominic Maroh 31 vereinslos ablösefrei

Modeste stand schon vergangene Saison im Kader und brachte jetzt mit einem Jahr Verspätung eine sehr gute Ablöse ein. Mit Bittencourt, Osako und Heintz haben drei Stammspieler den FC verlassen. Auf der andereren Seite konnte man mit Hector, Horn, Höger & Co. auch einige Leistungsträger zu einer Vertragsverlängerung bewegen. Die übrigen Abgänge waren eher Einwechselspieler, der Verlust sollte aufzufangen sein.