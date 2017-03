Offiziell: VfB trennt sich von Großkreutz

Freitag, 03.03.2017

Großkreutz war in der Nacht auf Dienstag im Anschluss an eine Party in Stuttgart in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Der sechsmalige Nationalspieler erlitt Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Vorgänge hätten "nicht folgenlos bleiben" können, sagte Sportvorstand Jan Schindelmeiser: "Gerade die Spieler der ersten Mannschaft haben eine besondere Vorbildfunktion für den Verein im Allgemeinen und unsere Jugendspieler im Besonderen."

Großkreutz habe sich für sein Fehlverhalten "aufrichtig entschuldigt und sein Bedauern zum Ausdruck gebracht", hieß es weiter. Der Profi selbst sprach in der Mitteilung des Klubs von einem "Fehler, der mir sehr leid tut. Ich akzeptiere die Konsequenzen und bedauere, dass meine Zeit beim VfB so zu Ende geht." Großkreutz war im Januar 2016 für 2,2 Millionen Euro vom türkischen Rekordmeister Galatasaray an den Neckar gewechselt.

