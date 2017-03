Stuttgarts Terodde erfolgreich operiert

Mittwoch, 01.03.2017

Dies teilte der VfB am Mittwoch via Twitter mit. Der 28-Jährige hatte die Fraktur am Sonntag beim 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern erlitten.

Im Idealfall soll er bereits am Freitag mit einer Schutzmaske wieder trainieren können.

