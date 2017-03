Großkreutz drohen beim VfB Konsequenzen

Donnerstag, 02.03.2017

Auch Manager Jan Schindelmeiser kündigte nach Großkreutz' nächtlicher Auseinandersetzung "zeitnah" eine Klärung an. Man werde "gewissenhaft und verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen". Trainer Hannes Wolf warnte allerdings vor voreiligen Schlüssen. "Er hat niemanden umgebracht, er hat kein Verbrechen begangen", sagte er. Die Schwaben hatten am Donnerstag auf die Teilnahme von Großkreutz an einer Wohltätigkeits-Aktion mit Obdachlosen verzichtet.

Großkreutz (28) war in der Nacht auf Dienstag in Stuttgart im Anschluss an eine Oberstufen-Party in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Der frühere Nationalspieler erlitt dabei Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Mittwoch musste Großkreutz auf dem VfB-Vereinsgelände zum Rapport antreten. Anschließend standen in der Klinik weitere Untersuchungen an.

Großkreutz erstattet Anzeige

Am Mittwochnachmittag waren im Internet Bilder aufgetaucht, die Großkreutz mit einer Platzwunde am Hinterkopf sowie einem Kopfverband und geschwollenem Gesicht zeigten. Der VfB bestätigte, dass der Abwehrspieler in Stuttgart in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen und dabei verletzt worden sei. Großkreutz werde nach dem Vorfall Anzeige erstatten.

Der ehemalige Dortmunder hatte am vergangenen Wochenende im Spiel des Zweitligaspitzenreiters gegen Kaiserslautern (2:0) wegen einer Fußprellung gefehlt. Großkreutz ist nicht das erste Mal außerhalb des Fußballplatzes in die Schlagzeilen geraten. In seiner Zeit beim BVB hatte er nach dem Pokalfinale 2014 in die Lobby eines Hotels uriniert. Kurz davor hatte er mit der sogenannten "Döner-Wurf-Affäre" für reichlich Aufregung gesorgt. Bundestrainer Joachim Löw nahm ihn trotzdem mit zur WM nach Brasilien.

