Großkreutz musste ins Krankenhaus

Dienstag, 28.02.2017

Angeblich wurde Großkreutz in der Nacht in der Stuttgarter Diskothek "Perkins Park" gesehen, allerdings konnte der SWR dies in seinem Bericht nicht bestätigen.

Auch über die Art und Schwere der Verletzung sowie über die Details bezüglich der Auseinandersetzung sind keine weiteren Informationen bekannt.

Der 28-Jährige absolvierte in der laufenden Saison 16 Spiele für den VfB Stuttgart. Im letzten Ligaspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern musste er allerdings wegen einer Sehnenreizung pausieren.

Kevin Großkreutz im Steckbrief