Kostic: "Können auch die Bayern packen"

Samstag, 25.02.2017

Obwohl der HSV zuletzt immer schlecht gegen die Bayern ausgesehen hat, kennt Kostic keine Angst vor dem scheinbar übermächtigen Gegner. Wettbewerbsübergreifend drei Siege und ein Remis aus den vergangenen vier Partien haben das Selbstvertrauen der Norddeutschen gestärkt.

"Uns erwartet eine Weltklasse-Mannschaft, die in der Champions League gegen Arsenal gezeigt hat, wozu sie fähig ist. Aber wenn wir so spielen wie in den letzten Spielen - so wie gegen Leipzig - können wir auch die Bayern packen", sagte Kostic der Bild.

Der serbische Flügelflitzer äußerte sich zudem zu seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zum HSV im letzten Sommer. Er habe den Schritt nie bereut.

"Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Es war eine bewusste Entscheidung für Verein und Stadt. Natürlich sind wir schlecht gestartet, aber ich bin mir sicher, dass wir da rauskommen. Es gibt noch genügend Punkte zu holen", so der Mann aus Kragujevac.

Ballack ist Kostic' Idol

Überraschenderweise bezeichnet Kostic einen deutschen Fußballer als Idol, der auf einer ganz anderen Position wie er selbst zu Hause war.

"Es gab viele Spieler, die ich bewundert habe. Michael Ballack stach heraus. Auch wenn er nicht meine Position gespielt hat, hat er mir immer imponiert", erklärte der HSV-Profi.

Filip Kostic im Steckbrief