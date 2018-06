WM 2018: Portugal gegen Spanien live im TV und im Liveticker

Being Mario Götze Sa jetzt Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden World Cup Russland -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Ägypten -

Uruguay (Highlights) World Cup Marokko -

Iran (Highlights) World Cup Portugal -

Spanien (Highlights) World Cup Frankreich -

Australien (Highlights) World Cup Argentinien -

Island (Highlights) World Cup Peru -

Dänemark (Highlights) World Cup Kroatien -

Nigeria (Highlights) World Cup Costa Rica -

Serbien (Highlights) World Cup Deutschland -

Mexiko (Highlights) World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights)

Das erste Topspiel der Weltmeisterschaft steigt am Freitagabend zwischen dem amtierenden Europameister Portugal und dem Weltmeister von 2010, Spanien. Sowohl Cristiano Ronaldos Portugiesen als auch die Furia Roja wollen mit einem Erfolg den Grundstein für den Gruppensieg legen. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im TV und im Liveticker verfolgen könnt.

Portugal startete bei den letzten Turnieren nie glücklich. Bei der WM in Brasilien setzte es zum Auftakt eine 0:4-Niederlage gegen Deutschland. Zwei Jahre später durchstand Portugal die Gruppenphase mit drei Remis. Spanien will die enttäuschenden Leistungen von 2014 und 2016 wieder gut machen. Bei der WM 2014 scheiterte die Furia Roja in der Gruppenphase, zwei Jahre später im Achtelfinale an Italien.

Wann und wo findet das Spiel Portugal - Spanien statt?

Den iberischen Klassiker gibt es am Freitagabend um 20 Uhr. Die Partie findet im Olympia-Stadion von Sotschi statt, das 48.000 Zuschauern platz bietet.

Portugal - Spanien live im TV und Liveticker

Wie alle weitere 63 Spiele der Weltmeisterschaft 2018 wird auch Portugal gegen Spanien live im TV übertragen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte für das Turnier. Das iberische Duell wird Das Erste zeigen. Jessy Wellmer und die Experten Philipp Lahm, Hannes Wolf, Stefan Kuntz und Thomas Hitzlsperger führen durch das WM-Progoramm bei der ARD.

Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel, welches durch die Stimme von Wolff Fuss begleitet wird, in Ultra-HD übertragen. Der Sender zeigt insgesamt 25 Spiele beim Turnier in Russland. Wer das Spiel lieber oder ausschließlich im Liveticker verfolgen kann wird bei SPOX versorgt.

Gruppe B: Portugal und Spanien die Topfavoriten

Spanien Portugal Iran Marokko

Gruppe B: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Begegnung 15.06.2018 17 Uhr Marokko - Iran 15.06.2018 20 Uhr Portugal - Spanien 20.06.2018 14 Uhr Portugal - Marokko 20.06.2018 20 Uhr Iran - Spanien 25.06.2018 20 Uhr Spanien - Marokko 25.06.2018 20 Uhr Iran Portugal

Portugals Kader bei der WM

Spieler Verein Position Anthony Lopes Olympique Lyon Torhüter Rui Patrício Sporting Lissabon Torhüter Beto Göztepe Torhüter Rúben Dias Benfica Lissabon Verteidigung José Fonte Dalian Yifang Verteidigung Pepe Besiktas Istanbul Verteidigung Bruno Alves Glasgow Rangers Verteidigung Raphaël Guerreiro Borussia Dortmund Verteidigung Mário Rui SSC Neapel Verteidigung Cédric Soares FC Southampton Verteidigung Ricardo Pereira FC Porto Verteidigung William Carvalho Sporting Lissabon Mittelfeld Adrien Silva Leicester City Mittelfeld João Moutinho AS Monaco Mittelfeld Manuel Fernandes Lokomotive Moskau Mittelfeld João Mário West Ham United Mittelfeld Bruno Fernandes Sporting Lissabon Mittelfeld Gonçalo Guedes FC Valencia Angriff Bernardo Silva Manchester City Angriff Gelson Martins Sporting Lissabon Angriff Ricardo Quaresma Besiktas Istanbul Angriff Cristiano Ronaldo Real Madrid Angriff André Silva AC Mailand Angriff

Spaniens Kader bei der WM