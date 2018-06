Stimmen zu DFB vs. Mexiko: "Angesprochene Dinge wurden nicht eingehalten"

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Deutschland hat bei der Weltmeisterschaft in Russland sein Auftaktspiel gegen Mexiko überraschend mit 0:1 verloren. Dabei bot das DFB-Team über weite Strecken eine erschreckend schlechte Vorstellung.

Nach der Partie herrschte beim Titelverteidiger Enttäuschung über die eigene Performance. Hier gibt es die Reaktionen und Stimmen zum Spiel.

Joachim Löw: "Wir sind enttäuscht. Wir sind es nicht gewohnt, das erste Spiel zu verlieren. Jetzt müssen wir eine Reaktion zeigen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut. In der zweiten Halbzeit war es besser, aber wir hatten nicht die Kombinationssicherheit, wie ich mir das vorstelle. Egal wo Toni Kroos hinging, war schon ein Mexikaner da. Sie haben ihn gut zugestellt. Mexiko konterte schnell, was uns wahnsinnig viel Kraft gekostet hat. Wir haben immer wieder zurückgespielt und sind nicht konsequent zum Abschluss gegangen. Wir waren im Spiel nach vorne halbherzig."

Toni Kroos: "Wir haben in der ersten Halbzeit keine Lösungen gegen deren Spiel gefunden. Sie haben clever zugestellt und da Platz gelassen, wo sie es sich leisten konnten. In der zweiten Halbzeit waren wir besser, Mexiko wurde müde, die Räume größer. Aber wir haben kein Tor gemacht, Chancen für mindestens eins waren genügend da. Wir sind jetzt unter Druck, keine Frage. Wir müssen sechs Punkte holen."

Einzelkritik zu Deutschland - Mexiko: Die Noten zur Auftaktniederlage © getty 1/29 Deutschland verliert zum Auftakt der WM 2018 gegen Mexiko. Vor allem die erste Halbzeit war ein Bild des Grauens, das Zentrum eine Autobahn für mexikanische Konter. © getty 2/29 Manuel Neuer: War sofort gefordert und mit zwei Paraden in Anfangsviertelstunde auch zur Stelle. Zeigte auch beim Herauslaufen gutes Timing. Beim Gegentor machtlos. Note: 2,5. © getty 3/29 Joshua Kimmich: An den wenigen guten Offensivaktionen beteiligt, aber defensiv im Eins-gegen-eins mit großen Schwächen. Ließ seine Gegner auch immer wieder im Rücken weglaufen. Note: 4,5. © getty 4/29 Jerome Boateng: Noch der "Beste" in einer fehlerhaften deutschen Defensive. Bereinigte einige brenzlige Situationen mit guten Tacklings, wirkte aber auch nicht immer sicher. Note: 4. © getty 5/29 Mats Hummels: Zu Beginn noch mit einigen guten Balleroberungen, aber dann auch Opfer des deutschen Spiels. Musste oft in Laufduelle, die er nicht gewinnen konnte. Rückte vor dem 0:1 unnötig weit raus und rutschte dann weg. Note: 4,5. © getty 6/29 Marvin Plattenhardt: Bei seinem WM-Debüt gleich mal mit Glück, als bei einem Eckball der Ball von seinem Knie nicht ins Tor sprang. Wurde insgesamt sehr wenig eingebunden, rückte aber oft zu weit auf und gab so unnötig Räume preis. Note: 4,5. © getty 7/29 Sami Khedira: Bekam wie erwartet den Vorzug vor Gündogan, blieb aber so gut wie alles schuldig. Mit Schwächen im Spielaufbau, den bekannten Schwächen in der Defensive und dann auch noch mit dem Ballverlust vor dem 0:1. Note: 5,5. © getty 8/29 Toni Kroos: Wurde von den Mexikanern aus dem Spiel genommen. Sah bei den Kontern der Mexikaner nur die Rücklichter und ging auch manchem Zweikampf aus dem Weg. Hatte bei seinem Freistoß an die Latte Pech. Nach der Pause etwas besser. Note: 5. © getty 9/29 Thomas Müller: Noch nicht im WM-Modus. Fand nicht die Räume für seine unkonventionellen Laufwege und blieb ohne Torschuss. Note: 5. © getty 10/29 Mesut Özil: Spielte anstelle von Reus oder war das doch Draxler? Spielte auf jeden Fall inspirationslos. Leistete sich ungewohnte Ballverluste und verweigerte vor dem 0:1 den Zweikampf im Strafraum gegen Lozano. Note: 5. © getty 11/29 Julian Draxler: Spielte anstelle von Reus oder war das doch Özil? Spielte auf jeden Fall unauffällig. Erst als Reus kam und er mehr ins Zentrum rückte, wurde er aktiver. Im Abschluss aber zu inkonsequent. Note: 4,5. © getty 12/29 Timo Werner: Gleich zu Beginn mit einer guten Möglichkeit, dann lange abgemeldet. Hatte für seine Läufe in die Tiefe nach dem Rückstand keinen Platz mehr. Ging kurz vor Schluss angeschlagen runter. Note: 5. © getty 13/29 Marco Reus: Kam nach einer Stunde für Khedira. Sorgte mit seiner Geschwindigkeit ab und zu für Gefahr, aber konnte die verunsicherte Mannschaft auch nicht tragen. Note: 4. © getty 14/29 Mario Gomez: Ersetzte in der Schlussphase Plattenhardt und sollte noch den Lucky Punch bringen. Der gelang nicht. Keine Bewertung. © getty 15/29 Julian Brandt: Machte gleich Betrieb, leitete eine gute Chance ein und hatte mit einem Fernschuss, der den Pfosten streifte, Pech. Keine Bewertung. © getty 16/29 Guillermo Ochoa: Zeigte einige Pflicht-Paraden, ehe er den Freistoß von Kroos mit den Fingerspitzen grandios an die Latte lenkte. Insgesamt musste er neun Mal eingreifen. Note: 2. © getty 17/29 Carlos Salcedo: In der 16. Minute wurde er im eigenen Strafraum angeschossen und fabrizierte so fast ein Eigentor. Im Offensivspiel hielt sich der Rechtsverteidger zurück. Note: 3,5. © getty 18/29 Hugo Ayala: Gemeinsam mit Moreno organisierte er die Defensive und tat das weitestgehend souverän. Note: 3. © getty 19/29 Hector Moreno: Ließ Werner bei dessen Chance in der 3. Minute entwischen. In der 14. scheiterte er mit seinem Kopfball an Neuer. Note: 3. © getty 20/29 Jesus Gallardo: Bewies links hinten gutes Stellungsspiel und fing einige Zuspiele ab. Offensiv leistete er sich zu viele Ballverluste. Note: 3. © getty 21/29 Andres Guardado: Der passsichere Nebenmann des Kämpfers Herrera. Überzeugte mit 89 Prozent angekommener Zuspiele. In der Schlussphase für Marquez ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 22/29 Hector Herrera: Rackerte im zentralen Mittelfeld und bestritt unzählige Zweikämpfe - von denen er starke knapp 65 Prozent gewann. Eroberte den Ball im Vorfeld des 1:0 von Khedira. In der 10. Minute schloss er ab, scheiterte aber an Neuer. Note: 1,5. © getty 23/29 Miguel Layun: Wenig ins Spiel eingebunden, aber mit einigen Abschlusssituationen. Dabei verzog er stets deutlich. Note: 4. © getty 24/29 Carlos Vela: Ließ sich als hängende Spitze immer wieder fallen und startete dann mit Tempo nach vorne - bemüht, aber ineffektiv. In der 45. Minute schoss er knapp links vorbei. Anfang der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Note: 3. © getty 25/29 Hirving Lozano: Von Anfang an wie aufgedreht, kam schon in der 1. Minute erstmals zum Abschluss - Boateng blockte seinen Schuss aber. Krönte seine engagierte Leistung mit dem Tor zum 1:0. Nach der Pause ließe er nach, in der 66. ausgewechselt. Note: 2. © getty 26/29 Javier Hernandez: Bei einigen Strafraumszenen und Kontern agierte er zu zögerlich. Beim schnellen Gegenangriff in der 57. mit einem schlechten Querpass zu Vela. Das 1:0 bereitete er perfekt vor. Note: 3. © getty 27/29 Edson Alvarez: Wurde Anfang der zweiten Halbzeit für Vela eingewechselt und blieb daraufhin unauffällig. Note: 3,5. © getty 28/29 Raul Jimenez: Kam in der 66. für Lozano - und trat in der Folge kaum in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 29/29 Rafael Marquez: In der 74. kam er ins Spiel und half dann, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Keine Bewertung.

Mats Hummels: "Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt - nur gegen einen besseren Gegner. Wir haben Dinge im Vorfeld angesprochen, die wir wieder nicht eingehalten haben. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, aber es fruchtet noch nicht. Mexiko hat verdient gewonnen, weil wir es ihnen viel zu leicht gemacht haben. Wenn sieben oder acht Mann offensiv spielen, ist es klar, dass die Absicherung nicht passt. Jerome und ich standen oft ganz alleine. Ich verstehe nicht, wie wir das heute so spielen konnten, weil der Weckruf eigentlich schon das Spiel gegen Saudi-Arabien war. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt besser spielen werden. Ansonsten muss man sich Sorgen machen."

Juan Carlos Osorio (Trainer Mexiko): "Wir hatten einen Spielplan, den haben wir bereits vor sechs Monaten aufgestellt, schnell über Außen zu kommen. Hirving Lozano ist ein unglaublicher Stürmer, auch Miguel Layum. Wir haben uns sehr gut im Angriffsdrittel bewegt, haben sehr schnell umgeschaltet. Bei allem Respekt, aber wir waren sehr überlegen in der ersten Halbzeit."

Hirving Lozano (Torschütze Mexiko): "Ich bin sehr glücklich. Wir haben alles gegeben. Das ist das Resultat von harter Arbeit. Ich weiß nicht, ob es der größte Sieg Mexikos in der Geschichte ist, aber es sicher einer der größten."