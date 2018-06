Deutschland gegen Mexiko 0:1: Statistiken, Daten und Fakten zur WM-Auftaktpleite

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Brasilien -

Schweiz (Highlights) World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Die deutsche Nationalmannschaft hat zum ersten Mal seit 1982 eine Auftaktpartie bei einer WM-Endrunde verloren. Gegen Mexiko verlor das DFB-Team mit 0:1 und hinterließ besonders in der Defensive einen überaus wackeligen Eindruck. Offensiv kam trotz zahlreicher Abschlüsse nichts Zählbares rum. Hier gibt es alle wichtigen Statistiken und Fakten zur Auftaktpleite des DFB-Teams.

Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Mexiko ist der amtierende Weltmeister Deutschland bereits im zweiten Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag unter Zugzwang. Bei einer erneuten Niederlage würde die DFB-Elf die Serie der gescheiterten Titelverteidiger fortsetzen. Bei den Weltmeisterschaften 2002 (Frankreich), 2010 (Italien) und 2014 (Spanien) schied der amtierende Weltmeister jeweils bereits in der Vorrunde aus.

Deutschland gegen Mexiko 0:1: Statistiken zum Spiel

Statistik Deutschland Mexiko Tore 0 1 Torschüsse 26 13 Torschüsse aufs Tor 9 4 Torschüsse innerhalb des Strafraums 13 6 Torschüsse außerhalb des Strafraums 13 7 Ecken 8 1 Fouls 10 16 Abseits 1 1 Zweikampfquote 44,2 Prozent 55,8 Prozent Pässe 597 302 Anteil Zuspiele 66,6 Prozent 33,4 Prozent

*Alle Daten beziehen sich auf den Datenlieferanten Opta.

Nach einer hektischen Anfangsphase, in der Jerome Boateng bereits in der zweiten Minute in höchster Not klären musste, versuchte das DFB-Team sein dominantes Ballbesitzspiel aufzuziehen. Mexiko ließ das allerdings nicht zu und kam immer wieder gefährlich bei Umschaltmomenten vor das Tor von Manuel Neuer.

In der 35. Minute traf Hirving Lozano zur hochverdienten Führung von "El Tri". Nach dem Seitenwechsel intensivierte Deutschland seine Angriffsbemühungen, ohne jedoch für dauerhafte Torgefahr zu sorgen. Die eingewechselten Julian Brandt und Mario Gomez vergaben noch die besten Chancen auf den Ausgleich.

© getty

DFB-Team mit WM-Auftaktpleite gegen Mexiko: Fakten zur Einordnung