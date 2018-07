Kolumbiens Falcao rechnet mit Schiedsrichter ab: "Schande! Parteilichkeit!"

US Darts Masters Do 05.07. MvG und Co.: Verfolge die Darts-Elite in Las Vegas! Club Friendlies FC Schalke 04 -

Nach dem Aus gegen England im WM-Achtelfinale hat Kolumbiens Stürmer Radamel Falcao den US-amerikanischen Schiedsrichter Mark Geiger kritisiert. Kolumbien hatte mit 4:5 nach Elfmeterschießen verloren.

"Der Schiedsrichter war eine Schande. Es ist schon komisch, dass er nur Englisch auf dem Platz sprach. Da ist sicher schon ein Stück Parteilichkeit dabei", sagte Falcao. "Es war mehr als deutlich, dass er im Zweifelsfall immer für England gepfiffen hat."

Insgesamt pfiff Geiger in einem hart geführten Spiel 36 Fouls und verteilte acht Gelbe Karten, sechs davon für Kolumbianer. Nach einem Foul von Carlos Sanchez an Harry Kane entschied er in der 57. Minute auf Elfmeter für England. Der Gefoulte verwandelte selbst.