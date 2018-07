Kroatiens Finalniederlage gegen Frankreich: Ein Verlierer mit erhobenem Haupt

CSL Shandong Luneng -

Kroatien hat das Finale der WM 2018 mit 2:4 gegen Frankreich verloren. Damit blieb dem Außenseiter um Kapitän Luka Modric die Krönung eines traumhaften Turniers versagt. Trotzdem ist Trainer Zlatko Dalic stolz auf sein Team. Modric darf sich zudem mit dem Goldenen Ball als bester Spieler der WM trösten. Vielleicht auch mit dem Ballon d'Or?

Die Schleusen hatten sich noch nicht geöffnet über dem Moskauer Himmel, als der beste Spieler des Turniers auf das Podium schritt und mit versteinertem Gesichtsausdruck Glückwünsche entgegennahm. Von Wladimir Putin, FIFA-Präsident Gianni Infantino und weiteren Würdenträgern - von der Präsidentin des Heimatlandes gab es zusätzlich eine Umarmung und ein aufmunterndes Streicheln übers Gesicht.

Anschließend durfte Luka Modric den Golden Ball Award in Empfang nehmen, für den besten Spieler der WM 2018. Kein Cristiano Ronaldo, kein Neymar, auch kein Antoine Griezmann oder Kylian Mbappe.

Und auch kein Lionel Messi. An den mag Modric in diesem Moment gedacht haben, schließlich waren die Parallelen zu den Abläufen vor vier Jahren überdeutlich: Wieder wurde eine Nummer zehn geehrt, wieder war es der beste Spieler des unterlegenen Teams, der eine in diesem Moment sicherlich bedeutungslose Trophäe annehmen und gute Miene zum bösen Spiel machen musste.

Während Messi aber damals, neben dem besten Torhüter Manuel Neuer stehend, zumindest schüchtern für den Bruchteil einer Sekunde ein Lächeln angedeutet hatte, stand Modric der Schmerz ins Gesicht geschrieben, als er in die Ferne starrte und sich mit einem kurzen Winken von den Fans verabschiedete. Der strömende Regen, der wenig später einsetzte, er hätte in diesem Moment für poetische Bilder sorgen können. Sag mal, weinst du, oder ist das der Regen...?

Kroatien spielte eine fast makellose WM 2018

Modric hatte seine Tränen da allerdings schon getrocknet. Die Strapazen der vergangenen 90 Minuten, der vergangenen fast fünf Wochen, sie waren ihm nicht anzusehen. Fast makellos. Aber eben nur mit einem Trostpreis im Arm.

Fast makellos, so war auch die WM aus Sicht der Kroaten abgelaufen. Drei Siege in einer stark besetzten Vorrunde, darunter ein dominantes 3:0 über Argentinien und Messi. Dazu drei mehr als hart erkämpfte Siege in der K.o.-Runde, allesamt nach 120 Minuten, mit eisernen Nerven und dem nötigen Glück.

Und in der Heimat lagen sich 4,2 Millionen Menschen in den Armen. Eine Einwohnerzahl wie Berlin, das kleinste Land in einem WM-Finale seit Uruguay 1950. Wäre Kroatien ein Spieler, er wäre ein halbes Jahr jünger als Griezmann.

WM-Finale. Für Modric und sein Team die Erfüllung eines Traums, und für ihn selbst die Krönung einer unfassbaren Karriere, mit vier Champions-League-Titeln in den letzten fünf Jahren. Er hätte sie alle eingetauscht für diesen goldenen Pokal, den Philipp Lahm, Kapitän von 2014, mitgebracht hatte.

Alle Gewinner des Goldenen Balls

Jahr Gastgeber Weltmeister Bester Spieler 1982 Spanien Italien Paolo Rossi (Italien) 1986 Mexiko Argentinien Diego Maradona (Argentinien) 1990 Italien Deutschland Salvatore Schillaci (Italien) 1994 USA Brasilien Romario (Brasilien) 1998 Frankreich Frankreich Ronaldo (Brasilien) 2002 Japan/Südkorea Brasilien Oliver Kahn (Deutschland) 2006 Deutschland Italien Zinedine Zidane (Frankreich) 2010 Südafrika Spanien Diego Forlan (Uruguay) 2014 Brasilien Deutschland Lionel Messi (Argentinien) 2018 Russland Frankreich Luka Modric (Kroatien)

Kroatien im WM-Finale: Am Ende fehlt das Glück

Doch am Ende blieben nur Tränen und eine andere Auszeichnung. Ebenfalls golden glänzend, aber eben nur für ihn, den 32-Jährigen, der die Dekade der Dominanz von Ronaldo und Messi bei der Vergabe des Ballon d'Or im Januar 2019 beenden könnte.

Denn im Finale, da spielte Kroatien eben nicht mehr makellos. Wieder war es ein couragierter, engagierter Auftritt, in der ersten Stunde war man gegen die Startruppe aus Frankreich sogar die bessere Mannschaft.

Aber die Franzosen machten auch in ihrer schwachen Phase in Halbzeit eins aus einem Torschuss zwei Tore. Und dem Außenseiter fehlte in den entscheidenden Situationen die Konzentration, das Glück, das entscheidende Etwas.

Wo Mario Mandzukic gegen England noch zum Sieg getroffen hatte, traf er diesmal ins eigene Netz. Ivan Perisic erzielte mit einem echten Hammer den Ausgleich, hatte aber wenige Minuten später die Hand am Ball. Torhüter Danijel Subasic, in zwei Elfmeterschießen noch der Held, wurde von Paul Pogba und Mbappe jeweils auf dem falschen Fuß erwischt. Und plötzlich stand es 1:4, der Traum vom Titel war ausgeträumt.

Luka Modric bei der WM in Russland: Der perfekte Allrounder

"Meine Spieler können erhobenen Hauptes hier rausgehen und stolz auf ihre Leistung sein", erklärte Trainer Zlatko Dalic auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Es sei ein tolles Match gewesen, aber vier Gegentore seien einfach zu viel für ein gutes Ergebnis. Kritik an Schiedsrichter Nestor Pitana und dessen Elfmeter- sowie der höchst strittigen Freistoßentscheidung vor dem 0:1 verkniff er sich. Für Regisseur Modric, dessen Stimme im kroatischen Fernsehen eine halbe Stunde zuvor beinahe gebrochen war, hatte er ein Sonderlob übrig: "Wir freuen uns sehr für ihn. Er hat die Auszeichnung verdient."

Der schmächtige, nur 1,72 Meter große Spielmacher war wieder einmal zwischen Freund und Feind herumgespritzt, hatte das kroatische Offensivspiel organisiert und in der Defensive keinen Zweikampf gescheut. Das Turnier beendet er mit den zweitmeisten gespielten Pässen, zudem haben nur drei Spieler mehr Chancen vorbereitet und nur zehn Spieler mehr Bälle abgefangen als er. Ein echter Allrounder.

Einer, der mit seinem Team in Zagreb empfangen werden wird wie ein Weltmeister. Der mit fast 33 aber womöglich auch schon sein letztes Spiel im Trikot mit dem charakteristischen rot-weißen Karomuster absolviert hat. Dass es mindestens sein letztes WM-Spiel war, ist realistisch.

Einzelkritik und Noten zu Frankreich - Kroatien: Antoine, der Weltmeistermacher © getty 1/30 Erst die Schwalbe, dann die Gala: Antoine Griezmann war im WM-Finale mit drei Torbeteiligungen die entscheidende Figur bei Frankreich. Bei Kroatien fällt vor allem einer stark ab. Die Einzelkritik und die Noten. © getty 2/30 Mit diesen elf Spielern ging die Equipe Tricolore in die Partie. © getty 3/30 Hugo Lloris: Hatte beim 1:1 keine Chance. Überragender Reflex bei der Rebic-Chance (48.). Spielte mit, als Varane einen Rückpass an die Strafraumgrenze spielte. Leistete sich einen ganz üblen Bock, als er Mandzukic das 4:2 auf den Fuß legte. Note: 4,5. © getty 4/30 Benjamin Pavard: Wirkte nervös, verlor direkt den Ball gegen Perisic. Ließ diesen in seinem Rücken auch weitere Male davonlaufen. Hatte ungewöhnliche Probleme im Passspiel (nur 50 Prozent Passquote) und im Zweikampf. Klärte aber auch einige Male. Note: 4. © getty 5/30 Raphael Varane: Bügelte in den ersten Minuten gleich mehrere Unsicherheiten seiner Nebenleute aus. Verdaddelte den Ball in gefährlicher Position gegen Mandzukic und musste sich auf Umtiti verlassen (49.). Darüber hinaus sicher. Note: 2,5. © getty 6/30 Samuel Umtiti: Stand defensiv extrem sicher, klärte die meisten Bälle und bügelte u.a. den einzigen Varane-Fehler der Partie aus. Überragende Zweikampfquote, gutes Stellungsspiel, hohe Konzentration. Note: 2. © getty 7/30 Lucas Hernandez: Hatte ähnlich große Probleme wie Pavard. Musste sich deswegen in der 41. gegen Rebic mit einem taktischen Foul behelfen. Bereitete das 4:1 durch Mbappe vor. Note: 3,5. © getty 8/30 Paul Pogba: Zog die Partie nach anfänglichen Problemen an sich. Hatte die meisten Ballaktionen und eine starke Passquote. Leitete das 3:1 mit einem überragenden Steilpass auf Mbappe ein und verwandelte selbst. Vergab die Chance zum 5:2 (90.+3). Note: 2. © getty 9/30 N'Golo Kante: Unterband einen Angriff mit einem taktischen Foul gegen Perisic und sah Gelb. Dadurch seiner Stärken beraubt und fortan zurückhaltend. Gewann keinen Zweikampf und hatte eine schwache Passquote. In der 55. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 10/30 Kylian Mbappe: Anfangs defensiv gebunden. Lief Strinic im Laufe der Partie immer häufiger davon. In der zweiten Hälfte aktivster Franzose. Überragender Pass auf Griezmann vor dem 3:1. Erhöhte kurz danach mit einem Fernschuss auf 4:1. Note: 2. © getty 11/30 Antoine Griezmann: Zentrale Figur. Holte vor 1:0 den Freistoß mit einer Schwalbe raus und schlug die Flanke, die Mandzukic ins Tor verlängerte. Trat die Ecke vor dem Handelfmeter und verwandelte zum 2:1. Bereitete auch das dritte Tor vor. Note: 1,5. © getty 12/30 Blaise Matuidi: Auf seiner Hybridrolle zwischen Linksaußen und drittem Sechser diesmal zwar wieder mit einer starken Laufleistung, jedoch nicht so stark im Zweikampf. Schlug vor der Giroud-Griezmann-Chance eine gute Flanke. Ansonsten blass. Note: 4. © getty 13/30 Olivier Giroud: Offensiv wirkungslos. Schaffte es nicht so gut wie sonst, die Bälle festzumachen. Fiel mehr durch Klärungsaktionen bei kroatischen Standards als durch eigene Akzente auf. Warf sich in die meisten Zweikämpfe und köpfte einiges weg. Note: 4. © getty 14/30 Steven N’Zonzi: Kam in der 55. Minute für den gelb-rot-gefährdeten Kante. In den Zweikämpfen und im Passspiel deutlich besser als Kante. Note: 3. © getty 15/30 Corentin Tolisso: Durfte ab der 73. Minute für Matuidi ran. Brachte den Sieg und damit den WM-Titel mit über die Zeit. Keine Bewertung. © getty 16/30 Nabil Fekir: In der 81. Minute für Giroud eingewechselt. Keine Bewertung. © getty 17/30 So sah die Startelf der Kroaten im WM-Finale 2018 aus. © getty 18/30 Danijel Subasic: War beim Eigentor von Mandzukic und beim Elfmeter machtlos. Darüber hinaus aufgrund fehlender Offensive der Franzosen lange nicht gefordert. Sah in der zweiten Halbzeit bei beiden Gegentoren sehr unglücklich aus. Note: 4,5. © getty 19/30 Sime Vrsaljko: Bekam nicht so viele Räume auf dem rechten Flügel. Lange wirkungslos. Verlängerte den Ball vor dem 1:1. Schlug kurz vor der Pause eine Flanke, die Perisic nicht verwertete. Später Verzweiflungsschüsse. Defensiv solide. Note: 3,5. © getty 20/30 Dejan Lovren: Hatte durch Rakitics Verschiebung nach halblinks hinten viel Platz im Spielaufbau, nutzte diesen jedoch nicht effizient. Vor dem 1:1 mit dem Kopf am Ball. Brutal effektiv im Zweikampf (89 Prozent). Note: 2,5. © getty 21/30 Domagoj Vida: Klärte mehrfach in letzter Linie, u.a. gegen Mbappe (23.). Legte den Ausgleichstreffer von Perisic auf. Störte Mbappe vor dem 4:1 nicht genügend. Generell im Zweikampf nachlässig. Note: 3. © getty 22/30 Ivan Strinic: Wenn Mbappe ins Laufen kam, war er chancenlos. Gewann gerade einmal zwei von elf Zweikämpfen und lief ständig hinterher. Schaffte es auch nicht, Akzente nach vorne zu setzen. Auf diesem Niveau überfordert. Note: 5. © getty 23/30 Marcelo Brozovic: Pech, dass Pitana Griezmanns Schwalbe vor dem 0:1 als Foul wertete. Stand sehr defensiv, häufig beim Spielaufbau zwischen den Innenverteidigern. Von dort erste Station im Spielaufbau. Meiste Ballaktionen, gutes Metronom. Note: 3. © getty 24/30 Luka Modric: Gestaltete das Spiel im halbrechten Offensivraum und war dort von den Franzosen kaum zu packen. Stark im Zweikampf und in der Balleroberung, danach mit klugen Pässen. Schlug den Freistoß vor dem Ausgleich. Note: 2,5. © getty 25/30 Ivan Rakitic: Defensiver als Modric und von der tieferen Position für den Spielaufbau zuständig. Wichtig, dass er Mbappes Pass abfing (17.). Spielte einen starken Pass bei Rebics Chance (48.). Setzte einen Schuss knapp neben den Pfosten (78.). Note: 3. © getty 26/30 Ante Rebic: Mühte sich ab und rackerte, war jedoch weniger präsent als Perisic und unglücklich in seiner Entscheidungsfindung. Pech, dass Lloris bei seinem starken Schuss das 2:2 verhinderte (48.). In der 71. ausgewechselt. Note: 4. © getty 27/30 Mario Mandzukic: Lief den Spielaufbau aggressiv an. Unglücklich, dass seine Kopfball-Verlängerung nach Griezmanns Freistoß zum Eigentor führte. Hatte dafür vor dem 1:1 seinen Kopf mit im Spiel und erzielte das 2:4 dank seines Einsatzes. Note: 3. © getty 28/30 Ivan Perisic: Beschäftigte die Abwehr, lief Pavard mehrfach davon. Überragende Schusstechnik beim 1:1. Hatte kurz danach das große Pech, dass sein strittiges Handspiel einen Elfer zur Folge hatte. Offensiv der gefährlichste Kroate. Note: 2,5. © getty 29/30 Andrej Kramaric: In der 71. Minute für Rebic eingewechselt. Hatte keine Aktionen mehr. Keine Bewertung. © getty 30/30 Marko Pjaca: Kam in der 82. Minute für den schwachen Strinic, um vielleicht noch einmal offensive Akzente zu setzen. Konnte das Ding auch nicht mehr herumreißen. Keine Bewertung.

Kroatien als Vorbild für kleine Nationen

Die restliche Fußballwelt wird ihm und seinen Kroaten so oder so applaudieren. Und ganz genau hingeschaut haben: Während die Großen des Weltfußballs bei den Franzosen gelernt haben, dass nicht etwa Ballbesitz oder Superstars die Lösung sind, sondern ein "Defense first"-System mit schnellem Umschaltspiel, dem sich auch Paradiesvögel wie Paul Pogba klaglos unterordnen, wird eine Ebene darunter Kroatien das Beispiel dafür sein, was alles möglich ist.

Dass sich im heutigen Fußball auch auf der größtmöglichen Bühne ein Underdog bis ins Finale spielen kann, wenn Einsatz und Spirit stimmen. Wenn sich auch der Superstar für die Drecksarbeit nicht zu schade ist, wenn ein Rückstand nicht entmutigt und das Kollektiv über sich hinauswächst.

Ein neunter Weltmeister wurde diesmal nicht in die Trophäe eingraviert. Stattdessen bekommt Frankreich seinen zweiten Stern.

Aber vieles spricht dafür, dass Kroatiens Marsch ins Finale keine Eintagsfliege war. Vielleicht ist es in vier Jahren schon soweit.