Am Sonntag ist es soweit: Im Finale der WM 2018 stehen sich Frankreich und Kroatien gegenüber und ermitteln den Weltmeister. Bereits tagsüber gibt es in unserem Liveticker alle Informationen rund um das Endspiel und ab 17 Uhr wird das Finale live getickert.

Dieser Artikel wird den ganzen Tag über mit den aktuellsten Geschehnissen aktualisiert. Ab 17 Uhr wird hier das WM-Finale live begleitet.

Frankreich gegen Kroatien heute live: Das WM-Finale im Liveticker

Vor dem Anpfiff: Rund eine Stunde vor Spielbeginn (17 Uhr) werden die Mannschaftsaufstellungen bekannt gegeben. So ließen Didier Deschamps und Zlatko Dalic ihre Teams im Halbfinale auflaufen:

Frankreich: Lloris - Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard - Matuidi, Griezmann, Kante, Pogba, Mbappe - Giroud

Lloris - Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard - Matuidi, Griezmann, Kante, Pogba, Mbappe - Giroud Kroatien: Subasic - Strinic, Lovren, Vida, Vrsaljko - Perisic, Rakitic, Brozovic, Modric - Rebic, Mandzukic

© getty

Frankreich gegen Kroatien heute live: TV-Übertragung und Livestreams

In Deutschland wird das Finale der WM 2018 zwischen Frankreich und Kroatien im ZDF übertragen. Auch im Internet gibt es vom ZDF einen Livestream zur Partie. Die Übertragung beginnt um 16.05 Uhr. Das ZDF begleitet die Partie mit folgender Besetzung:

Moderator: Oliver Welke

Experte: Oliver Kahn

Kommentator: Belay Rethy

Außerdem hat der Pay-TV-Sender Sky das WM-Finale im Angebot und bietet seinen Abonnenten mit Sky Go ebenfalls einen Livestream an. Kommentiert wird das Spiel von Wolff-Christoph Fuss.

Frankreichs gegen Kroatien: Der Weg der Equipe Tricolore ins Finale

Die Franzosen galten bereits vor der WM als einer der Favoriten auf den Titel und wurden dieser Erwartungsrolle gerecht. Frankreich marschierte ohne Niederlage als Erster der Gruppe C in die K.o.-Phase. Dabei ließen sie Dänemark, Peru und Australien hinter sich.

Trotzdem wartete im Achtelfinale mit Argentinien ein namhafter Gegner - und die Partie hielt was sie versprach. Nach einem unterhaltsamen Schlagabtausch zog Frankreich mit 4:3 in die nächste Runde ein. Im Viertelfinale gewannen die Franzosen dank der Tore von Raphael Varane und Antoine Griezmann souverän gegen Uruguay. Im Halbfinale schafften es die Franzosen, die starke Offensive der Belgier zu bändigen und sicherte sich somit das Ticket für das Finale. Frankreichs Ergebnisse bei der WM 2018 in Russland:

Runde Gegner Ergebnis Gruppe Australien 2:1 Gruppe Peru 1:0 Gruppe Dänemark 0:0 Achtelfinale Argentinien 4:3 Viertelfinale Uruguay 2:0 Halbfinale Belgien 1:0

© getty

Kroatiens Weg ins Finale gegen Frankreich

Kroatien startete perfekt in das Turnier und konnte alle Gruppenspiele für sich entscheiden. So ließ die Dalic-Elf in der Gruppe D Argentinien, Nigeria und Island hinter sich.

In der K.o.-Phase behielten die Kroaten in jedem Spiel die Nerven: Erst setzten sie sich sowohl gegen Dänemark als auch gegen Russland im Elfmeterschießen durch, ehe es gegen England ging. Die Three Lions gingen früh durch Kevin Trippier in Führung, doch Kroatien kämpfte sich zurück und glich im zweiten Durchgang in Person von Ivan Perisic aus. In der Verlängerung war Mario Mandzukic zur Stelle und schoss Kroatien ins Endspiel. Das sind Kroatiens Ergebnisse bei der WM 2018: