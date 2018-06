Ter Stegen vor WM 2018: Reservistenrolle hinter Neuer "eine enttäuschende Situation"

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Marc-Andre ter Stegen hat sich auf dem DFB-Medientag in Südtirol zu seiner Reservistenrolle bei der WM 2018 hinter Manuel Neuer geäußert. Zwar "respektiere und akzeptiere" er die Entscheidung des Bundestrainers, aber es sei dennoch "eine enttäuschende Situation".

Der Torhüter in Diensten des FC Barcelona verwies auf seine Leistungen in der Saison "auf höchstem Niveau", sagte aber auch, dass er zu "zweihundert Prozent" da sein und alles tun werde, um die Mannschaft zu unterstützen.

"Wenn ich gebraucht werde, werde ich da sein. Ich werde versuchen, im Training eine Stütze zu sein, wenn Manu Hilfe braucht", ergänzte der 26-Jährige.

Ter Stegen nach Clasico: "Bester Torhüter der Welt"

Im Gegensatz zum lange verletzten Manuel Neuer absoliverte Ter Stegen in dieser Spielzeit 48 Pflichtpartien für Barcelona und wurde nach zum Teil glänzenden Leistungen beispielsweise im Clasico gegen Real Madrid von der spanischen Presse zum "besten Torhüter der Welt" erhoben.

In der Nationalmannschaft setzt Bundestrainer Joachim Löw hingegen auf den wiedergenesenen Neuer, wenngleich er aber auch Ter Stegen in der vergangenen Woche in höchsten Tönen gelobt hatte: "Er ist unheimlich gereift. Er wirkt stabil und klar und lässt sich auch durch den einen oder anderen Fehler nicht aus der Ruhe bringen."

