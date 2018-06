FC Bayern München - News und Gerüchte: Boateng beim DFB im Mannschaftstraining

NBA Do 07.06. Warriors vs. Cavs: Holt sich GSW auch Spiel 3? Serie B Cittadella -

Jerome Boateng ist beim DFB-Team wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Außerdem: Angeblich ist ein Ligakonkurrent an Juan Bernat vom FC Bayern München interessiert und die DFL terminiert den Supercup. Hier gibt es alle aktuellen News und Gerüchte rund um den FCB.

Boateng wieder im Mannschaftstraining

Neun Tage vor dem Start der WM ist Jerome Boateng wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Der Verteidiger trainierte am Dienstag erstmals nach seiner Oberschenkelverletzung wieder mit den Mannschaftskollegen.

Sein Vereinskollege Sebastian Rudy hat sich gegenüber dfb.de zum Pensum im Training der Nationalmannschaft geäußert. "Man muss in jedem Training 120 Prozent geben, man darf nie nachlassen, man muss sich reinhauen."

Auch wenn Rudy auf vielen Positionen eingesetzt werden kann, würde er am liebsten im zentralen Mittelfeld spielen. "Im defensiven Mittelfeld fühle ich mich am wohlsten. Es ist dennoch immer gut als Spieler, wenn man vielseitig einsetzbar ist", sagte der 28-Jährige.

© getty

Bayern-Gerücht: Bernat bei Schalke auf dem Zettel?

Zuletzt gab es vermehrt Gerüchte rund um Bayerns Juan Bernat, wonach die Münchner beim Verteidiger durchaus gesprächsbereit sind.

An Interessenten mangelt es offenbar nicht: Nachdem bereits Juventus Turin als potenzieller Abnehmer ins Gespräch gebracht wurde, soll auch Schalke 04 an dem 25-jährigen Linksverteidiger interessiert sein. Das berichtet zumindest Tuttosport. Schalke wurde in der vergangenen Saison hinter dem FC Bayern Zweiter und spielt in der kommenden Saison in der Champions League.

Bernat, der 2014 aus Valencia nach München kam, hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis um 30.06.2019.

© getty

Juan Bernats Statistiken beim FC Bayern München

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 76 3 6 Champions League 25 2 4 DFB-Pokal 11 - -

FC Bayern beobachtet offenbar Lucas Digne

Sollte Bernat die Bayern verlassen, könnte der Nachfolger aus Barcelona kommen. Denn dem kicker zufolge hat Bayern Lucas Digne beobachten lassen. Hier geht's zur ausführlichen News.

Bayern-News: Termin für Supercup steht fest

Wie üblich bestreiten der Meister und der Pokalsieger im Rahmen der Vorbereitung den DFL-Supercup. In diesem Jahr treffen damit der FC Bayern München und Eintracht Frankfurt aufeinander.

Wie die DFL mitteilte, wird das Spiel am 12. August ausgetragen. Da der Pokalsieger Heimrecht hat, wird das Match in Frankfurt stattfinden. Weitere Informationen zum Supercup gibt es hier.

© getty

Bayern gegen Frankfurt: Supercup-Sieger der letzten Jahre

Jahr Sieger Gegner Ergebnis 2017 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:4 i. E. 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 2015 VfL Wolfsburg FC Bayern München 5:4 i.E. 2014 Borussia Dortmund FC Bayern München 2:0

© getty

Münchner Allianz Arena als Austragungsort für Länderspiel

Wie die Bayern auf ihrer Homepage bekannt gegeben haben, wird am 6. September nach zweieinhalb Jahren Pause ein Länderspiel in der Allianz Arena ausgetragen. Die deutsche Nationalmannschaft wird im Rahmen der UEFA Nations League um 20.45 Uhr die Auswahl Frankreichs empfangen.