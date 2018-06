Spanien - Schweiz: WM-Vorbereitungsspiel heute live im TV, Livestream, Liveticker

NBA Mo 04.06. Warriors vs. Cavs: Schlägt Cleveland in Game 2 zurück? Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Friendlies Spanien -

Schweiz Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Italien -

Niederlande Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Spanien und die Schweiz treffen heute in ihrem jeweils vorletzten Testspiel vor der WM aufeinander. Für beide gilt es die zuletzt gute Form zu halten. SPOX hat alle Informationen zur Partie, den Mannschaften und der Übertragung im Fernsehen und Internet.

Spanien gegen die Schweiz: Ort, Datum, Uhrzeit

Das Testspiel zwischen Spanien und der Schweiz findet am heutigen Sonntag, 03. Juni 2018, um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Estadio de la Ceramica im spanischen Villarreal. Das Stadion fasst aktuell 25.000 Plätze und ist die Heimspielstätte des FC Villarreal.

Wo wird Spanien gegen Schweiz im TV und Livestream übertragen?

Das Streamingportal DAZN zeigt die Partie live. Uwe Morawe kommentiert die Übertragung, Marc Meister steht ihm als Experte zur Seite.

Darüber hinaus zeigt DAZN auch zahlreiche weitere WM-Vorbereitungsspiele, darunter auch die heutige Begegnung zwischen Brasilien und Kroatien um 16 Uhr.

Neben den Testspielen überträgt das "Netflix des Sports" auch die Spiele der europäischen Topligen Premier League, Primera Division und Serie A. Das Streamingportal kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist.

Außerdem bietet SPOX für das Spiel auch einen Liveticker an.

Spanien: Real-Stars werden noch geschont

Nach zwei zuletzt enttäuschenden Turnieren will Spanien bei dieser WM nun wieder oben angreifen. Dass sie dazu in der Lage sind, zeigt ihre aktuelle Form. In den beiden Länderspielen in diesem Jahr gab es ein 1:1 gegen Weltmeister Deutschland und einen überragenden 6:1-Erfolg gegen Argentinien, seit gut zwei Jahren ist das Team ungeschlagen.

Im Spiel gegen die Schweiz kann Trainer Julen Lopetegui aber noch nicht auf alle seine Stars zurückgreifen. Nach dem Champions-League-Triumph bekommen die Spieler von Real Madrid wohl noch eine Pause.

Spanien: Das ist die Gruppe B

Datum Uhrzeit Gegner Ort Fr. 15.06.2018 20 Uhr Portugal Moskau, Olympiastadion Luzhniki Mi. 20.06.2018 20 Uhr Marokko Kazan Mo. 25.06.2018 20 Uhr Iran Kaliningrad

Schweiz: Standortbestimmung vor der WM

Die Schweiz zeigte sich in letzter Zeit in guter Form, gewann von den 13 Spielen in diesem und im letzten Jahr elf. Allerdings war mit Portugal auch nur ein wirklich schwerer Gegner dabei und in diesem Spiel kassierte die Schweiz auch die einzige Niederlage. Gegen die starken Spanier wird sich nun also zeigen, wie gut die Schweiz wirklich drauf ist und ob sie auch gegen die ganz großen Teams bestehen kann.

Die WM-Gruppe E der Schweiz