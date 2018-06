Rekordtorschützen bei einer WM: Wer erzielte die meisten Tore bei einem Turnier?

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Miroslav Klose ist zwar der erfolgreichste WM-Torschütze aller Zeiten, bei einem einzelnen Turnier erzielte er aber nie mehr mehr als fünf Tore. Viele Spieler trafen bei einzelnen WMs deutlich häufiger. SPOX gibt einen Überblick über die treffsichersten Spieler bei einem einzelnen Turnier.

Bei der WM in Russland hat Cristiano Ronaldo nach vier Toren in den ersten beiden Spielen gute Chancen auf den Titel des Torschützenkönigs. Sollte er seine Quote beibehalten, könnte er sogar den Rekord für die meisten Tore bei einer einzelnen Weltmeisterschaft brechen. Die 13 Tore von Just Fontaine sind allerdings schwer zu knacken und bestehen seit 60 Jahren.

Spieler mit den meisten Toren bei einer WM

Name Mannschaft WM Tore Just Fontaine Frankreich 1958 13 Sandor Kocsis Ungarn 1954 11 Gerd Müller Deutschland 1970 10 Ademir Brasilien 1950 9 Eusebio Portugal 1966 9 Ronaldo Brasilien 2002 8 Guillermo Stabile Argentinien 1930 8 Leonidas da Silva Brasilien 1938 7 Grzegorz Lato Polen 1974 7

© getty

Immer weniger Tore reichen zum Torschützenkönig

Während bei den ersten Weltmeisterschaften der Torschützenkönig meist noch mehr Tore erzielte als er Spiele bestritt, ging die Anzahl der Tore mit der Zeit zurück. Seit der WM 1974 gelang es nur noch einem Spieler, mehr als sechs Treffer bei einem WM-Turnier zu erzielen: Ronaldo traf 2002 acht Mal.

Die wenigsten Tore eines Torschützenkönigs gab es 1962 als gleich sechs Spieler vier Tore erzielten und Garrincha per Los zum besten Torjäger bestimmt wurde.