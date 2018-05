WM-Rekord-Torschützen: Die treffsichersten Spieler aller Zeiten

NBA Fr 01.06. Warriors vs. Cavs: Erlebe alle Spiele der Finals live! Friendlies England -

Nigeria Friendlies Island -

Norwegen Primera División LaLiga Promises: Spiel um Platz 3 & Finale Friendlies Brasilien -

Kroatien Serie B Cittadella -

Bari Serie B Venedig -

Perugia Friendlies Norwegen -

Panama Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana Friendlies Schweiz -

Japan Friendlies Dänemark -

Mexiko Friendlies Österreich -

Brasilien

Trotz der Stürmerdebatte der vergangenen Jahre rund um das DFB-Team zählen die deutschen Angreifer zu den erfolgreichsten der WM-Geschichte. SPOX zeigt, welche Spieler die meisten Tore bei ihren WM-Einsätzen erzielt haben.

Mit Thomas Müller ist ein aktiver Spieler unter den Rekordtorschützen vertreten. In seinen bisherigen beiden Weltmeisterschaften 2010 und 2014 erzielte er jeweils fünf Tore.

Rekord-Torschützen: Die treffsichersten Spieler der WM-Geschichte

Platz Name Nation Tore Spiele Durchschnitt 1. Miroslav Klose Deutschland 16 24 0,67 2. Ronaldo Brasilien 15 19 0,79 3. Gerd Müller Deutschland 14 13 1,08 4. Just Fontaine Frankreich 13 6 2,17 5. Pelé Brasilien 12 14 0,86 6. Jürgen Klinsmann Deutschland 11 17 0,65 Sándor Kocsis Ungarn 11 5 2,20 8. Gabriel Batistuta Argentinien 10 12 0,83 Teófilo Cubillas Peru 10 13 0,77 Grzegorz Lato Polen 10 20 0,50 Gary Lineker England 10 12 0,83 Thomas Müller*

Deutschland 10 13 Helmut Rahn Deutschland 10 10

*Spieler ist noch aktiv

© getty

Die WM-Rekordtorschützen: Zwei Spieler mit mehr als zwei Toren im Schnitt

Obwohl Miroslav Klose die meisten Tore bei Weltmeisterschaften erzielt hat, ist seine durchschnittliche Torausbeute vergleichsweise gering. Mit 0,67 Toren pro Spiel ist sie vor der Quote von Jürgen Klinsmann (0,65) und Grzegorz Lato (0,50) die drittschlechteste der genannten Spieler.

Sandor Koscsis (2,20) und Just Fontaine (2,17) sind die beiden Spieler mit dem besten Schnitt unter den Top-Torschützen. Koscic war 1954 Teil der legendären ungarischen Elf und wurde bei der Weltmeisterschaft von Deutschland mit 11 Toren in fünf Spielen Torschützenkönig. Fontaine stellte 1958 den bis heute gültigen Rekord von 13 Treffern in einer WM auf. Allein im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland erzielte der Franzose vier Tore.