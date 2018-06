News zur WM 2018: Kolumbianer Carlos Sanchez spricht über Morddrohungen

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Frankreich -

Argentinien (Highlights) World Cup Uruguay -

Portugal (Highlights) World Cup Spanien -

Russland (Highlights) World Cup Kroatien -

Dänemark (Highlights) World Cup Brasilien -

Mexiko (Highlights) World Cup Belgien -

Japan (Highlights) World Cup Schweden -

Schweiz (Highlights) World Cup Kolumbien -

England (Highlights) Allsvenskan Göteborg -

Kalmar

Der Kolumbianer Carlos Sanchez hat sich über die an ihn gerichteten Morddrohungen geäußert. Frankreichs Keeper Hugo Lloris sprach über das anstehende Achtelfinale gegen Argentinien.

Die wichtigsten WM-News des Tages im Überblick.

Kolumbianer Carlos Sanchez über Morddrohungen

Carlos Sanchez hat sich erstmals über die an ihn gerichteten Morddrohungen nach seinem Platzverweis im ersten Gruppenspiel Kolumbiens gegen Japan geäußert. "Es gab die Drohungen wirklich, aber ich habe ihnen nicht viel Beachtung geschenkt", sagte er der kolumbianischen Zeitung El Tiempo. "Das war schon aggressiv, was in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde, aber es ist der Gefühlsausdruck vieler, die vielleicht gerade keinen guten Moment durchmachen."

Sanchez war wegen eines Handspiels gegen Japan ausgeschlossen worden, im Anschluss hatte seine Mannschaft mit 1:2 verloren. Wegen zwei Siegen in den beiden abschließenden Gruppenspielen gegen Polen und den Senegal zog Kolumbien trotzdem ins Achtelfinale ein und trifft dort auf England. Sanchez hofft, dass "die Leute, die mich bedroht haben", nach dem Achtelfinal-Einzug "jetzt feiern".

Hugo Lloris vor dem Achtelfinale gegen Argentinien: "Beginnt ein neues Turnier"

Nach wenig überzeugenden Vorstellungen in der Gruppenphase trifft Frankreich im Achtelfinale auf Argentinien. "Es beginnt jetzt ein neues Turnier. Wir müssen nun auf dem höchsten Niveau spielen, uns überwinden, wenn wir diese Runde überstehen wollen", sagte Keeper Hugo Lloris auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Dabei setzt Lloris vor allem auf die individuelle Klasse der Franzosen: Ob Superstar Antoine Griezmann "oder jemand anders. Wir werden unsere Individualität benötigen, um das Abenteuer fortzusetzen. Kylian Mbappe hat auch ein enormes Potenzial. Er ist ein Spieler, der Platz braucht, den er am Samstag auch bekommen wird. Wir haben talentierte junge Spieler, die etwas bewegen können."

WM 2018: Die Achtelfinalspiele