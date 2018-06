WM 2018: Kolumbien gegen Japan heute live im TV, Livestream und Ticker verfolgen

NBA Fr 22.06. Draft: Schafft Mo Wagner den Sprung in die NBA? World Cup Kolumbien -

Am Dienstag bestreiten auch die vier Teams in der Gruppe H ihre Auftaktspiele. Kolumbien und Japan eröffnen den sechsten Turniertag um 14 Uhr (hier geht's zum LIVETICKER). SPOX hat alle wichtigen Infors zum Spiel euch zusammengefasst und sagt euch, wo ihr die Partie live verfolgen könnt.

Im zweiten Spiel der Gruppe H treffen am späten Nachmittag Polen und der Senegal aufeinander.

Wann und wo spielt Kolumbien gegen Japan?

Die Begegnung zwischen Kolumbien und Japan wird am Dienstag, den 19. Juni, um 14 Uhr ausgetragen. Gespielt wird in der Mordovia Arena in Saransk.

© getty

Wo kann ich Kolumbien vs. Japan heute im TV und Livestream verfolgen?

Das Spiel Kolumbien gegen Japan wird beim Free-TV-Sender ZDF übertragen. Das ZDF bietet außerdem einen kostenlosen Livestream im Internet an. Alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft werden im tagesrhytmischen Wechsel von der ARD und dem ZDF übertragen.

Für die österreichischen Fans ist der ORF vor Ort in Russland und bietet ebenfalls die Möglichkeit an, dass Spiel zwischen Kolumbien und Japan per Livestream zu verfolgen.

Kolumbien - Japan heute im Liveticker

Fußballfan und keine Möglichkeit das Spiel im Stream oder im TV zu verfolgen? Kein Problem! SPOX bietet zu Kolumbien gegen Japan, sowie zu allen weiteren WM-Spielen einen Liveticker an. Zur Auftakpartie von James, Falcao und Co. geht's hier entlang.

Kolumbien bei der WM 2018: Fehlt James Rodriguez zum Auftakt?

James Rodriguez droht den WM-Auftakt der kolumbianischen Nationalmannschaft am Dienstag gegen Japan zu verpassen. Zwar trainierte James am Donnerstag wieder mit der Mannschaft, doch die Wadenprobleme machen dem 26-Jährigen weiterhin zu schaffen.

"Wir werden nun warten und schauen, was die Ärzte nach der letzten Untersuchung sagen", sagte Kolumbiens Nationaltrainer Jose Pekerman am Montag in Saransk auf der abschließenden Pressekonferenz vor dem WM-Auftakt seiner Mannschaft gegen Japan.

© getty

WM 2018: Die Gruppe H

Teams Polen Senegal Kolumbien Japan

Die Spiele der Gruppe H im Überblick