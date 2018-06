WM 2018: Brasilien-Trainer Tite kritisiert Team - Spanier schließen Bündnis

World Cup 45 Min. nach Abpfiff: Schaue die WM-Highlights auf DAZN World Cup Schweden -

Südkorea (Highlights) World Cup Belgien -

Panama (Highlights) World Cup Tunesien -

England (Highlights) World Cup Kolumbien -

Japan (Highlights) World Cup Polen -

Senegal (Highlights) World Cup Russland -

Ägypten (Highlights) World Cup Portugal -

Marokko (Highlights) World Cup Uruguay -

Saudi-Arabien (Highlights) World Cup Iran -

Spanien (Highlights) World Cup Dänemark -

Australien (Highlights) World Cup Frankreich -

Peru (Highlights) World Cup Argentinien -

Kroatien (Highlights) World Cup Brasilien -

Costa Rica (Highlights) World Cup Nigeria -

Island (Highlights) World Cup Serbien -

Schweiz (Highlights) World Cup Belgien -

Tunesien (Highlights) World Cup Südkorea -

Mexiko (Highlights) World Cup Deutschland -

Schweden (Highlights) World Cup England -

Panama (Highlights) World Cup Japan -

Senegal (Highlights) World Cup Polen -

Kolumbien (Highlights) World Cup Saudi-Arabien -

Ägypten (Highlights) World Cup Uruguay -

Russland (Highlights) World Cup Spanien -

Marokko (Highlights) World Cup Iran -

Portugal (Highlights) World Cup Australien -

Peru (Highlights) World Cup Dänemark -

Frankreich (Highlights) World Cup Nigeria -

Argentinien (Highlights) World Cup Island -

Kroatien (Highlights) J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy World Cup Südkorea -

Deutschland (Highlights) World Cup Mexiko -

Schweden (Highlights) World Cup Schweiz -

Costa Rica (Highlights) World Cup Serbien -

Brasilien (Highlights) World Cup Senegal -

Kolumbien (Highlights) World Cup Japan -

Polen (Highlights) World Cup Panama -

Tunesien (Highlights) World Cup England -

Belgien (Highlights)

Brasiliens Nationaltrainer will nach dem 1:1 gegen die Schweiz nicht nach Ausreden suchen. Die Spanier schließen ein Bündnis, während in Saudi-Arabien die Stimmung schon am Tiefpunkt ist. Alle Verletzungs-Updates und News rund um die Weltmeisterschaft findet ihr hier.

"Ich will nicht nach Entschuldigungen suchen", sagte Tite im Anschluss an das Remis gegen die Schweiz. Über weite Strecken der Partie traten die Brasilianer dominant und ballsicher auf, der entscheidende Unterschied zu emsigen Eidgenossen fehlte aber.

Vor dem Ausgleich der Schweizer durch Steven Zuber hatte mancher Fan ein Foul erkannt. Tite wollte dies allerdings nicht gelten lassen: "Es gibt den Videobeweis. Andere Personen bewerten die Situationen. Es war ein Foul, aber es gibt keine Möglichkeit zu protestieren." Vielmehr kritisierte der Trainer die Spielweise seiner Mannschaft.

Nach der Führung habe sich das Team zu sehr "zurückgezogen", das sei nicht der Plan gewesen: "Wir hätten einen kühleren Kopf bewahren müssen. Ich bin natürlich nicht zufrieden." Die Brasilianer treffen am kommenden Freitag auf Costa Rica. Im Achtelfinale könnte es zu einem Duell mit Deutschland kommen.

Petkovic nach Remis gegen Brasilien vorsichtig

Anders als die Brasilianer nahmen freilich die Schweizer den Punktgewinn auf. Der Blick nannte das 1:1 gegen Brasilien eine "Show" der Nationalmannschaft, die NZZ sprach von der "Botschaft von Rostow." Trainer Vladimir Petkovic blieb allerdings vorsichtig.

"Wir haben auch etwas Glück gehabt. Der Gegner erspielte sich mehr Chancen. Deshalb ist das Resultat von heute das Maximum", sagte er nach dem Remis. Gleichwohl war sich Petkovic der guten Leistung seiner Mannschaft bewusst: "Wir haben die Moral und den Kopf nie verloren. Mit der Disziplin bin ich sehr zufrieden."

WM 2018: Die Gruppe E

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1 Serbien 1 1:0 1 3 2 Brasilien 1 1:1 0 1 2 Schweiz 1 1:1 0 1 4 Costa Rica 1 0:1 -1 0

Nach Island: Drei Wechsel bei Argentinien?

Jorge Sampaoli hat laut Berichten von TyC Sports ungehalten auf das 1:1 gegen Island reagiert. Der Trainer wird in der kommenden Partie gegen Kroatien auf drei Spieler verzichten: Angel di Maria, Lucas Biglia und Eduardo Salvio müssen demnach für Cristian Pavon, Giovanni Lo Celso und Gabriel Mercado weichen.

Gegen tapfer verteidigende Isländer waren die Gauchos kaum zu Torchancen gekommen. Sergio Agüero hatte das Team in Führung geschossen, ehe die Europäer ausglichen. Lionel Messi hatte schließlich den Siegtreffer auf dem Fuß, doch sein schwach geschossener Strafstoß wurde von Islands Torhüter Hannes Halldorsson pariert.

WM 2018: Die Gruppe D

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1 Kroatien 1 2:0 2 3 2 Island 1 1:1 0 1 2 Argentinien 1 1:1 0 1 4 Nigeria 1 0:2 -2 0

Stimmung in Saudi-Arabien am Tiefpunkt

Das erste Spiel der WM hat in Saudi-Arabien schon einen Großteil der Euphorie geraubt. Das 0:5 gegen Russland verärgerte vor allem den Verbandsboss schwer: "Das Ergebnis ist sehr enttäuschend und unbefriedigend, dafür werden einige Akteure die Rechnung bezahlen", sagte Adel Ezzat.

Namentlich genannt wurden Torhüter Abdullah Al-Mayouf, Kapitän Omar Hawsawi sowie Stürmer Mohammad Al-Sahlawi: "Sie haben nicht mal fünf Prozent von dem umgesetzt, was man von ihnen gefordert hat." Einzig der Trainer scheint im Verband nicht angezweifelt zu werden: "Es muss keiner sagen, dass Juan Antonio Pizzi kein renommierter Coach ist."

Spanien: Spieler schließen Bündnis

Der Fall Julen Lopetegui ist auch nach dem turbulenten 3:3 der Spanier gegen Portugal zum WM-Auftakt präsent. Die Marca berichtet, dass die Spieler Spaniens sich im Anschluss an den Ad-hoc-Rauswurf des Trainers gemeinsam zum Essen trafen. Dort soll ein Bündnis geschlossen worden sein, um die WM zu einem guten Ende zu bringen.

Demnach sollen Kapitän Sergio Ramos und Barcelonas Abwehrchef Gerard Pique die Wortführer gewesen sein. Unter anderem beschloss das Team wohl, für Andres Iniesta, der sein letztes Turnier im Dress der Nationalmannschaft spielt, die bestmögliche Leistung abzurufen - und das unabhängig von der Situation rund um den entlassenen Lopetegui.